MindStamp + HeyGen
Mindstamp هي منصة فيديو تفاعلية تحوّل مقاطع الفيديو التقليدية إلى تجارب جذابة قابلة للنقر، مع أسئلة وأزرار ومحتوى مخصص.
حالات الاستخدام
اكتشف كيف تستخدم شركات مشابهة لشركتك MindStamp مع HeyGen لتوسيع إنشاء الفيديو وتحقيق النمو.
فيديوهات تدريب وتأهيل تفاعلية
اجمع بين أفاتارات الذكاء الاصطناعي من HeyGen وميزات Mindstamp التفاعلية مثل الاختبارات القصيرة، والموجّهات، والمنطق المتفرّع لإنشاء محتوى تدريبي جذّاب وقابل للتتبع يعزّز احتفاظ المتعلمين بالمعلومات.
تأهيل العملاء المحتملين وفيديوهات مبيعات مخصّصة
استخدم HeyGen لإنشاء عروض فيديو مخصّصة، ثم أضف أزرار دعوة لاتخاذ إجراء قابلة للنقر، أو نماذج تواصل، أو أسئلة في Mindstamp لتأهيل العملاء المحتملين وتوجيههم خلال مسار المبيعات في الوقت الفعلي.
تثقيف العملاء وعروض المنتج التوضيحية
حوّل عروض المنتجات التقليدية إلى تجارب فيديو تفاعلية من خلال الجمع بين سرد HeyGen الشبيه بالبشر وعناصر Mindstamp التفاعلية مثل نقاط التفاعل، والتلميحات، ونقاط اتخاذ القرار، لمساعدة المستخدمين على استكشاف المزايا بالوتيرة التي تناسبهم.
