Pabbly + HeyGen
Pabbly هي منصة أتمتة وتكامل تساعد الشركات على ربط التطبيقات، وأتمتة سير العمل، وإدارة التسويق والفوترة والنماذج بدون برمجة.
حالات الاستخدام
اكتشف كيف تستخدم الشركات المشابهة لشركتك Pabbly مع HeyGen لتوسيع إنشاء الفيديو وتحقيق النمو.
فيديوهات متابعة العملاء المحتملين المؤتمتة
فعّل رسائل فيديو بالذكاء الاصطناعي مخصّصة من HeyGen تلقائياً عند التقاط عميل محتمل جديد عبر النماذج أو أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) أو الاشتراكات البريدية المتصلة عبر Pabbly، لتعزيز التفاعل وزيادة التحويل.
إعداد العملاء وتعزيز تفاعلهم
أرسل تلقائياً فيديوهات ترحيبية أو تعريفية مخصّصة بعد الشراء أو التسجيل، باستخدام Pabbly لتتبع الحدث وHeyGen لإنشاء محتوى فيديو شبيه بالبشر وقابل للتوسّع.
حملات فيديو قائمة على الأحداث
استخدم Pabbly لمتابعة إجراءات المستخدمين مثل التسجيل في الويبينار، أو إرسال النماذج، أو ترقية الخطط، ثم فعّل فيديوهات HeyGen الموجّهة لإعلامهم أو تثقيفهم أو زيادة المبيعات في اللحظة المناسبة.
