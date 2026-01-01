Plainly + HeyGen
Plainly هي منصة لأتمتة الفيديو تمكّن المستخدمين من إنشاء فيديوهات مخصّصة تعتمد على البيانات وبشكل واسع النطاق، باستخدام قوالب قابلة للتخصيص ومحتوى ديناميكي.
حالات الاستخدام
اكتشف كيف تستخدم الشركات المشابهة لشركتك Plainly مع HeyGen لتوسيع إنشاء الفيديو وتحقيق النمو.
فيديوهات تسويقية مخصّصة على نطاق واسع
اجمع بين أفاتارات الذكاء الاصطناعي من HeyGen وقوالب Plainly الديناميكية لإنشاء مئات أو آلاف إعلانات الفيديو أو حملات البريد الإلكتروني المخصّصة، والمصممة وفقًا لاسم كل مشاهد أو موقعه أو تفضيلاته.
اتصالات العملاء المؤتمتة
استخدم بيانات العملاء لإنتاج رسائل ترحيب آلية، وتذكيرات بالتجديد، أو تحديثات للمنتج، مع إبراز الأفاتارات الواقعية من HeyGen وقوالب الفيديو القابلة للتخصيص من Plainly.
توسيع نطاق التواصل البيعي
زوّد فرق المبيعات بأدوات تتيح لهم إرسال عروض مبيعات أو متابعات عبر فيديو شديد التخصيص على نطاق واسع، باستخدام HeyGen لتقديم يشبه التقديم البشري، وPlainly لتخصيص سلس قائم على البيانات.
