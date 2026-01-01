فيديوهات تدريب وتأهيل تفاعلية اجمع بين أفاتارات الذكاء الاصطناعي من HeyGen وميزات Mindstamp التفاعلية مثل الاختبارات القصيرة، والموجّهات، والمنطق المتفرّع لإنشاء محتوى تدريبي جذّاب وقابل للتتبع يعزّز احتفاظ المتعلمين بالمعلومات.

تأهيل العملاء المحتملين وفيديوهات مبيعات مخصّصة استخدم HeyGen لإنشاء عروض فيديو مخصّصة، ثم أضف أزرار دعوة لاتخاذ إجراء قابلة للنقر، أو نماذج تواصل، أو أسئلة في Mindstamp لتأهيل العملاء المحتملين وتوجيههم خلال مسار المبيعات في الوقت الفعلي.