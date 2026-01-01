Fameplay هو استوديو إنتاج حائز على جائزة إيمي ويقع مقره في براغ، ومتخصص في السينما والتلفزيون والرسوم المتحركة وسرد القصص السمعية البصرية. منذ عام 2018، أنتجت الشركة كل شيء من البرامج الحية والمسلسلات الكرتونية إلى منصات الترفيه الرقمية والمحتوى الدعائي للعلامات التجارية. في عام 2023، أدركت الشركة أن تغييرًا كبيرًا يلوح في الأفق.

قال لوكاش زاهورش، المنتج الرئيسي والشريك المؤسس في Fameplay: "عندما ظهر ChatGPT، بدأنا نبحث في الأدوات السمعية البصرية وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يساعد في صناعة المحتوى السمعي البصري."

بالنسبة لشركة إنتاج مقرّها في جمهورية التشيك، كان التوسّع عالميًا دائمًا أمرًا صعبًا. فاللغة التشيكية يتحدث بها حوالي 10 ملايين شخص فقط، مما يحدّ من انتشار المحتوى المُنتَج محليًا. «في النهاية تظل دائمًا منتجًا محليًا هنا»، أوضح لوكاش.

تغيّر ذلك عندما اكتشفت Fameplay منصة HeyGen. من خلال الجمع بين أفاتارات بالذكاء الاصطناعي مع ترجمة الفيديو وسير عمل الدبلجة، تحوّلت Fameplay من استوديو إنتاج محلي إلى منتج لمحتوى عالمي متعدد اللغات.

قال لوكاش: "بالنسبة لي، كان هذا بوابة لأصبح منتجًا لمحتوى عالمي."

تجاوز حدود الإنتاج التقليدي وتوطين المحتوى

قبل اعتماد HeyGen، كان عملاء Fameplay يعتمدون بالكامل على سير عمل الإنتاج التقليدي.

قال لوكاش: "كانت الفرصة الوحيدة لإنتاج فيديو هي أن يخصّصوا وقتهم للذهاب إلى الاستوديو، والاستعداد للتصوير، وتصويره، ثم الانتظار من أجل المونتاج ومراجعته."

كانت العملية مكلفة، وتستغرق وقتًا طويلًا، وصعبة التوسّع. وكان إنتاج محتوى متعدد اللغات أكثر تعقيدًا. كان بإمكان وكالات الترجمة توفير ترجمات نصية أو شروح، لكن تعريب الفيديو الكامل للأسواق الدولية كان في الغالب غير متاح للعديد من العملاء بسبب التكلفة وتعقيد عملية الإنتاج.

قال لوكاش: "لم نكن ننتج محتوى دولياً إلا بعد أن ربطنا كل هذه الخطوات معاً من أجل عملية التوطين."

بعض المشاريع واجهت تحديًا أكبر بكثير: مقدّمو العروض أنفسهم لم يكونوا موجودين. أحد أهم المشاريع الحالية لشركة Fameplay يتضمّن إنشاء مقدّمي أخبار رياضية اصطناعيين لمنصّة Flashscore، منصّة نتائج المباريات الرياضية العالمية التي يستخدمها ملايين المشجعين حول العالم.

قال لوكاش: "أرادوا وجهًا لكل دولة يتواجدون فيها."

بدلًا من توظيف مقدّمي عروض في كل سوق، قامت Fameplay بإنشاء أفاتارات فيديو بالذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى مُحَلْيَن على مستوى العالم.

قال: "هذا مكّنهم من تقديم محتوى دولي."

اختيار HeyGen لجودة الأفاتار وخدمات التوطين

بينما كانت شركة Fameplay تقيّم العدد المتزايد من أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي التي تدخل السوق، قام الفريق بإجراء اختبار مقارن جنبًا إلى جنب لعدة منصات أفاتار والدبلجة، مثل Synthesia.

قال لوكاش: "اختبرنا أدوات مختلفة كل يوم وكل ليلة."

في النهاية اختارت الشركة HeyGen بسبب مستوى الواقعية.

قال لوكاش: "اكتشفنا أن جودة مزامنة الشفاه، حتى في الإصدارات الأولى، كانت ببساطة أفضل بكثير."

كانت تلك الجودة مهمة لأن Fameplay لم تكن تُجرّب الذكاء الاصطناعي بشكل عابر. كانت الشركة تقدّم أعمال إنتاج احترافية لعملاء يدفعون مقابلها وتحتاج إلى نتائج ثابتة وموثوقة يمكن تصديقها.

قال لوكاش: "نحن لا نعتمد عليه كلعبة، بل هو أداة احترافية."

أصبحت Fameplay واحدة من أوائل شركاء الوكالات لدى HeyGen، حيث اشترت حوالي 50 خانة في استوديو الأفاتار وبنت سير عمل إنتاج كاملاً يعتمد على المنصة. كما عملت الشركة عن قرب مع فريق HeyGen، وقدّمت ملاحظات ساعدت في تشكيل مزايا مخصّصة للوكالات مثل المساحات الفرعية (subspaces).

اليوم، لا تكتفي Fameplay بإنشاء محتوى أفاتار للعملاء، بل تقوم أيضًا بتدريب فرق العملاء الداخلية على إنتاج الفيديوهات بأنفسهم داخل HeyGen.

بناء إنتاجات فيديو بالذكاء الاصطناعي متعددة اللغات وقابلة للتوسّع

مع دمج HeyGen في خط الإنتاج الخاص بها، طوّرت Fameplay سير عمل مُحسَّناً لإنشاء محتوى قائم على الذكاء الاصطناعي وقابل للتوسّع.

يبدأ كل مشروع بكتابة النصوص وإنشاء الصوت. يجمع الفريق بين أفاتارات HeyGen وسير عمل احترافي لاستنساخ الصوت من أجل إنشاء أداء واقعي بعدة لغات.

قال لوكاش: "نحن نبدأ دائمًا بنص مكتوب، ولا نرتجل أبدًا."

النتيجة هي نظام قادر على إنتاج محتوى متعدد اللغات على نطاق واسع مع الحفاظ على اتساق الشخصيات والواقعية البصرية.

أحد أبرز مشروعات الشركة هو International Volleyball Academy، وهي سلسلة على YouTube تُعرض منذ ثلاث سنوات باللغات الإنجليزية والإسبانية والألمانية. يستخدم البرنامج أفاتاراً بالذكاء الاصطناعي لمدرّب كرة طائرة حقيقي أراد الحفاظ على خبرته التدريبية ومشاركتها على مستوى العالم.

قال لوكاش: "لقد كان دائمًا يريد الحفاظ على مهاراته ومعرفته."

نظرًا لأن المدرب لا يزال يسافر بنشاط ويدرّب الرياضيين على المستوى الدولي، كان من الصعب الاستمرار في الإنتاج التقليدي. وبدلًا من ذلك، أنشأت Fameplay سلسلة تعليمية مستمرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام أفاتارات HeyGen إلى جانب لقطات حقيقية.

نجاح كبير آخر تحقّق من خلال الترجمة والتوطين متعدّد اللغات. أحد البرامج التي تنتجها Fameplay توسّع من التشيكية إلى سبع لغات إضافية.

قال لوكاش: "هذا رائع، خطوة كبيرة إلى الأمام في الوصول إلى جمهور جديد."

التحوّل إلى منتِج لمحتوى عالمي

بالنسبة لـ Fameplay، تمثّل HeyGen أكثر من مجرد كفاءة في الإنتاج. لقد غيّرت نموذج عمل الشركة ونطاقها الإبداعي بشكل جذري.

قال لوكاش: "المذهل هو أننا نرى شركة مثل شركتنا هنا في وسط أوروبا، تركز على إنتاج المحتوى السمعي البصري بالذكاء الاصطناعي، وHeyGen، وهي شركة ناشئة في لوس أنجلِس وسان فرانسيسكو، تمرّان بالمراحل نفسها للعثور على نموذج العمل المناسب."

اليوم تعمل Fameplay كاستوديو إنتاج وشريك تمكين بالذكاء الاصطناعي للعلامات التجارية وصنّاع المحتوى وشركات الإعلام. يمكن للعملاء العمل بنظام إدارة كاملة من خلال خدمات الإنتاج لدى Fameplay أو استخدام المساحات الفرعية لإنشاء المحتوى بشكل مستقل مع دعم من الوكالة.

في قلب سير العمل هذا توجد HeyGen.

قال لوكاش: "بالنسبة لي، HeyGen هو الأساس للحفاظ على ثبات الشخصية ومزامنة الشفاه."

من خلال الجمع بين أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وترجمة الفيديو متعددة اللغات، وسير عمل إنتاج قابل للتوسّع، تحوّلت شركة Fameplay من شركة إنتاج محلية في التشيك إلى صانعة محتوى عالمي بحق.