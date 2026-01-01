اپنے مارکیٹ میں قابلِ اعتماد چہرہ بنیں، کیمرہ کی ضرورت نہیں
ریئل اسٹیٹ اعتماد پر چلتی ہے، اور اعتماد تب بنتا ہے جب آپ مستقل طور پر نظر آئیں۔ اپنی شخصیت، آواز، اور مقامی مہارت کو ایسی ویڈیوز میں بدلیں جو آپ کی مارکیٹ ہر ہفتے دیکھے۔ وہ بھی بغیر کیمرہ، ٹیم یا ایڈیٹنگ اسکلز کے۔
ایجنٹس
بنائی گئی ویڈیوز
زبانیں اور لہجے
ہر وہ ویڈیو فارمیٹ جو آپ کی مارکیٹ کو چاہیے، جس میں مرکزی کردار آپ ہوں
لسٹنگ کی نمایاں جھلکیاں، مارکیٹ اپ ڈیٹس، محلے کی گائیڈز اور ایجنٹ کا تعارف — سب پہلے سے بنے ہوئے اور فوراً استعمال کے لیے تیار۔ بس وہ فارمیٹ منتخب کریں جو آپ کے لیے موزوں ہو، اور HeyGen اسے آپ کی اپنی آواز میں مکمل ویڈیو میں بدل دے گا، جو پوسٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی۔
اپنے مارکیٹ میں باقاعدہ ویڈیو اپ ڈیٹس کے ذریعے اپنی ساکھ بنائیں جو آپ کو قابلِ اعتماد مقامی ماہر کے طور پر مستحکم کرتی ہیں۔اپنی ویڈیو خود بنائیں
اپنی لگژری لسٹنگز کو سنیماٹک، فلم گریڈ ویژولز کے ساتھ بہتر بنائیں جو جذباتی اثر پیدا کریں اور پریمیئم قیمتوں کو جواز فراہم کریں۔اپنی ویڈیو خود بنائیں
ہر ایک لسٹنگ میں اپنا چہرہ اور آواز شامل کر کے خریداروں کا فوری اعتماد حاصل کریں۔اپنی ویڈیو خود بنائیں
"کیمرے کے سامنے جسمانی طور پر بیٹھنے سے مجھے ایک پیسہ بھی نہیں ملتا۔ اسکرپٹ لکھنا، انہیں پیش کرنا اور انہیں باہر تک پہنچانا ہی وہ جگہ ہے جہاں سے پیسہ آتا ہے۔"
اسکاٹ ہیننگر
افیلیئٹ بروکر
تین آسان مراحل میں
ایسی ویڈیو جو واقعی آپ ہی ہوں
مرحلہ 1 - اپنی ویڈیو ریکارڈ کریں
15 سیکنڈ کے لیے کیمرے کے سامنے آئیں۔ HeyGen آپ کا چہرہ، آپ کی آواز اور آپ کا اندازِ گفتگو ریکارڈ کرتا ہے۔ کوئی بھی فون، کوئی بھی پس منظر۔
مرحلہ 2 - اپنا فارمیٹ منتخب کریں
وہ ویڈیو منتخب کریں جس کی آپ کو ضرورت ہے: مارکیٹ اپ ڈیٹ، ہوسٹڈ ہوم ٹور، یا لسٹنگ اسپوٹ لائٹ۔ ہم آپ کے لیے اس کا اسکرپٹ لکھتے ہیں، یا آپ اپنا اسکرپٹ یہاں پیسٹ کر سکتے ہیں۔
مرحلہ 3 - پوسٹ کریں
تیار شدہ ویڈیو کا جائزہ لیں، جو بھی تبدیلیاں درکار ہوں وہ کریں، اور اسے اپنی مارکیٹ کے ساتھ شیئر کریں۔ Instagram، Facebook یا YouTube کے لیے فارمیٹ کی گئی۔
پروڈکشن لاگت کے بغیر مستقل معیار کی ویڈیو
ویڈیو کو ترجیح دینے والی دنیا میں 75% گھر مالکان ایسے ایجنٹ کے ساتھ اپنی پراپرٹی لسٹ کرنا پسند کرتے ہیں جو ویڈیو استعمال کرتا ہو۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ ویڈیو تکنیکی طور پر مشکل ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ باقاعدگی سے ویڈیو میں نظر آنا ہر ہفتے آپ کا وقت، بجٹ، توانائی اور کیمرے کے سامنے آپ کا اعتماد سب کچھ لے جاتا ہے۔
پروڈکشن کی رکاوٹ
نہ وقت، نہ ٹیم، نہ سامان، اور نہ ہی ایڈیٹنگ کی مہارت۔ صرف ایک لسٹنگ ویڈیو آپ کا آدھا دن لے سکتی ہے۔
اعتماد کی رکاوٹ
ہر روز کیمرے پر آنا نہ چاہنا، یا یہ کرتے کرتے تھک کر جل جانا۔ آپ ایک ایجنٹ ہیں، اداکار نہیں۔
تقسیم کی رکاوٹ
ہر پلیٹ فارم کے لیے الگ ورژن چاہیے۔ Instagram، YouTube، TikTok اور ای میل کے لیے۔ ایک ویڈیو کافی نہیں ہوتی۔
اعتماد کی رکاوٹ
AI سے بنی گھٹیا کوالٹی ویڈیو آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اعتماد بنانے کے لیے، جعلی نظر آنے والی ویڈیو نہ ہونے والی ویڈیو سے بھی بدتر ہے۔
بالکل مقامی ماہر کی طرح سامنے آئیں جو آپ واقعی ہیں
اپنے اصل انداز میں سامنے آ کر اپنا بزنس بڑھائیں۔ HeyGen for Real Estate خاص طور پر ایجنٹس کے حقیقی ورک فلو کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ آپ کی موجودگی اور آپ کا اصل کام ایک دوسرے سے ٹکرانے کے بجائے ساتھ ساتھ چلیں۔
مسلسل طور پر موجود رہیں
ریئل اسٹیٹ رشتوں کا کاروبار ہے۔ بہترین ایجنٹس اس لیے جیتتے ہیں کہ لوگ انہیں اس وقت سے پہلے ہی جانتے ہوتے ہیں جب انہیں ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے چہرے، آواز اور مقامی مہارت کو مستقل ویڈیو میں بدلیں، تاکہ لوگوں کے سامنے آنا آپ کے اصل کام سے مقابلہ کرنا بند کر دے۔
ریئل اسٹیٹ کے لیے تیار کردہ
وہی ویڈیوز استعمال کریں جو ایجنٹس پہلے ہی بناتے ہیں: لسٹنگ اسپوٹ لائٹس، مارکیٹ اپ ڈیٹس، محلے کی گائیڈز، اور ایجنٹ انٹروز۔ نہ خالی اسکرین، نہ کوئی عام سا ٹیمپلیٹ جسے زبردستی آپ کے کام کے مطابق ڈھالنا پڑے، بس وہی فارمیٹس جن پر رئیل اسٹیٹ پہلے ہی چل رہی ہے۔
HeyGen وائٹ گلوو سروس
HeyGen White Glove کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیوز شروع سے آخر تک تیار کی جاتی ہیں۔ بس ہمیں میسج کریں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کی ویڈیوز کی منصوبہ بندی، بہتری اور تخلیق پر کام کریں گے۔ ہر ہفتے پوسٹ کریں اور اپنے مارکیٹ میں خریداروں کے لیے وہ چہرہ بنیں جسے وہ پہچانیں اور جس پر وہ اعتماد کریں۔
یہ آپ ہیں، کوئی بے کار AI مواد نہیں
آپ کی ویڈیو کو بالکل آپ ہی جیسی دکھائی دینی اور سنائی دینی چاہیے، کیونکہ آپ کی ساکھ داؤ پر لگی ہوتی ہے۔ آپ کا چہرہ ہی آپ کا برانڈ ہے، اور حقیقت سے قریب تر ہونا ہی وہ چیز ہے جو اس برانڈ کو محفوظ طریقے سے بڑے پیمانے پر بڑھانے کے قابل بناتی ہے۔ G2 کے مطابق #1 سب سے زیادہ حقیقی اواتارز کی درجہ بندی، تاکہ آپ کی مارکیٹ جس ایجنٹ کو دیکھے، وہ دراصل آپ ہی ہوں۔
آپ کی موجودگی، بڑے پیمانے پر
ہر پوسٹ میں آپ کی ساکھ داؤ پر ہوتی ہے۔ عام سا AI مواد جو آپ جیسا نظر یا سنائی نہیں دیتا، بالکل مواد نہ ہونے سے بھی بدتر ہے۔ HeyGen for Real Estate ایک ہی معیار کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے: کیا یہ واقعی آپ جیسا محسوس ہوتا ہے؟
وہ ویڈیوز جن کا آپ کی مارکیٹ کو انتظار ہے
وہ فارمیٹس استعمال کریں جو ایجنٹس پہلے ہی بناتے ہیں۔ خالی کینوس نہیں، نہ ہی یہ اندازہ لگانے کی ضرورت کہ کیا پوسٹ کرنا ہے۔
آسانی سے ہمیشہ یاد رہیں
اپنے نیٹ ورک کو باخبر اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل بنائیں ایک باقاعدہ اواتار پر مبنی ویڈیو کے ساتھ جو مقامی مارکیٹ کے اعداد و شمار کو ایسے مواد میں بدل دیتی ہے جو آپ ہر ہفتے یا مہینے بغیر کیمرے کے سامنے بیٹھے بھیج سکتے ہیں۔
وہ ایجنٹ بنیں جسے آپ کی مارکیٹ ہمیشہ یاد رکھے
اپنے آپ کو اسی مقامی ماہر کے طور پر پیش کریں جو آپ پہلے ہی ہیں، بغیر کیمرہ، ٹیم یا ہر ہفتے کی تھکن کے۔