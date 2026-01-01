HeyGen API

عزّز منظومتك مع HeyGen API

ادمج عبر MCP أو Skills أو API المباشر، وضمّن فيديو بالذكاء الاصطناعي في منتجك بالطريقة التي تناسبك. اختر الخطة التي تلبي احتياجاتك.

توثيق API
ابدأ استخدام واجهة البرمجة API

الدفع حسب الاستخدام

ابدأ من فقط 5$

جرّب HeyGen API مجاناً وبدون أي التزام، لتكون نقطة بداية مثالية لكل من يستكشف تقنيات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

ابدأ الآن
  • واجهة برمجة تطبيقات وكيل الفيديو
  • واجهة برمجة تطبيقات تحويل النص إلى كلام
  • إنشاء فيديو (محركات Avatar III وAvatar IV)
  • واجهة برمجة تطبيقات ترجمة الفيديو
  • إنشاء أفاتارات من الصور
  • أنشئ فيديوهات باستخدام القوالب
  • الوصول إلى مكتبات الأفاتار والصوت والقوالب
  • وصول إلى خادم MCP
  • تكامل HeyGen Skills

المؤسسات

تواصل مع فريق المبيعات

للمنتجات ذات الاستخدام المتوسط والعلامة التجارية المخصصة، تُعد خطة Pro لدينا مثالية للشركات التي تستفيد بكفاءة من تسعير واجهة برمجة تطبيقات الفيديو (API) لدينا.

  • كل ما يتضمّنه نظام الدفع حسب الاستخدام
  • قابلية التوسّع المخصّصة
  • دعم مخصص للمطورين
  • واجهة برمجة تطبيقات إنشاء التوأم الرقمي
  • واجهة برمجة تطبيقات للتدقيق اللغوي
  • أسعار مخفّضة

استكشف طرق الإنشاء

شكل تجريدي بتدرّج أزرق يُستخدم كعنصر زخرفي لمنصة فيديو HeyGen بالذكاء الاصطناعي

HeyGen MCP

Connect HeyGen to AI agents like Claude, Manus, OpenAI through MCP for seamless, conversational video creation and management.

اعرف المزيد
شكل تجريدي بتدرّج أزرق يمثّل إبداع HeyGen في الفيديو بالذكاء الاصطناعي

OpenClaw

Open-Source video creation framework for building and customizing HeyGen-powered video workflows with flexible integrations.

اعرف المزيد
شكل تجريدي بتدرّج أزرق يمثّل إبداع HeyGen في إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي

مهارات HeyGen

Pre-built skill modules that extend AI agents with HeyGen video generation capabilities.

اعرف المزيد
شكل تجريدي بتدرّج أزرق يُستخدم كعنصر زخرفي على موقع منصة فيديو HeyGen بالذكاء الاصطناعي

واجهة برمجة تطبيقات مباشرة

Programmatic access to HeyGen's video platform for custom integrations, automation, and advanced use cases.

اعرف المزيد
١٣٦٬٤٤٢٬٣٧٣الفيديوهات التي تم إنشاؤها
١١١٬٠٤٤٬٣٨٩أفاتارات تم إنشاؤها
١٨٬٧٧٧٬٨٤٤الفيديوهات المترجمة
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
بوش
Komatsu
Coursera
Spring Health
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
بوش
Komatsu
Coursera
Spring Health
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
بوش
Komatsu
Coursera
Spring Health
موثوق به من ملايين المستخدمين حول العالم لإحياء قصصهم

استكشف كل واجهات API

من صُنّاع المحتوى الأفراد إلى المؤسسات العالمية، تساعد HeyGen في جعل إنشاء الفيديو سريعًا وقابلًا للتوسّع وسهلًا، بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي القوية.

شكل تجريدي بتدرّج أزرق يُستخدم كعنصر زخرفي لمنصة فيديو HeyGen بالذكاء الاصطناعي

واجهة برمجة تطبيقات وكيل الفيديو

Generate complete avatar videos from a single text prompt — no manual setup needed.

اعرف المزيد
شكل تجريدي بتدرّج أزرق يُستخدم كعنصر زخرفي لمنصة فيديو HeyGen بالذكاء الاصطناعي

تحويل النص إلى كلام - Starfish

Convert text into natural, expressive speech using HeyGen's advanced voice synthesis engine.

اعرف المزيد
شكل تجريدي بتدرّج أزرق يعبّر عن الإبداع والحركة المدعومين بالذكاء الاصطناعي

واجهة برمجة تطبيقات لإنشاء الفيديو

Programmatically create avatar videos with fine-grained control over avatars, voices, backgrounds, and layouts.

اعرف المزيد
شكل تجريدي بتدرّج أزرق يُستخدم كخلفية زخرفية لمنصة فيديو HeyGen بالذكاء الاصطناعي

واجهة برمجة تطبيقات ترجمة الفيديو

Translate and dub existing videos into multiple languages while preserving lip-sync and natural delivery.

اعرف المزيد
حالات الاستخدام

المصادقة

تقدّم HeyGen عدة مسارات للتكامل — MCP وSkills وDirect API — لكلٍ منها طريقة مصادقة خاصة به. فهم أي مسار يناسب حالة الاستخدام الخاصة بك سيحدد كيفية المصادقة وكيف يتم احتساب الاستخدام والفوترة.

ابدأ الآن

OAuth 2.0

يُستخدم لتكاملات MCP. يوافق المستخدمون على منح الصلاحيات من خلال شاشة موافقة قياسية، بدون الحاجة إلى مفاتيح API. يتطلّب خطة ويب نشطة من HeyGen مع رصيد بريميوم. يتم خصم الاستخدام من رصيد نقاط البريميوم في خطة الويب الخاصة بك.

ابدأ الآن

مفتاح API

يُستخدم لمهارات Skills وتكاملات Direct API. تتم المصادقة عن طريق تمرير مفتاح الـ API الخاص بك في ترويسة X-Api-Key. يتطلب مفتاح HeyGen API يتم إنشاؤه من Settings → API في لوحة التحكم الخاصة بك. يتم خصم الاستخدام من رصيد لوحة تحكم الـ API، وهو منفصل عن أرصدة الباقة على الويب.

ابدأ الآن
الشركاء

استخدم HeyGen مع منصاتك المفضلة

وصّل HeyGen بأدواتك المفضلة لأتمتة إنشاء الفيديو.

ابدأ الآن
شعار fal
اعرف المزيد
عنصر نائب بخلفية سوداء يُستخدم في الموضع الذي سيظهر فيه معاينة فيديو HeyGen بالذكاء الاصطناعي أو محتوى بصري
اعرف المزيد
خلفية سوداء تُستخدم كفاصل بصري في موقع منصة فيديو HeyGen بالذكاء الاصطناعي
اعرف المزيد
شعار n8n
اعرف المزيد

الأسئلة الشائعة حول تسعير الـ API

ما هي الطرق المختلفة للتكامل مع HeyGen؟

HeyGen توفّر ثلاث طرق للتكامل: MCP للاتصال بمساعدي الذكاء الاصطناعي مثل Claude بدون الحاجة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وSkills لتوسيع قدرات وكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي مثل Claude Code وCursor، وDirect API للتحكّم البرمجي الكامل في إنشاء الفيديو.

كيف تعمل آلية المصادقة في كل مسار من مسارات التكامل؟

يستخدم MCP بروتوكول OAuth، حيث يوافق المستخدمون عبر شاشة موافقة بدون الحاجة إلى مفاتيح API. كلٌّ من Skills وDirect API يستخدم مفتاح API يتم تمريره عبر ترويسة X-Api-Key، ويتم إنشاؤه من المسار Settings → API في لوحة تحكم HeyGen الخاصة بك.

هل أرصدة MCP ورصيد واجهة برمجة التطبيقات (API) هما الشيء نفسه؟

لا. يتم خصم استخدام MCP من رصيد الائتمان المميز في خطتك على الويب، بينما يتم خصم استخدام Skills وDirect API من رصيد لوحة تحكم الـ API الخاصة بك. مجموعتا الفوترة منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما.

ما الحد الأدنى للبدء في خطة الدفع حسب الاستخدام؟

يمكنك البدء بمبلغ بسيط يصل إلى 5$. فقط اشحن محفظة الـ API الخاصة بك وادفع مقابل ما تستخدمه فقط — دون أي التزام شهري.

ماذا يقدّم باقة المؤسسات أكثر من خطة الدفع حسب الاستخدام؟

خطة Enterprise تتضمن كل ما في خطة Pay-As-You-Go بالإضافة إلى قابلية توسّع مخصّصة، دعم مخصص للمطورين، واجهة برمجة تطبيقات Digital Twin Creation، واجهة برمجة تطبيقات Proofread، وأسعار مخفّضة.

ابدأ في إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتدفع النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

احجز اجتماعاً
CTA background