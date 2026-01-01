Indegene هي مؤسسة عالمية متخصّصة في خدمات علوم الحياة تساعد شركات الأدوية والرعاية الصحية على تحويل المعلومات العلمية والطبية المعقّدة إلى محتوى واضح وجذّاب ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية. يشمل عملها كامل دورة حياة المنتج، حيث تدعم مختلف أصحاب المصلحة من المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى إلى الفرق الطبية والرقابية الداخلية.

في صميم أعمال Indegene تكمن مهمة حاسمة: تبسيط العلوم شديدة التعقيد مع الحفاظ على الدقة والامتثال للمعايير التنظيمية.

تقليديًا، كان هذا يعني إعداد محتوى كتابي عالي الجودة، وعروض تقديمية، وفيديوهات مُنتَجة باحتراف، بما يتوافق مع المعايير الصارمة الطبية والقانونية والتنظيمية (MLR). ولكن مع تزايد الطلب على محتوى مخصص ومتعدد اللغات وقابل للتوسّع، أصبحت حدود الإنتاج التقليدي للفيديو واضحة.

تغيّر كل شيء عندما بدأت Indegene في دمج HeyGen ضمن سير عملها في إنشاء المحتوى والفيديو.

التغلّب على تعقيد إنتاج الفيديو التقليدي

قبل اعتماد HeyGen، كان كل مشروع فيديو يتطلّب تنسيقًا بين عدة فرق، بما في ذلك كُتّاب المحتوى، والمراجعين الطبيين، وفناني التعليق الصوتي، ومحرري الفيديو، وفرق الإنتاج.

شمل سير العمل كتابة النصوص، والمراجعات الطبية والقانونية والتنظيمية (MLR)، وتصميم لوحات القصة، وتصوير الفيديو، وتسجيل التعليق الصوتي، والمونتاج، والعديد من جولات الملاحظات. حتى التحديثات البسيطة كان يمكن أن تؤدي إلى قدر كبير من إعادة العمل.

قالت Indegene: "إن أي تحديثات أو جهود للتوطين كانت غالبًا تعني إعادة التسجيل وإعادة المونتاج، مما يزيد من الوقت والتكلفة والاعتماد على الموارد."

أدّى ذلك إلى عدة تحديات:

احتياج كبير للموارد البشرية عبر عدة فرق

جداول زمنية طويلة للإنتاج بسبب التنسيق ودورات المراجعة

ارتفاع التكاليف بسبب تصوير الاستوديو والاستعانة بالمواهب

قابلية توسّع محدودة عند إنتاج نسخ متعددة أو تحديثات

سير عمل معقد لعمليات التوطين يتطلّب تسجيلات جديدة

كانت العملية فعّالة، لكنها كانت صعبة التوسّع في بيئة عالمية سريعة التغيّر.

اعتماد الذكاء الاصطناعي لتحويل سير عمل إنشاء الفيديو

لمعالجة هذه التحديات، قامت Indegene بدمج HeyGen في خط إنتاجها، مما غيّر بشكل جذري طريقة إنشاء مقاطع الفيديو وتسليمها.

سير العمل الجديد رقمي بالكامل، مؤتمت وقابل للتوسّع.

بدلًا من تنسيق جلسات التصوير الفعلية، تقوم الفرق الآن برفع النصوص أو العروض التقديمية مباشرة إلى HeyGen. تحل الأفاتارات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي محل المُقدّمين البشريين، مما يلغي الحاجة إلى الاستوديوهات، وجدولة المواعيد، والإنتاج في الموقع.

تتيح المنصّة إنشاء الفيديو بسرعة، مما يمكّن الفرق من إنتاج فيديوهات عالية الجودة تعتمد على الأفاتار خلال دقائق قليلة. كما أن إجراء التحديثات يتم بسلاسة مماثلة.

أصبحت عملية الترجمة والتوطين، التي كانت سابقًا من أكثر جوانب الإنتاج استهلاكًا للوقت، أسرع بكثير الآن.

قالت شركة Indegene: "يمكن إنشاء مقاطع فيديو متعددة اللغات بسرعة، من دون الحاجة إلى جلسات تصوير إضافية أو تسجيلات تعليق صوتي."

هذا التحول مكّن Indegene من توسيع إنتاج الفيديو عالميًا مع الحفاظ على الاتساق والامتثال والجودة.

تقديم محتوى طبي قابل للتوسّع ومتوافق وجذّاب

باستخدام HeyGen، أصبحت Indegene تنتج الآن مجموعة واسعة من أشكال المحتوى، بما في ذلك فيديوهات تعتمد على الأفاتار، ومواد تدريبية محلية مكيّفة لكل سوق، وبودكاست، وتحويل عروض PowerPoint إلى فيديو.

أحد أهم حالات الاستخدام هو فيديوهات الشرح السريري للعملاء من شركات الأدوية. تشرح هذه الفيديوهات آلية عمل الدواء، والفوائد السريرية، والقيمة التي يقدّمها للمريض بطريقة واضحة وجذابة.

في السابق، كان إنتاج مثل هذا المحتوى يتطلّب أسابيع من العمل عبر عدة فرق. مع HeyGen، أصبح سير العمل أبسط بكثير.

تعمل الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي كمقدّمي عروض، حيث تقدّم المحتوى بنبرة مناسبة لمختلف الفئات المستهدفة. يمكن توجيه الشروحات التقنية إلى المتخصصين في الرعاية الصحية، بينما يمكن إنشاء نسخ مبسّطة للمرضى ومقدّمي الرعاية.

في الوقت نفسه، يتم دمج العناصر البصرية الديناميكية وعناصر الهوية البصرية للعلامة التجارية مع المعايير التنظيمية لضمان الوضوح وجذب الانتباه والالتزام باللوائح.

النتيجة هي نظام قابل للتوسّع يوفّر تواصلاً طبياً متسقاً وعالي الجودة عبر المناطق والفئات المختلفة.

تحقيق مكاسب ملموسة في السرعة والتكلفة وقابلية التوسع

كان لتكامل HeyGen تأثير كبير على عمليات شركة Indegene في مختلف الجوانب.

توفير الوقت : كانت عملية إنتاج الفيديو التقليدية تستغرق من 6 إلى 8 أسابيع لكل فيديو. مع HeyGen يمكن تقديم نفس النتيجة خلال 5 إلى 10 أيام فقط، بما في ذلك الترجمة والتوطين.

: كانت عملية إنتاج الفيديو التقليدية تستغرق من 6 إلى 8 أسابيع لكل فيديو. مع HeyGen يمكن تقديم نفس النتيجة خلال 5 إلى 10 أيام فقط، بما في ذلك الترجمة والتوطين. تحديثات أسرع : التغييرات التي كانت تتطلّب سابقًا أيّامًا من إعادة العمل يمكن الآن إنجازها في دقائق إلى بضع ساعات.

: التغييرات التي كانت تتطلّب سابقًا أيّامًا من إعادة العمل يمكن الآن إنجازها في دقائق إلى بضع ساعات. تقليل عدد العاملين : تم تبسيط فرق الإنتاج من 5–8 أشخاص إلى مجرد 1–2 من المشغلين، مما يتيح توجيه الموارد إلى أعمال أعلى قيمة.

: تم تبسيط فرق الإنتاج من 5–8 أشخاص إلى مجرد 1–2 من المشغلين، مما يتيح توجيه الموارد إلى أعمال أعلى قيمة. الكفاءة في التكاليف : انخفضت تكاليف الإنتاج بنسبة 50–60 بالمئة، مما ألغى الحاجة إلى الاستوديوهات والمواهب وعمليات ما بعد الإنتاج المكثفة.

: انخفضت تكاليف الإنتاج بنسبة 50–60 بالمئة، مما ألغى الحاجة إلى الاستوديوهات والمواهب وعمليات ما بعد الإنتاج المكثفة. القابلية للتوسّع والتوطين: أصبح إنتاج الفيديو متعدّد اللغات أسرع الآن بمقدار 5–10 مرات، مما يتيح توزيعاً عالمياً سريعاً.

أتاحت هذه التحسينات لشركة Indegene إنتاج محتوى أكثر، وبشكل أسرع، وباستخدام موارد أقل، مع الاستمرار في الالتزام بالمعايير الصارمة للامتثال.

بالنسبة لشركة Indegene، فإن اعتماد HeyGen يمثّل أكثر من مجرد تحسين في سير العمل؛ بل يشير إلى تحوّل جذري في طريقة تقديم التواصل العلمي.

من خلال الجمع بين إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي والخبرة العميقة في علوم الحياة، طوّرت Indegene نموذجًا قابلًا للتوسّع لتقديم محتوى دقيق وجذاب ومتوافق مع المعايير للجمهور العالمي.

والنتيجة هي نهج أسرع وأكثر كفاءة ومرونة في التواصل، يردم الفجوة بين العلم والفهم، ويدعم تحقيق نتائج أفضل في الرعاية الصحية.