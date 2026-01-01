مكتبات تأهيل الموظفين والتدريب أنشئ فيديوهات تعريف وتدريب جذابة في HeyGen، مخصّصة لكل دور أو قسم. قم بمزامنتها فورًا مع مجلدات آمنة على Vimeo حيث يمكن للفرق الوصول إليها وإدارتها وتتبع التفاعل معها في مكان واحد.

ملاحظات إصدارات المنتج وتحديثات الميزات استخدم HeyGen لإنشاء تحديثات فيديو واضحة ومتوافقة مع هويتك التجارية لكل إطلاق منتج جديد أو ميزة جديدة. شاركها فورًا عبر تضمين فيديوهات Vimeo وتابع مؤشرات المشاهدة لفهم مدى الوصول ومعدلات الاحتفاظ.

مقاطع فيديو مبيعات مخصّصة على نطاق واسع قم بأتمتة التواصل الشخصي باستخدام أدوات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لتقديم عروض توضيحية مخصّصة للمنتج لكل عميل محتمل. استضف الفيديو على Vimeo للاستفادة من تحليلاته المتعمقة ومعرفة أي العملاء المحتملين يتفاعلون بشكل أكبر.

تثقيف العملاء وأدلة الاستخدام متعددة اللغات أنشئ شروحات ومنتجات تعليمية متعددة اللغات في HeyGen لدعم جمهورك العالمي. استضفها بأمان على Vimeo للتحكم في الوصول، وحماية أصول علامتك التجارية، والحفاظ على تنظيم محتوى التعلم.