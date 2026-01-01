كيفية ترجمة الفيديو الخاص بك

لم يعد الوصول إلى جماهير عالمية يتطلّب إعادة التصوير أو الدبلجة. مع HeyGen، يمكنك ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك وتعريبها مباشرة داخل المنصّة باستخدام أدوات مدمجة بالذكاء الاصطناعي للصوت، والترجمة النصية، ومزامنة الشفاه. سواء كنت تنشئ فيديو جديداً من الصفر أو تكيّف محتوى موجوداً، فقد صُمّم سير عمل الترجمة ليكون سريعاً ومرناً ومتسقاً مع هوية علامتك التجارية.

ابدأ ترجمة فيديو

من لوحة تحكم HeyGen، انقر على «Create»، ثم اختر «Translate a Video». ستجد خيارين للترجمة: «Hyperrealistic Translation» و«Audio Dubbing».

اختر «الترجمة فائقة الواقعية» عندما يكون وجه المتحدث ظاهرًا بوضوح، لأنها تتضمن مزامنة متقدّمة لحركة الشفاه. اختر «الدبلجة الصوتية» عندما يكون المتحدث صغيرًا في الصورة، خارج الكادر، أو عندما تكون السرعة هي الأولوية، لأنها تركّز على ترجمة الصوت بدون مزامنة الشفاه.

حمّل ملف الفيديو مباشرة أو الصق رابط YouTube أو Google Drive. إذا كنت تستخدم رابطًا، فتأكّد من أنه متاح للوصول بشكل عام. للحصول على أفضل النتائج، استخدم لقطات عالية الدقة مع صوت واضح.

اختر محرّك ترجمة

بمجرد رفع الفيديو الخاص بك، ستظهر لك خيارات محرك الترجمة: سريع وجودة.

يستخدم خيار Quality نموذجًا أكثر تقدمًا لتقديم دقة أفضل في مزامنة الشفاه، وتوقيتًا وحركة فم أكثر سلاسة، وصوتًا أوضح، وقدرة أقوى على التعامل مع اللقطات الصعبة مثل الزوايا الجانبية أو الإضاءة الضعيفة. يستغرق وقتًا أطول في المعالجة ويستهلك عددًا أكبر من الاعتمادات، لكنه يقدّم نتائج أكثر واقعية وصقلًا.

وضع Fast مثالي إذا كنت تحتاج إلى إنجاز أسرع أو لا تتطلّب مزامنة شفاه دقيقة.

اختر الترجمة السريعة أو المتقدمة

بعد اختيار المحرّك الذي تريده، اختر بين «الترجمة السريعة» و«الترجمة المتقدّمة».

الترجمة السريعة هي الخيار الأسرع. اختر اللغة الأصلية، وحدّد حتى خمس لغات مستهدفة، ثم انقر على «ترجمة».

ميزة Advanced Translate تمنحك تحكّمًا أكبر. يمكنك اختيار اللغات أو رفع ملف الترجمة الخاص بك، وإضافة مسرد خاص بالعلامة التجارية للحفاظ على اتساق المصطلحات، وضبط المدة الديناميكية بحيث يبدو الإيقاع طبيعيًا عبر اللغات المختلفة. يمكنك أيضًا تفعيل أو إيقاف مزامنة الشفاه، إزالة الضوضاء الخلفية، مطابقة مواصفات إخراج الفيديو الأصلي، تجميع الترجمات في مجموعة واحدة، تشغيل أو إيقاف الترجمة النصية، وتطبيق تحسين الصوت للحصول على تعليق صوتي أوضح.

أنشئ الترجمات وراجعها

عندما تنتهي من إعداد الإعدادات، انقر على «ترجمة». ستظهر فيديوهاتك المترجمة في مكتبتك وعلى صفحة «المشاركة»، حيث ستكون جاهزة للمراجعة أو التنزيل أو المشاركة.