ریئل اسٹیٹ کے لیے آپ کی AI ویڈیو جمپ اسٹارٹ گائیڈ میں خوش آمدید
کیا آپ کے پاس بیچنے کے لیے لسٹنگز ہیں، ایک مارکیٹ ہے جس میں آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک پرسنل برانڈ ہے جسے آپ مضبوط بنانا چاہتے ہیں؟ HeyGen کے ساتھ آپ چند منٹوں میں، ہفتوں نہیں، اپنی شکل، آواز اور مقامی مہارت کو اسکیل ایبل، اسٹوڈیو کوالٹی ویڈیو کنٹینٹ میں فوراً بدل سکتے ہیں۔
This guide will help you move from idea to published video, boosting your presence, speed, and credibility in your market. You'll learn how to build your first video, discover key best practices, and explore strategies to scale your impact across every listing, every channel, and every buyer community you serve.
اہم استعمالات: رئیل اسٹیٹ پروفیشنلز HeyGen کو کیسے استعمال کر رہے ہیں
HeyGen صرف ایک ویڈیو ٹول نہیں بلکہ ایجنٹس، بروکرز اور پراپرٹی مینیجرز کے لیے ایک پریزنس انجن ہے جو اعتماد اور نمایاں موجودگی کے ذریعے کاروبار جیتتے ہیں۔
مارکیٹ کی تازہ ترین معلومات
- Jim McDonner: Went from 1 to 2 videos a week to 5 videos a week by building an AI-powered content system, now closing deals from relocation buyers in Memphis and California who found him through educational YouTube videos.
سنیماٹک ہوم ٹور
- Craig Veroni: Grew his Instagram following 4x in 10 months, now reaches 770,000+ accounts monthly publishing 2 HeyGen Reels per day, built around cinematic avatar content.
Listing spotlight
- Scott Henninger: Built his entire real estate business around a YouTube channel powered by HeyGen avatars, closing 25 to 30 transactions a year from video-generated leads.
The state of real estate marketing
یہ خلا ہی اصل موقع ہے۔ (NAR 2025 ٹیکنالوجی سروے)
ویڈیو اب کوئی اضافی چیز نہیں رہی بلکہ یہ اس بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے جس پر خریدار تحقیق کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں اور اس ایجنٹ پر اعتماد کرتے ہیں جسے وہ سب سے پہلے کال کرتے ہیں۔
The challenge
- روایتی ویڈیو پروڈکشن کی لاگت فی لسٹنگ $500 سے $2,000 یا اس سے زیادہ تک ہوتی ہے، جو متعدد لسٹنگز کے لیے برقرار رکھنا ممکن نہیں۔
- زیادہ تر ایجنٹس مستقل ویڈیو بنانے میں وقت اور لاگت کو اپنی سب سے بڑی رکاوٹیں قرار دیتے ہیں۔
- کثیر لسانی مارکیٹس کو ایسا ترجمہ شدہ مواد چاہیے جو زیادہ تر ایجنٹس کم لاگت میں تیار نہیں کر سکتے۔
- 46% REALTORS پہلے ہی AI سے تیار کردہ مواد استعمال کر رہے ہیں۔ 32% نے ابھی تک شروع نہیں کیا۔ یہی فرق اصل موقع ہے (NAR 2025 Technology Report)۔
مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کیا امکانات کھولتی ہے
- رفتار۔اسکاٹ ہیننگر نے ملٹی کیمرا لِونگ روم سیٹ اپ سے دو گھنٹے سے بھی کم وقت میں مکمل ویڈیو تیار کرلی۔
- لاگت میں بچت۔ $2,000 کے ویڈیوگرافر ورک فلو کو ہر ماہ $50 سے کم میں HeyGen سبسکرپشن کے ساتھ تبدیل کریں۔
- Scale. Batch-produce content across multiple listings, markets, or languages simultaneously.
- Consistency. Maintain a regular video presence on every channel without burnout.
- لوکلائزیشن۔ ایک کلک میں ہسپانوی، مینڈیرن، ویتنامی اور دیگر خریدار کمیونٹیز کو ان کی مقامی زبان میں سروس دیں۔
اپنی پہلی AI ویڈیو بنانا
تعارف
New to video or trying out HeyGen for the first time? This section will walk you through each step to help you make high-quality videos quickly.
"Create" پر کلک کرنے سے پہلے، اپنا مقصد واضح کریں۔ خود سے یہ سوال کریں:
- Goal: What do you want this video to achieve? Examples: generate buyer inquiries, build sphere awareness, nurture past clients, win a listing presentation.
- Audience: Who are you speaking to? Examples: first-time buyers, move-up sellers, investor clients, a multilingual community.
- Distribution: Where will this video live? Examples: Instagram Reels, your listing page, email newsletter, YouTube.
- ہُک: پہلی چند سیکنڈز میں کیا چیز توجہ کھینچے گی؟
Pro tip
دوسری رائے چاہیے؟ ChatGPT یا Claude سے پوچھیں:
"I'm creating a real estate video for [property type/market]. My goal is [goal]. My audience is [audience]. My hook is [hook]. Can you suggest ways to make it more compelling?"
مرحلہ 1: اپنی HeyGen ورک اسپیس کو اسکیل کے لیے سیٹ اپ کریں
For solo real estate agents, your brand is your face. Buyers and sellers choose agents they trust, and your AI avatar is how you show up consistently in every video without filming every time.
Before you create your first video, set up two things:
- آپ کا ڈیجیٹل ٹوئن۔ یہ HeyGen میں آپ کا سب سے اہم اثاثہ ہے۔ صرف 15 سیکنڈ کی ریکارڈنگ سے آپ ایسا اواتار بنا سکتے ہیں جو بالکل آپ جیسا دکھائی دے اور آپ ہی جیسی آواز رکھتا ہو۔ اگر آپ چاہیں تو یہ کام پہلے کرنے کے لیے سیدھا مرحلہ 2 پر چلے جائیں۔
- Your Brand Kit. Add your brokerage colors, logo, and fonts so every video is automatically on-brand. Paste your brokerage website URL to auto-import your brand style, or upload assets manually.
Pro tip
آپ کا ڈیجیٹل ٹوئن ہی آپ کا برانڈ ہے۔ جتنی زیادہ قدرتی اور جذباتی آپ کی ریکارڈنگ ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ کا اواتار اسکرین پر آپ کی اصل شخصیت کو ظاہر کرے گا۔
Step 2: Choose the right AI avatar
Your avatar is your on-screen presence. Create a custom avatar that fits your brand, or, for the ultimate personal touch, create your digital twin in minutes with HeyGen’s lifelike avatar feature!
ریئل اسٹیٹ میں اعتماد وہ کرنسی ہے جو آپ کو نئی لسٹنگز جتواتی ہے۔ Avatar V، جو آپ کی 15 سیکنڈ کی ویڈیو پر ٹرین کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ حقیقی، فل باڈی ڈیجیٹل ٹوئن فراہم کرتا ہے اور اُن ایجنٹس کے لیے بہترین انتخاب ہے جو اپنی پرسنل برانڈ بنا رہے ہیں۔ Avatar IV فوٹو پر مبنی لُکس یا نان ہیومن کریکٹرز کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے اور یہی ڈیفالٹ انجن ہے۔
نوٹ: HeyGen پہلے سے تیار شدہ public avatars بھی پیش کرتا ہے، اگر آپ اپنا ڈیجیٹل ٹوئن تیار ہونے سے پہلے ہی شروع کرنا چاہتے ہیں۔
Avatar Type
آپ کو ضرورت ہوگی
آپ کو ملے گا
بہترین موزوں برائے
15 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈنگ
ایک حقیقی جیسا اواتار جو آپ کی مخصوص حرکات، اشاروں اور تاثرات کو بالکل ویسے ہی ظاہر کرتا ہے۔ Avatar V سے تقویت یافتہ، جو پورے اوپری جسم کی سنیما معیار کارکردگی فراہم کرتا ہے۔
ایجنٹس جو ہر ویڈیو میں اپنا اصل چہرہ اور موجودگی چاہتے ہیں۔ ذاتی برانڈنگ کے لیے سب سے مستند آپشن۔
1 تصویر
A realistic avatar built from a still image, with AI-generated movement and lip sync. Powered by Avatar IV.
Agents who don't have video footage available or want a quick starting point.
Stock avatar
ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں
HeyGen کی لائبریری سے تیار شدہ اواتار، جو مختلف انداز اور زبانوں کی وسیع رینج میں دستیاب ہے۔
Agents who want to get started immediately without creating a custom avatar.
Generated avatar
ٹیکسٹ پرامپٹ
مکمل طور پر AI سے تیار کردہ اواتار جس میں آپ کی مرضی کے مطابق شکل و صورت، حرکت، آواز اور لب کی ہم آہنگی (lip sync) شامل ہو۔
Branded mascots, fictional personas, or non-human characters.
Pro tip
HeyGen کے generating looks فیچر کا استعمال کریں تاکہ آپ صرف ایک ٹیکسٹ پرامپٹ کے ذریعے اپنے اواتار کی پوز، ماحول یا لباس تبدیل کر سکیں۔ خود کو کسی لگژری پراپرٹی، محلے کے مشہور مقام یا اپنی بروکریج آفس میں بٹھائیں، وہ بھی اپنی میز سے اٹھے بغیر۔
بہترین طریقہ کار: ایک مکمل ڈیجیٹل جڑواں بنائیں
جتنا اچھا آپ کا ان پٹ ہوگا، اتنا ہی اچھا آؤٹ پٹ ملے گا۔ جتنی معیاری آپ کی تصاویر، ویڈیوز اور پرامپٹس ہوں گی، آپ کا اواتار اتنا ہی زیادہ حقیقی اور پروفیشنل نظر آئے گا۔ آپ کی ٹریننگ ویڈیو میں جو کچھ بھی ہو گا، اشاروں اور چہرے کے تاثرات سے لے کر آواز کے اتار چڑھاؤ تک، وہ سب حتمی نتیجے میں جھلکے گا۔
اواتار کی قسم
You'll Need
Best Practices
15 سیکنڈ کی ویڈیو
اسمارٹ فون پر سینیمیٹک موڈ یا 4K میں ریکارڈ کریں۔ سادہ بیک گراؤنڈ اور قدرتی روشنی استعمال کریں۔ بھرپور انداز میں اظہار کریں؛ جتنی توانائی آپ ڈالیں گے، اتنا ہی اچھا نتیجہ ملے گا۔ اپنا چہرہ ڈھانپنے یا بہت بڑے زیورات اور ایکسیسریز پہننے سے گریز کریں۔
1 تصویر
Professional headshot or portrait of only you, well-lit and high resolution. Avoid sunglasses, hats, filters, or other people in frame.
Real estate-specific tip
Record your training video in the attire you want to be associated with your brand, whether that's business professional or business casual. Your avatar will mirror that look in every video you generate.
بہترین طریقہ کار: اعلیٰ معیار کی حسبِ ضرورت AI آوازیں بنانے کے اصول
HeyGen has a massive library of stock AI-generated voices in over 175 languages, dialects, and emotional tones, but sometimes a custom voice clone that sounds exactly like you is the more powerful option for building trust with real estate clients.
Custom voice type
Creation method
بہترین انتخاب برائے
جب آپ ایک Hyper-Realistic اواتار بناتے ہیں تو خودکار طور پریا
Realistic voice clone based on your real voice and intonations. Supports multiple emotions.
آپ جیسی بالکل ملتی جلتی آواز کی کاپی
ٹیکسٹ پرامپٹ جو خصوصیات کی وضاحت کرے (عمر، لہجہ، جنس، ٹون، پچ، جذبات)
پرامپٹ کی بنیاد پر مکمل طور پر AI سے تخلیق کی گئی آواز۔
ایک مستقل برانڈڈ آواز جو آپ کی ذاتی نہیں، بلکہ آپ کی ٹیم یا پوری بروکریج کے لیے مواد میں یکساں رہے
External AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
آپ کی اصل آواز اور اتار چڑھاؤ پر تربیت یافتہ حقیقت کے قریب وائس کلوننگ۔ فائن ٹیون کنٹرولز سروس کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹوئن کے لیے بہترین آپشن، لیکن عموماً اضافی ادائیگی درکار ہوتی ہے۔
Higher fine-tune control
For the best voice quality, start with strong source audio. Here’s how to get a great recording:
• Use a high-quality mic or smartphone, held 6–8" from your mouth
• پرسکون، شور سے پاک جگہ میں ریکارڈ کریں
• Speak clearly with natural pauses and slight emotional expression
• مختلف جذباتی انداز کے ساتھ متعدد نمونے اپ لوڈ کریں تاکہ زیادہ لچک حاصل ہو سکے (صرف HeyGen Custom Voice Clones کے لیے)
Want to dive in deeper?
→ Ultimate guide to hyper-realistic Custom Voice Cloning
بہترین طریقہ کار: پرامپٹ ایسے دیں جیسے ماہر ہوں
پرامپٹنگ اس عمل کو کہتے ہیں جس میں آپ بہت سوچ سمجھ کر اور بار بار بہتر بناتے ہوئے ایسی تحریری ہدایات (جنہیں پرامپٹس کہا جاتا ہے) تیار کرتے ہیں جو AI ٹولز کو رہنمائی دیتی ہیں کہ وہ شروع سے نیا مواد بنائیں، جیسے تصاویر، حرکت یا آڈیو۔
پرامپٹنگ کسی بھی AI تخلیق کار کے لیے ایک طاقتور مہارت ہے۔ جب اسے HeyGen کے ساتھ ملایا جائے تو پرامپٹنگ بے شمار طریقوں سے ہائی امپیکٹ ویڈیوز بنانے کے دروازے کھول دیتی ہے، جہاں آپ کی تخیل ہی آپ کی واحد حد ہوتی ہے! تجربہ کرنے اور بار بار بہتر بنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔
Feature
Function
Use it For
Change a Custom Avatar’s pose, surroundings or outfit
Bring Photo Avatars
کسٹم اواتار بنانا (حقیقی یا اینیمیٹڈ)
اپنی مرضی کی آوازیں بنائیں
Prompting best practices
Be specific
The more clearly you describe what you want (tone, look, gesture, emotion) the better the AI can match your vision.
Start with structure
Use a consistent structure: what, who, where, how. This applies to visuals, voice tone, and motion direction.
Include context & intent
AI کو مقصد واضح بتائیں: کیا یہ کسی پروڈکٹ ڈیمو کے لیے ہے؟ سوشل ایڈ کے لیے؟ یا ٹیوٹوریل کے لیے؟ سیاق و سباق نتیجے کو بہتر طور پر آپ کے مطابق بناتا ہے۔
تفصیلی اور وضاحتی زبان استعمال کریں
ایسے صفاتی الفاظ استعمال کریں جو جذبات، انداز یا وضاحت کو ظاہر کریں (مثال کے طور پر: "بااعتماد"، "منیملسٹ"، "ہائی انرجی"، "پرسکون رفتار").
دوبارہ آزمائیں اور بہتر بنائیں
اپنی پہلی کوشش پر ہی اکتفا نہ کریں۔ پرامپٹ میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہر قسم کے میڈیا میں نتائج کو ڈرامائی طور پر بہتر بنا سکتی ہیں!
پرامپٹنگ کے بہترین طریقے اس بات پر تھوڑا مختلف ہو سکتے ہیں کہ آپ کیا بنا رہے ہیں
نیچے دیے گئے وسائل کو دیکھیں تاکہ ہر قسم کو گہرائی سے سمجھ سکیں اور اپنے پرامپٹس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں!
مرحلہ 3: اپنا نقطۂ آغاز منتخب کریں
When you open HeyGen as a real estate agent, your homepage shows four video formats built specifically for your work. Each one is a shortcut to a finished, publish-ready video.
فارمیٹ
یہ کیا بناتا ہے
اسے کب استعمال کریں
مارکیٹ اپ ڈیٹ
ایک پروفیشنل اواتار پر مبنی ویڈیو جو آپ کے نیٹ ورک کو مقامی مارکیٹ کے اعداد و شمار اور بصیرت فراہم کرتی ہے
ای میل، Instagram یا YouTube کے لیے ہفتہ وار یا ماہانہ مارکیٹ اپ ڈیٹ
سنیماٹک ہوم ٹور
فلم کے معیار کی پراپرٹی شوکیس جس میں Avatar Shots اور Seedance 2 استعمال ہو رہے ہیں تاکہ سنیما جیسی، پروڈکشن گریڈ سینز بنائے جا سکیں
لگژری لسٹنگز یا کوئی بھی ایسی پراپرٹی جہاں اعلیٰ بصری معیار ہی اصل فروخت کا نقطۂ نظر ہو
ہوسٹڈ ہوم ٹور
ایک واک تھرو انداز کی ویڈیو جس میں آپ کا اواتار آن اسکرین میزبان کے طور پر موجود ہو اور جائیداد کی خصوصیات بیان کر رہا ہو
معیاری لسٹنگ ویڈیوز جن میں آپ اپنی ذاتی موجودگی کو نمایاں طور پر سامنے رکھنا چاہتے ہیں
Listing Spotlight
A concise, avatar-narrated listing overview with property photos and b-roll, ideal for social and MLS pages
Quick listing content ready before the first showing
استعمال کرتے ہوئے ویڈیو ایجنٹ
Not looking for one of the four formats above? You can also use Video Agent to describe what you want in plain language. Type your listing details, target audience, or video topic and HeyGen will generate a complete draft (script, avatar, visuals, and voiceover) automatically.
کیونکہ رئیل اسٹیٹ ویڈیوز میں درستگی بہت اہم ہوتی ہے (درست قیمت، پتہ، محلے کی تفصیلات اور CTA)، اس لیے ہمیشہ پبلش کرنے سے پہلے ڈرافٹ کو AI Studio میں لے جائیں۔ AI Studio میں آپ اسکرپٹ کو لائن بہ لائن ریویو اور ایڈٹ کر سکتے ہیں، بی رول تبدیل کر سکتے ہیں، کیپشنز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور ایکسپورٹ سے پہلے ہر تفصیل کو فائن ٹیون کر سکتے ہیں۔
پرامپٹ کے مشوروں اور تخلیقی ورک فلو آئیڈیاز کے لیے دیکھیں Video Agent پرامپٹنگ گائیڈ۔
Want to dive deeper? Learn how to use Video Agent in HeyGen Academy.
Why it’s perfect for you
ٹاسک
اسکرپٹ رائٹنگ
ویژولز
بیان
ترمیم
سب ٹائٹلز
ویڈیو ایجنٹ یہ سب آپ کے لیے سنبھال لیتا ہے
آپ کے موضوع یا پرامپٹ کو ایک واضح، مؤثر کہانی میں بدل دیتا ہے
آپ کے انداز اور تھیم سے مطابقت رکھنے کے لیے خودکار طور پر اسٹاک فوٹیج یا تصاویر منتخب کرتا ہے
Adds natural, emotion-aware voiceovers in 175+ languages
Handles pacing, transitions, and timing automatically
وضاحت اور رسائی کے لیے درست کیپشنز بناتا ہے
اہم مشورہ:پرامپٹس کو اپنے تخلیقی بریف کی طرح استعمال کریں۔ جتنی واضح آپ کی آئیڈیا ہوگی، ایجنٹ اتنا ہی زیادہ ذہین اور مؤثر ہو جائے گا۔ اس طرح کے مخصوص پرامپٹس استعمال کریں:
- “ڈیجیٹل اواتارز استعمال کرتے ہوئے ذاتی برانڈ بنانے پر 90 سیکنڈ کی ایکسپلینر ویڈیو بنائیں۔”
- "میری تازہ ترین نیوز لیٹر کو 1 منٹ کی TikTok اسکرپٹ کی صورت میں خلاصہ کریں۔"
- ”ایک پروڈکٹ لانچ ویڈیو بنائیں جس کی رفتار جوشیلے انداز میں تیز ہو اور لہجہ پُرجوش ہو۔“
پرامپٹس کو اپنے ایڈیٹر کے ساتھ گفتگو کی طرح سمجھیں؛ جتنی زیادہ تفصیل آپ دیں گے، اتنے ہی بہتر نتائج ملیں گے۔
Pro tips for cinematic results
- Craft a clear brief. Think of your prompt as your creative direction, including tone, format, and goal.“Create a 90-second explainer on building a personal brand with digital avatars.”
- طاقتور بصری مواد استعمال کریں۔اپنے پروڈکٹ کے کلپس یا B-roll اپ لوڈ کریں تاکہ ذاتی نوعیت کا تاثر پیدا ہو۔
- Iterate fast. Preview, tweak, and re-generate, the Agent learns from your feedback.
- دنیا بھر میں پھیلیں۔ کثیر لسانی وائس سپورٹ کے ساتھ فوراً لوکلائز کریں۔
- اپنا اواتار شامل کریں۔ Video Agent کو اپنے HeyGen اواتار کے ساتھ ملا کر ایک ہم آہنگ برانڈ بنائیں۔
شارٹ کٹ: اپنی پہلی ڈرافٹ کے لیے Video Agent استعمال کریں، پھر AI Studio (اسٹیپ 5) میں اسے بہتر بنائیں یا اپنی ضرورت کے مطابق کسٹمائز کریں۔ یہ خام معلومات کو نفیس، اشاعت کے لیے تیار ویڈیو میں بدلنے کا تیز ترین طریقہ ہے۔
Want to go deeper?
→ اگلا یہ دیکھیں:
Best practices: fine-tune your video in AI Studio
Want more control over what Video Agent generated? Take it into AI Studio. This is where you can review and edit every detail before your video goes live.
In AI Studio you can:
- اسکرپٹ کو سطر بہ سطر ایڈٹ کریں۔ چیک کریں کہ پراپرٹی کا ایڈریس، قیمت، محلے کا نام اور دیگر اہم تفصیلات درست ہوں۔
- b-roll کو تبدیل کریں یا نیا b-roll بنائیں۔ کسی بھی سین کو پراپرٹی کی تصویر، اسٹاک فوٹیج، یا ٹیکسٹ پرامپٹ سے بنے AI-generated b-roll سے بدل دیں۔
- کیپشنز اور ٹیکسٹ اوورلے کو ایڈجسٹ کریں۔ یقینی بنائیں کہ اسکرین پر موجود ٹیکسٹ آپ کے برانڈ کے انداز سے مطابقت رکھتا ہو اور پڑھنے میں آسان ہو۔
- اپنے اواتار کی ڈلیوری کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ ٹون اور رفتار کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے Voice Director استعمال کریں، یا غلط سنائی دینے والے کسی بھی نام یا پتے کو درست کرنے کے لیے Pauses اور Pronunciation کا استعمال کریں۔
آپ HeyGen کے بلٹ اِن AI Script Writer کی مدد سے شروع سے اسکرپٹس لکھ یا ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں (اسکرپٹ پینل میں "/" ٹائپ کریں تاکہ Quick Commands کھلیں اور Script Writer منتخب کریں)، یا HeyGen کے باہر ChatGPT، Claude یا Gemini میں ڈرافٹ تیار کر کے یہاں پیسٹ کر دیں۔
اگر آپ AI کے ساتھ کوئی اسکرپٹ لکھ رہے ہیں یا بہتر بنا رہے ہیں، تو یہ مراحل آپ کو تیزی سے مضبوط نتیجہ حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
- مرحلہ 1: ایک واضح پرامپٹ سے شروع کریں۔ AI کو بتائیں کہ آپ کس قسم کی ویڈیو بنا رہے ہیں (لسٹنگ ویڈیو، مارکیٹ اپ ڈیٹ، بائر گائیڈ)، یہ کس کے لیے ہے، مقصد کیا ہے، اور لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔
- مرحلہ 2: اپنی اہم تفصیلات شامل کریں۔ جائیداد کا پتہ، نمایاں خصوصیات، قیمت، محلہ، مارکیٹ میں دنوں کی تعداد، یا جو بھی ڈیٹا پوائنٹس مرکزی ہوں، وہ شامل کریں۔
- مرحلہ 3: درست ساخت کی درخواست کریں۔یقینی بنائیں کہ اسکرپٹ بول کر سنانے کے انداز میں ہو، پڑھنے میں آسان اور گفتگو جیسا ہو، نہ کہ کسی لسٹنگ کی تحریری تفصیل کی طرح۔
- مرحلہ 4: جائزہ لیں اور بہتر بنائیں۔ ویڈیو کا پری ویو کریں، پھر ٹائم لائن میں براہِ راست اسکرپٹ میں ترمیم کریں۔ جو آپ دیکھیں اور سنیں، اس کی بنیاد پر اسے مزید بہتر بنائیں۔
Sample revision prompts:
- "اسے زیادہ پُراعتماد اور پُرجوش بنا دیں۔"
- "Add a stronger opening hook."
- "اختتام کو سادہ بنائیں اور CTA کو مزید قابلِ عمل بنائیں۔"
- "مجھے 30 سیکنڈ کا ایسا ورژن دیں جو سرفہرست 3 فیچرز پر فوکس کرے۔"
Pro tip:
Use AI as your co-writer, not your replacement. The best scripts combine your local expertise with AI's speed. You bring the insight, the AI brings the polish.
Step 4: Create and polish your scenes in AI Studio
اب وقت ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کو HeyGen کے AI Studio کے اندر حقیقت کا روپ دیں۔ اپنی ویڈیو کو واضح انداز اور ہموار بہاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کریں۔
- Step 1 میں بنائے گئے Brand Kit یا ٹیمپلیٹس استعمال کرتے ہوئے چند منٹوں میں اپنی سینز ڈیزائن کریں۔
- اپنا پیغام مضبوط بنائیں اسکرین پر نظر آنے والے ٹیکسٹ کے ساتھ، جیسے قیمت، پتہ یا کوئی CTA، اور انہیں اینیمیشن کے ساتھ ظاہر ہونے کے لیے ٹرِگر کریں۔
- HeyGen کی اسٹاک میڈیا لائبریری میں اعلیٰ معیار کی b-roll براؤز کریں، یا AI Studio میں براہِ راست موجود AI ویڈیو ماڈلز کی مدد سے ٹیکسٹ پرامپٹ سے سنیماٹک b-roll تخلیق کریں۔
- Avatar Shots استعمال کریں تاکہ آپ اپنے اواتار کو سنیماٹک، فلمی معیار کے مناظر میں رکھ سکیں، جو پریمیم لسٹنگ ویڈیوز یا لگژری برانڈ کے مواد کے لیے بہترین ہیں۔
- اپنی ویڈیو کو ہموار، پروفیشنل انداز دینے کے لیے پریمیئم سین ٹرانزیشنز استعمال کریں۔
- کیپشنز شامل کریں اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق بنائیں تاکہ آپ کی ویڈیوز زیادہ دل چسپ اور سب کے لیے قابلِ رسائی ہوں۔
- Use Auto Edit to automatically remove filler words, pauses, or unwanted takes from any footage you bring in.
ماہرانہ مشورہ
لسٹنگ ویڈیوز کے لیے، اپنی اواتار تعارفی ویڈیو کو کسی پراپرٹی کی تصویر یا AI سے بنی بیرونی b-roll فوٹیج کے اوپر بطور بیک گراؤنڈ سین لئیر کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے خریداروں کو فوراً ایک مضبوط بصری حوالہ مل جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ MLS پر تصاویر دیکھیں۔ کثیر لسانی مواد کے لیے، multilingual پلیئر استعمال کریں تاکہ تمام ترجمہ شدہ ورژنز کو ایک ہی شیئر لنک میں ڈراپ ڈاؤن سلیکٹر کے ساتھ اکٹھا کیا جا سکے۔
کیا آپ مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں؟ HeyGen Academy: AI Studio، ایک تفصیلی ویڈیو کورس جو تمام ایڈیٹنگ فیچرز کا احاطہ کرتا ہے
بہترین طریقہ کار: تلفظ، جذبات اور اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کریں
کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اواتار بالکل درست آواز دے؟ رئیل اسٹیٹ کے اسکرپٹس میں گلیوں کے نام، محلوں کے نام اور مقامی مقامات شامل ہوتے ہیں جن کا AI غلط تلفظ کر سکتا ہے۔ HeyGen آپ کو وائس اوورز کو باریک سطح پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے طاقتور ٹولز دیتا ہے تاکہ آواز قدرتی اور درست لگے۔
Feature
یہ کیسے کام کرتا ہے
بہترین انتخاب برائے
وقفے اور تلفظ
اسکرپٹ پینل میں براہِ راست وقفے شامل کریں اور تلفظ کو ایڈجسٹ کریں
گلیوں کے نام، محلوں کے نام اور کمیونٹی کے نام درست رکھنا
آواز کی عکاسی
اپنی پسند کے لہجے اور رفتار کے ساتھ آڈیو اپ لوڈ کریں یا ریکارڈ کریں؛ کوئی بھی اواتار اسے اپنی ہی آواز میں پیش کرے گا
بالکل وہی انداز اور توانائی اپنائیں جو آپ لسٹنگ پریزنٹیشن یا خریدار سے مشاورت کے دوران استعمال کرتے ہیں
وائس ڈائریکٹر
صرف ایک بٹن کے کلک سے جذبات اور لہجہ اپنی مرضی کے مطابق بنائیں
نئی لسٹنگ کے لیے جوش اور گرمجوشی بڑھانے کے لیے، یا خریدار گائیڈ کے لیے پُرسکون اعتماد فراہم کرنے کے لیے
حسبِ ضرورت وائس کلوننگ کے جذبات
اپنی کلون کے لیے مختلف جذباتی انداز کے ساتھ اضافی ریکارڈنگز اپ لوڈ کریں
اپنی ذاتی آواز کی کاپی میں رینج بڑھائیں
کیا آپ اسے عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں؟
اپنی کمیونی کیشن کے اثر کو بڑھانے کی حکمتِ عملیاں
چاہے آپ اپنا دائرہ بڑھا رہے ہوں، یہ جانچ رہے ہوں کہ کیا بہتر نتائج دیتا ہے، یا خریداروں کی نئی کمیونٹیز تک پہنچ رہے ہوں، یہ جدید ٹولز رئیل اسٹیٹ پروفیشنلز کو نہایت درستگی کے ساتھ اپنے کام کو وسعت دینے میں مدد دیتے ہیں۔
پروفیشنل انداز میں بہتر بنائیں اور بار بار آزمائیں
اپنی لسٹنگ کے ہُک، CTA یا انٹرو کی متعدد ورژنز بنائیں اور نتائج کا موازنہ کریں۔
- مختلف پراپرٹی کی نمایاں خصوصیات یا زاویوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے مناظر کو ڈپلیکیٹ کریں۔
- اواتار یا آوازیں تبدیل کریں تاکہ دیکھ سکیں خریدار کس انداز پر بہتر ردِعمل دیتے ہیں۔
- دیکھنے کا وقت، کلکس اور انکوائری ریٹس کو ناپیں تاکہ وہی چیز برقرار رکھیں جو مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔
ترجمہ کے ساتھ اپنی پہنچ دنیا بھر تک بڑھائیں
جانیں کہ اپنی ویڈیوز کا ترجمہ اور مقامی تقاضوں کے مطابق لوکلائز کیسے کریں تاکہ 175 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں دستیاب ہوں، اور اس کے لیے کسی ڈبنگ یا وائس ایکٹر کی ضرورت نہ ہو۔
HeyGen کی Brand Voice فیچر استعمال کریں تاکہ ترجمہ شدہ ویڈیوز میں یکسانیت برقرار رہے، اس طرح کہ آپ مخصوص الفاظ کے ساتھ برتاؤ کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکیں، مثلاً بروکریج کے نام کی ادائیگی یا محلے کے نام۔
Enterprise اور Team پلان کے صارفین ہمارے Proofread فیچر کے ذریعے ترجمہ شدہ اسکرپٹس میں براہِ راست ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔
پبلش کریں ملٹی لِنگول پلیئر کے ساتھ۔ یہ فولڈر میں موجود ہر رینڈر کی گئی ترجمہ شدہ ویڈیو کے لیے زبان کے ڈراپ ڈاؤن کے ساتھ ایک ہی شیئر لنک فراہم کرتا ہے۔
ماہرانہ مشورہ
Create your listing video once in English, then generate Spanish, Mandarin, and Vietnamese versions in minutes. Post all three with a single caption: "Interested? Watch in your language below."
بڑے پیمانے پر ذاتی نوعیت اختیار کریں
اپنے خریداروں کے فالو اپس، سیلرز تک رسائی، یا اسفیئر کیمپینز میں Personalized Videos کے ساتھ ذاتی انداز شامل کریں۔ متحرک عناصر جیسے وصول کنندہ کا نام، محلہ، یا قیمت کی حد استعمال کر کے آپ ہر رابطے کے لیے ایک منفرد اور زیادہ دل چسپ تجربہ تخلیق کرتے ہیں۔
اپنے CRM انٹیگریشنز پر HubSpot، Zapier، Make اور Clay کے ساتھ اسے جوڑیں تاکہ ویڈیو آؤٹ ریچ کا پورا ورک فلو خودکار ہو جائے، اور اسپریڈشیٹ سے ایک ہی بار میں سیکڑوں پرسنلائزڈ ویڈیوز بنانے کے لیے Batch Mode استعمال کریں۔
تصورات کو بصری بنائیں
غیر واضح خیالات کو واضح، یاد رہ جانے والی بصری شکلوں میں بدلیں۔
- موشن ڈیزائنر پرامپٹس سے اینیمیٹڈ ٹائٹلز، ڈایاگرامز اور سوشل ہُکس بناتا ہے۔ پروسیسز، فریم ورکس اور تعریفوں کے لیے بہترین ہے (جنریٹو کریڈٹس استعمال کرتا ہے)۔
- اسٹاک میڈیا + اسکرینز: مثالوں، B-roll، یا سلائیڈ اوورلے کے ذریعے سیکھنے کو مضبوط بنائیں۔
ایک ویڈیو کو آٹھ مختلف کونٹینٹ میں بدلیں
زیادہ تر رئیل اسٹیٹ کریئیٹرز کو صرف مزید آئیڈیاز کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں بہتر سسٹمز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ جب آپ درست سسٹم بنا لیتے ہیں تو مستقل مزاجی برقرار رکھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔
آج کل رئیل اسٹیٹ کنٹینٹ میں سب سے طاقتور ورک فلو زیادہ ویڈیوز شوٹ کرنا نہیں، بلکہ ہر اُس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے جو آپ پہلے ہی بنا چکے ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ آپ HeyGen کے اندر صرف ایک لسٹنگ واک تھرو کو، بغیر دوبارہ ریکارڈنگ کیے، آٹھ مختلف کنٹینٹ پیسز میں کیسے بدل سکتے ہیں۔
مرحلہ 1: AI Clipping کے ساتھ شارٹس نکالیں
اپنی سورس ویڈیو کو AI Clipping پر اپ لوڈ کریں۔ یہ خودکار طور پر آپ کی فوٹیج کا تجزیہ کرتا ہے اور بہترین الگ سے چلنے والے لمحات کو شناخت کرتا ہے، اس طرح آپ کو ٹائم لائن میں ہاتھ سے آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اپنی کلپ کی لمبائی منتخب کریں (30 سیکنڈ سے کم، 30 سے 60 سیکنڈ، یا اس سے زیادہ)، آؤٹ پٹ فارمیٹ (ورٹیکل، لینڈ اسکیپ، یا اسکوائر)، اور کیپشنز بھی چنیں۔ ایک ہی لسٹنگ walkthrough سے 3 سے 5 تک ایسی شارٹس بن سکتی ہیں جو فوراً پوسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔
مرحلہ 2: Avatar V / Avatar Shots کے ساتھ مختلف ہُکس بنائیں
اگر آپ کی کسی شارٹ کی کارکردگی اچھی ہے لیکن آپ ایک مختلف اوپننگ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوبارہ ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ Avatar V یا Avatar Shots استعمال کریں تاکہ اسی کلپ کا نیا ہُک ورژن بنائیں۔ Voice Director آپ کو مخصوص الفاظ یا جملے درست کرنے کی سہولت دیتا ہے، بغیر یہ کہ پوری ویڈیو دوبارہ بنانی پڑے۔
مرحلہ 3: اپنی سب سے مضبوط کلپ کا ترجمہ کریں
اپنی سب سے کامیاب شارٹ ویڈیو لیں اور اسے Translate Videos کے ذریعے چلائیں۔ ہدف زبان کے طور پر Spanish، Mandarin، Vietnamese یا 175+ دستیاب زبانوں میں سے کوئی بھی منتخب کریں۔ آپ کا اواتار مطلوبہ زبان میں مقامی انداز سے مواد پیش کرتا ہے، نہ دوبارہ ریکارڈنگ کی ضرورت، نہ ڈبنگ، نہ مترجم۔ اب ایک ہی ویڈیو بالکل نئے خریداروں کے ناظرین تک پہنچتی ہے۔
مرحلہ 4: ٹرانسکرپٹ سے ایک الگ AI اواتار ویڈیو بنائیں
آپ کی ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ پہلے ہی مواد سے بھرا ہوا ہے۔ Projects پر جائیں، اپنی ویڈیو کھولیں، اور مکمل متن حاصل کرنے کے لیے Transcript پر کلک کریں۔ کوئی مضبوط جملہ یا حصہ منتخب کریں، اسے اپنے Avatar V ٹوِن کے ساتھ Avatar Shots میں پیسٹ کریں، اور ایک نئی اسٹینڈ اَلون ویڈیو بنائیں۔ وہی مہارت، نیا زاویہ، کیمرے کی ضرورت نہیں۔
مرحلہ 5: ٹرانسکرپٹ کو سوشل پوسٹس میں بدلیں
ٹرانسکرپٹ کا کوئی مفید حصہ لیں، اسے تھوڑا سا بہتر کریں، اور اسے LinkedIn پوسٹ، X پوسٹ، ای میل نیوز لیٹر یا مارکیٹ اِن سائٹ کی کیپشن کے طور پر شائع کریں۔ آپ کی اصل ویڈیو اب ویڈیو فارمیٹ سے باہر بھی خود بخود نیا مواد بنا رہی ہے۔
1 لسٹنگ واک تھرو بنتی ہے 1 لانگ فارم ویڈیو + 3 شارٹس + 1 ہُک ویری ایشن + 1 ترجمہ شدہ کلپ + 1 AI اواتار ویڈیو + 1 سوشل پوسٹ = 8 کونٹینٹ کے حصے
اور یہ تو حد کے قریب بھی نہیں ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ آپ زیادہ محنت کر کے مزید مواد بنائیں، بلکہ ایسا سسٹم تیار کرنا ہے جو ہر اُس ویڈیو کی قدر کو کئی گنا بڑھا دے جو آپ پہلے ہی بنا رہے ہیں۔
پورا ورک فلو دیکھیں: ایک رئیل اسٹیٹ لسٹنگ کو HeyGen کے ساتھ 8 مواد کے حصوں میں تبدیل کریں
استعمال کی مثال #1: مارکیٹ کی تازہ ترین معلومات
بہترین ان کے لیے:
ایجنٹس جو اپنا حلقۂ اثر بنا رہے ہیں، ٹیم لیڈرز جو سابقہ کلائنٹس کے ذہن میں موجود رہنا چاہتے ہیں، اور بروکریجز جو اپنے برانڈ کو مقامی مارکیٹ کے مستند اتھارٹی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔
موقع
جو ایجنٹس ریفرلز جیتتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو لین دین کے درمیان بھی لوگوں کے ذہن میں سب سے اوپر رہتے ہیں۔ ہفتہ وار یا ماہانہ مارکیٹ اپ ڈیٹ ویڈیو اس کے لیے سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ زیادہ تر ایجنٹس مارکیٹ ڈیٹا کو ایک PDF یا لمبے کیپشن میں سمیٹ دیتے ہیں۔ آپ کے اواتار کی 90 سیکنڈ کی ویڈیو جو یہی بصیرتیں پیش کرے، تعلق کی بالکل مختلف سطح پیدا کرتی ہے، اور یہ ہر بڑی پلیٹ فارم پر مؤثر ثابت ہوتی ہے۔
اہم فیچرز:
- ڈیجیٹل ٹوئن / اواتار V جو اپ ڈیٹس آپ ہی کی شکل میں پیش کرے
- PPT/PDF سے ویڈیو، تاکہ آپ اپنی موجودہ مارکیٹ ڈیٹا سلائیڈز خودکار طور پر ویڈیو میں تبدیل کر سکیں
- AI Clipping جو سوشل کلپس کے لیے سب سے زیادہ شیئر کیے جانے والے لمحات خودکار طور پر نکالے
- ویڈیو پوڈکاسٹ جو آپ کی ڈیٹا رپورٹ سے ملٹی اواتار مارکیٹ ڈسکشن تخلیق کرے
- ویڈیوز کا ترجمہ کریں تاکہ آپ انہیں کثیر لسانی زرعی علاقوں کے لیے متعدد زبانوں میں شائع کر سکیں
- بیچ موڈ تاکہ ایک ہی اپ ڈیٹ ٹیمپلیٹ کی مختلف ویری ایبلز کے ساتھ ہر محلے کے لیے مخصوص ورژنز تیار کیے جا سکیں
کسٹمر کی کہانی
جم میک ڈونر نے امریکی بحریہ سے ریٹائر ہونے کے بعد رئیل اسٹیٹ کے شعبے میں قدم رکھا اور خود کو نارتھ ویسٹ آرکنساس میں 4,000 سے زیادہ لائسنس یافتہ ایجنٹس کے مقابلے میں پایا، جو ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی منڈیوں میں سے ایک ہے جہاں ہر روز تقریباً 40 نئے رہائشی آ رہے ہیں۔
HeyGen سے پہلے، ایک ہی ویڈیو بنانا تقریباً پورا دن لے لیتا تھا۔ یہاں تک کہ جب اس نے 12 ویڈیوز کی سیریز بنانے کے لیے ایک پروفیشنل ویڈیوگرافر کو بھی رکھ لیا، تب بھی وہ ہفتے میں صرف ایک یا دو ویڈیوز ہی شائع کر پاتا تھا اور اکثر پورا ہفتہ ویڈیو ڈالنے سے رہ جاتا تھا۔
"یہ بالکل مستقل نہیں تھا۔ حیرت نہیں کہ میرے چینل کو کوئی پذیرائی نہیں ملی۔" جم میک ڈونر
AI سرٹیفیکیشن کورس مکمل کرنے کے بعد، جم نے ایک ایسا ورک فلو تیار کیا جو اب تقریباً مکمل طور پر خودکار ہے۔ وہ Manus کے ذریعے مارکیٹ کے رجحانات پر تحقیق کرتا ہے، ChatGPT سے اسکرپٹس کا مسودہ تیار کرواتا ہے، Gamma سے خریداروں اور ریلوکیشن گائیڈز بناتا ہے، اور HeyGen کے Video Agent کی مدد سے اپنے برانڈ اثاثوں کو استعمال کرتے ہوئے پروفیشنل معیار کی ویڈیوز تیار کرتا ہے۔
"میں پیر کی صبح زیادہ سے زیادہ تین، چار گھنٹے لگا کر پورے ہفتے کی ویڈیوز بنا سکتا ہوں اور انہیں پہلے سے شیڈول کر سکتا ہوں۔" جم میک ڈونر
ان کا تعلیمی انداز بتدریج ان کے ناظرین کو 25 سے 45 سال کی عمر کے خریداروں کی طرف منتقل کر چکا ہے۔ ایک تعلیمی لسٹنگ مہم نے صرف سات دن میں 650,000 ڈالر مالیت کی پراپرٹی فروخت کرنے میں مدد کی۔ ایک اور ویڈیو نے میمفس سے منتقل ہونے والے خریداروں کو متوجہ کیا، اور کیلیفورنیا کو ہدف بنانے والی ایک مہم کے نتیجے میں ایسے خریداروں کی پوچھ گچھ موصول ہوئی جو نارتھ ویسٹ آرکنساس منتقل ہونے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔
"میں کبھی بھی اس حد تک ناظرین تک نہیں پہنچ سکتا تھا، جتنے تک میں پہنچا ہوں۔" جم میک ڈونر
پوری کہانی پڑھیں: تیزی سے بڑھتی ہوئی رئیل اسٹیٹ مارکیٹ میں نمایاں رہنے کے لیے Jim McDonner، HeyGen کو کیسے استعمال کرتے ہیں
ہفتے میں 5 ویڈیوز، جو پہلے 1 سے 2 تھیں | پورے ہفتے کا مواد بنانے کے لیے 3 سے 4 گھنٹے | 1,000+ YouTube سبسکرائبرز
استعمال کی مثال #2: سنیماٹک ہوم ٹور
کے لیے بہترین:
ایجنٹس جو پریمیم یا لگژری پراپرٹیز لسٹ کر رہے ہیں، بروکریجز جو ہائی پروڈکشن برانڈ بنا رہے ہیں، اور کوئی بھی ایجنٹ جو چاہتا ہے کہ اس کا مواد بھیڑ بھاڑ والے سوشل فیڈ میں بصری طور پر نمایاں نظر آئے۔
موقع
زیادہ تر لسٹنگ ویڈیوز فون پر ریکارڈ کی جاتی ہیں یا ہر شوٹ کے لیے سینکڑوں ڈالر میں کسی ویڈیوگرافر کو آؤٹ سورس کی جاتی ہیں۔ HeyGen کے ساتھ ایک سنیماٹک ہوم ٹور بہت کم لاگت اور وقت میں فلم کے معیار کی پروڈکشن فراہم کرتا ہے، جس میں Seedance 2 سے چلنے والی Avatar Shots استعمال ہوتی ہیں جو آپ کے اواتار کو بصری طور پر دلکش مناظر میں رکھتی ہیں جو پراپرٹی کے انداز اور خصوصیات سے مطابقت رکھتے ہیں۔
نتیجہ ایک باقاعدہ پروڈکشن جیسا لگتا ہے۔ یہ پورا عمل چند منٹ لیتا ہے۔
بہترین طریقہ کار:
- منظر کو پراپرٹی کے مطابق بنائیں۔Generating Looks کا استعمال کریں تاکہ Avatar Shots کو پراپرٹی کے اسٹائل کے بارے میں واضح ہدایت دے سکیں: جدید اور کم سے کم، گرم جوش اور روایتی، ساحلی، شہری۔ پس منظر ایسا ہونا چاہیے کہ گھر جیسا محسوس ہو۔
- اواتار کی نریشن کو پراپرٹی کی فوٹیج کے ساتھ جوڑیں۔ اپنی Avatar Shot کو اصل لسٹنگ فوٹوز یا AI سے بنی بیرونی b-roll فوٹیج کے اوپر لئیر کریں تاکہ خریداروں کو سنیماٹک عناصر شروع ہونے سے پہلے ہی اصل پراپرٹی کا واضح احساس ہو جائے۔
- بیان کے لیے picture-in-picture استعمال کریں۔ جب پراپرٹی کی ویژولز پس منظر میں چل رہی ہوں تو اپنا اواتار picture-in-picture نریٹر کے طور پر اسکرین پر نمایاں رکھیں۔ اس طرح آپ کی ذاتی موجودگی برقرار رہتی ہے بغیر اس کے کہ وہ پورے فریم پر حاوی ہو۔
- اسے پریمیم رکھیں۔سینیمیٹک ہوم ٹورز میں زیادہ ٹیکسٹ والے اوورلے یا بہت تیز کٹس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ویژولز کو سانس لینے دیں۔ سست ٹرانزیشنز اور صاف ستھری کیپشنز استعمال کریں۔
- لائف اسٹائل کو ترجیح دیں۔پراپرٹی کی تفصیلات سے پہلے اس کے احساس سے آغاز کریں: روشنی، جگہ، اور محلے کی فضا۔ خریدار سب سے پہلے جذباتی طور پر فیصلہ کرتے ہیں۔
اہم فیچرز:
- Avatar Shots (Seedance 2): ٹیکسٹ پرامپٹ سے بنائے گئے فلمی معیار کے اواتار مناظر، جو سنیماٹک ہوم ٹور پروڈکشن کے لیے بنیادی ٹول ہیں
- Generating Looks: ایک ٹیکسٹ پرامپٹ کے ذریعے اپنے اواتار کے بیک ڈراپ اور سیٹنگ کو پراپرٹی کے انداز اور خصوصیات سے ہم آہنگ کریں
- جنریٹو B-roll: AI اسٹوڈیو میں براہِ راست ایک ٹیکسٹ پرامپٹ (Sora 2 / Veo 3.1) سے پراپرٹی سے متعلق سنیماٹک ویژولز بنائیں
- ڈیجیٹل ٹوئن / اواتار V: اسکرین پر راوی کے طور پر آپ کا ڈیجیٹل ٹوئن
- تصویر در تصویر لے آؤٹ: جب پراپرٹی کے مناظر فریم کو بھر رہے ہوں تو اپنے اواتار کو بطور راوی اسکرین پر موجود رکھیں
- آٹو ایڈٹ: اواتار کی نریشن شامل کرنے سے پہلے ریکارڈ کی گئی کسی بھی واک تھرو فوٹیج کو صاف ستھرا کریں
- ویڈیوز کا ترجمہ کریں: بین الاقوامی یا کثیر لسانی خریداروں کے لیے سینیماٹک ٹور کو متعدد زبانوں میں تیار کریں
ماہرانہ مشورہ
کسی لگژری پراپرٹی کے لیے 3 سے 4 مختلف اواتار شاٹس بنائیں جو گھر کے اسٹائل سے میل کھاتے ہوں (اندرونی گرمجوشی، بیرونی آرکیٹیکچر، محلے کی لائف اسٹائل)، اور انہیں بیان کردہ اہم مناظر کے درمیان سین ٹرانزیشن کے طور پر استعمال کریں۔ اس سے ویڈیو کو بغیر کسی ٹیم کے مکمل پروڈکشن جیسا احساس ملتا ہے۔
کسٹمر کی کہانی
کریگ ویرونی وینکوور، برٹش کولمبیا میں ایک رئیل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں جو نارتھ وینکوور، ویسٹ وینکوور اور خود شہر کو کور کرتے ہیں۔ رئیل اسٹیٹ میں آنے سے پہلے انہوں نے ایک دہائی سے زیادہ عرصہ پیشہ ور فلم اور ٹیلی ویژن اداکار کے طور پر گزارا، اور ویڈیو ہمیشہ سے ان کے کاروبار کا مرکزی حصہ رہی ہے۔
آگ اور سیلاب کے باعث جب اس کے خاندان کو تقریباً ایک سال کے لیے اپنے گھر سے نکلنا پڑا، تو اس کی ویڈیو پروڈکشن مکمل طور پر رک گئی۔
"ہم تقریباً نو ماہ سے اپنے گھر سے باہر تھے۔ میں کوئی مواد تیار نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس سامان نہیں تھا۔" کریگ ویرونی
جب اس نے دیکھا کہ دوسرے ایجنٹس HeyGen کے ذریعے AI اواتارز استعمال کر کے نئے سوشل چینلز بڑھا رہے ہیں، تو وہ شکی تھا۔ تین دن کے اندر، ایک چھوٹے ٹریننگ گروپ میں، اس نے اپنا ڈیجیٹل جڑواں بنایا، اپنے ورک فلو کو بہتر کیا، اور اپنی پہلی Instagram Reel شائع کی۔
"میں گھبرا گیا تھا کیونکہ میں اپنی ویڈیو کے لیے مشہور ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ لوگوں کو یہ بہت ناپسند آئے گا۔" کریگ ویرونی
یہ جڑواں اواتار اس لیے مؤثر ثابت ہوا کہ یہ اس کی اپنی اعلیٰ معیار کی فوٹیج سے بنایا گیا تھا، جسے اس ویڈیو لائبریری پر ٹرین کیا گیا تھا جو وہ پہلے ہی ریکارڈ کر چکا تھا، تاکہ اس کی اصل شکل و صورت اور انداز و اطوار کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس نے اسے پیشہ ورانہ طور پر ریکارڈ کی گئی آواز کے ماڈلز کے ساتھ جوڑا اور جب بھی کوئی بہتر اواتار ماڈل جاری ہوتا ہے تو وہ اسے اپ گریڈ کر دیتا ہے۔
وہ ہفتے میں ایک ویڈیو سے بڑھ کر روزانہ دو Reels تک پہنچ گیا۔ پہلی ہی ہفتے کے اندر، ہر پوسٹ نے کارکردگی کے لحاظ سے اس کی اپنی بنائی ہوئی تمام ویڈیوز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تین الگ الگ مواقع پر، بالکل اجنبی لوگوں نے اسے عوامی جگہوں پر روک کر بتایا کہ وہ اس کے سبسکرائبر ہیں۔
"رابطہ کام کر رہا تھا۔" کریگ ویرونی
پوری کہانی پڑھیں: Craig Veroni نے HeyGen کے ساتھ اپنی رئیل اسٹیٹ مارکیٹنگ کو کیسے بڑھایا
10 ماہ میں Instagram فالوورز میں 4 گنا اضافہ | HeyGen کے ساتھ روزانہ 2 Reels شائع | ہر ماہ 770,000+ اکاؤنٹس تک رسائی
استعمال کی مثال #3: لسٹنگ پر خصوصی توجہ
بہترین استعمال کے لیے:
انفرادی ایجنٹس، ٹیم لیڈز، لسٹنگ کوآرڈینیٹرز، اور بروکریج مارکیٹنگ ٹیمیں۔
موقع
ویڈیو لسٹنگز فوٹو پر مبنی لسٹنگز کے مقابلے میں 403% تک زیادہ انکوائریز پیدا کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر ایجنٹس لاگت اور وقت کی وجہ سے بالکل ویڈیو نہیں بناتے۔ HeyGen کے ساتھ ایک لسٹنگ اسپاٹ لائٹ 10 منٹ سے بھی کم وقت میں ایک پروفیشنل، اواتار کے ذریعے بیان کردہ اوورویو فراہم کرتی ہے، جو پہلی شوئنگ سے پہلے ہی تیار ہوتی ہے۔
فارمیٹ یہ ہے کہ آپ کا ڈیجیٹل ٹوئن picture-in-picture پریزنٹر کے طور پر لسٹنگ بیان کرتا ہے، جس کے ساتھ پراپرٹی کی تصاویر، ٹیکسٹ کال آؤٹس اور AI سے بنی b-roll پس منظر میں فریم کو بھر رہی ہوتی ہے۔ خریداروں کو ایک ہی ویڈیو میں آپ کی طرف سے ذاتی تعارف اور پراپرٹی کا مضبوط بصری تاثر مل جاتا ہے۔
بہترین طریقہ کار:
- پہلی نمائش سے پہلے تخلیق کریں۔اپنی لسٹنگ کا اسپوٹ لائٹ MLS پر پوسٹ کرنے سے پہلے لائیو کریں — جو خریدار مارکیٹ میں آنے سے پہلے تحقیق کر رہے ہوں گے، وہ اسے فوراً دیکھ لیں گے۔
- لائف اسٹائل کو نمایاں کریں، صرف اسپیکس پر مت جائیں۔ خریدار خود اسپیک شیٹ پڑھ سکتے ہیں۔ کہانی سنائیں: کچن میں صبح کی روشنی، کافی شاپ تک چہل قدمی، اور محلے کا مجموعی ماحول۔
- picture-in-picture نیریشن استعمال کریں۔ اپنے اواتار کو کونے میں بطور نریٹر نمایاں رکھیں جبکہ پراپرٹی کی تصاویر اور b-roll پس منظر میں چلتی رہیں۔ اس سے ویڈیو ذاتی محسوس ہوتی ہے اور ویژولز بھی رکے بغیر واضح نظر آتے ہیں۔
- اسے 90 سیکنڈ سے کم رکھیں۔زیادہ لمبی ویڈیوز کو لگژری پراپرٹیز کے لیے بچا کر رکھیں۔ زیادہ تر لسٹنگز کے لیے 60 سے 90 سیکنڈ بہترین دورانیہ ہے۔
- فوراً کثیر لسانی ورژنز بنائیں۔اگر آپ کی مارکیٹ میں ہسپانوی یا کسی اور زبان بولنے والے خریداروں کی نمایاں کمیونٹی موجود ہے، تو انگریزی ورژن شائع کرتے ہی فوراً اس اسپاٹ لائٹ کا ترجمہ کریں۔
اہم فیچرز:
- ڈیجیٹل ٹوئن / اواتار V: آپ کا ڈیجیٹل ٹوئن بالکل آپ کی طرح لسٹنگ کی نریشن پیش کرتا ہے
- تصویر در تصویر لے آؤٹ: آپ کا اواتار پراپرٹی کی تصاویر اور بی رول پر نریٹر کے طور پر
- Generating Looks: اپنے اواتار کو ایسے پس منظر میں رکھیں جو پراپرٹی کے انداز سے مطابقت رکھتا ہو
- جنریٹو B-roll: ٹیکسٹ پرامپٹ سے پراپرٹی کے آس پاس کے سنیماٹک ویژولز بنائیں
- ویڈیوز کا ترجمہ کریں: ایک ہی لسٹنگ اسپॉट لائٹ، 175+ زبانوں کے ورژنز
- کیپشنز: سوشل اور لسٹنگ پلیٹ فارمز پر خاموش آٹو پلے کے لیے نہایت ضروری
ماہرانہ مشورہ
ایسا اسکرپٹ ڈھانچہ جو واقعی کام کرتا ہے: ہُک (کوئی چونکا دینے والی یا جاندار بات، 10 seconds)، پراپرٹی کی نمایاں خصوصیات (3 سے 4 فیچرز جو لائف اسٹائل کے فائدے سے شروع ہوں، 40 seconds)، محلہ/ایریا (چلنے پھرنے کی سہولت، اسکولز، سہولیات، 20 seconds)، CTA (ایک واضح اگلا قدم، 10 seconds)۔
کسٹمر کی کہانی
اسکاٹ ہیننگر نے تقریباً دو دہائیوں سے خریداروں کو شمال مشرقی ٹینیسی اور جنوب مغربی ورجینیا منتقل ہونے میں مدد دی ہے۔ آج اس کا YouTube چینل اس کے پورے کاروبار کا انجن ہے؛ اس کے 85 سے 90 فیصد کلائنٹس اسے اس خطے میں منتقل ہونے کے بارے میں تعلیمی ویڈیوز کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں۔
HeyGen سے پہلے، ہر ویڈیو کے لیے Scott کو اپنے لیونگ روم کو عارضی اسٹوڈیو میں بدلنا پڑتا تھا: متعدد کیمرے، ٹیلی پرامپٹر کے ساتھ DSLR، اور روشنی کا محتاط انتظام۔ چونکہ ہر بار سارا سامان جوڑنا اور پھر سمیٹنا پڑتا تھا، وہ کبھی کبھی مہینوں تک کوئی ویڈیو شائع نہیں کر پاتے تھے۔
"جب بھی میں دوبارہ ویڈیوز پوسٹ کرنا شروع کرتا ہوں، کاروبار تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔" اسکاٹ ہیننگر
HeyGen پر منتقل ہونے کے بعد، اسکاٹ اب اپنی آڈیو ریکارڈ کرتا ہے، اسے HeyGen میں اپ لوڈ کرتا ہے تاکہ اپنا اواتار ویڈیو بنائے، اور پھر گرافکس، بی رول اور ٹائٹلز کے ساتھ Final Cut Pro میں پروجیکٹ مکمل کرتا ہے۔
"جب سے میں ایک ریکارڈ کرتا ہوں، اگر میں چاہوں تو اسے ڈیڑھ گھنٹے یا دو گھنٹے کے اندر شائع کر سکتا ہوں۔" اسکاٹ ہیننگر
HeyGen کو اپنانے کے بعد سے، اسکاٹ کی ویڈیوز کو تقریباً 20,000 ویوز مل چکے ہیں۔ صرف ایک ناظر نے کبھی یہ تجویز دی کہ یہ ویڈیوز شاید AI سے بنی ہوئی ہیں۔ آج وہ سال میں 25 سے 30 ڈیلز بند کرتا ہے، اور ان میں سے تقریباً تمام کلائنٹس اسے YouTube کے ذریعے ہی ڈھونڈتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ کال شیڈول کریں۔
"کیمرے کے سامنے جسمانی طور پر بیٹھنے سے مجھے ایک پیسہ بھی نہیں ملتا۔ اسکرپٹس لکھنا، انہیں پیش کرنا اور انہیں باہر تک پہنچانا، اصل کمائی وہیں سے ہوتی ہے۔" اسکاٹ ہیننگر
پوری کہانی پڑھیں: Scott Henninger کس طرح HeyGen کی مدد سے ویڈیو کو رئیل اسٹیٹ کی ترقی کے انجن میں بدلتے ہیں
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