HeyGen + Tolstoy
Tolstoy هي منصة فيديو تفاعلية تتيح للشركات إنشاء تجارب فيديو مخصّصة من نوع «اختر مسارك بنفسك» لزيادة التفاعل، وتحسين معدلات التحويل، وتعزيز تواصل العملاء.
حالات الاستخدام
اكتشف كيف تستخدم شركات مشابهة لشركتك Tolstoy مع HeyGen لتوسيع إنشاء الفيديو وتحقيق النمو.
مسارات مبيعات تفاعلية
استخدم أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي لإرشاد المشاهدين خلال رحلات مبيعات تفاعلية وشخصية في Tolstoy، مع تأهيل العملاء المحتملين، ومعالجة الاعتراضات، وتوجيههم إلى المنتج أو ممثل المبيعات الأنسب بناءً على إجاباتهم.
إعداد العملاء ودعمهم
أنشئ تجارب إرشاد عند بدء الاستخدام تعتمد على «اختر مسارك» باستخدام فيديوهات HeyGen التي تقدّم تعليمات خطوة بخطوة، مما يتيح للعملاء الحصول على المساعدة التي يحتاجونها دون إرباكهم بمعلومات غير ذات صلة.
التوظيف وتفاعل المرشحين
أنشئ تدفقات فيديو تفاعلية تتضمن مقدمات بأفاتار HeyGen ومقاطع أسئلة وأجوبة، لمساعدة المرشحين على التعرّف على الأدوار وثقافة الشركة والخطوات التالية بناءً على الاختيارات التي يقومون بها أثناء التجربة.
