Seedance 2.0: آپ کا ڈیجیٹل جڑواں، سنیما جیسی حرکت میں
Seedance 2.0 اب مکمل طور پر HeyGen میں ضم ہو چکا ہے۔ اپنی ویریفائیڈ اواتار کے ساتھ سنیماٹک فوٹیج میں حرکت کرتی ہوئی مکمل AI ڈیجیٹل ٹوئن ویڈیوز بنائیں، صرف ایک پرامپٹ سے اسکرول روک دینے والی بی رول تخلیق کریں، اور کسی بھی سین کو پہلے اور آخری فریم پر عین کنٹرول کے ساتھ بڑھائیں۔ پروفیشنل سنیماٹک AI ویڈیو کوالٹی، کسی ٹیم یا کریو کی ضرورت نہیں۔
تین ٹولز، ایک پلیٹ فارم۔ تخلیق کرنے کا طریقہ خود منتخب کریں
Seedance 2.0 کو HeyGen کے اندر تین الگ الگ ٹولز میں ضم کیا گیا ہے۔ ہر ٹول مختلف تخلیقی ورک فلو کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ کسی ایک کو استعمال کریں یا تینوں کو ملا کر کام کریں۔
اپنے ڈیجیٹل ٹوئن کو سنیماٹک Seedance فوٹیج میں شامل کریں
Avatar Shots آپ کو سینیماٹک مناظر بنانے کی سہولت دیتا ہے جہاں آپ کا ویریفائیڈ ڈیجیٹل ٹوِن Seedance سے بنی فوٹیج کے اندر حرکت کرتا، اشارے کرتا اور پرفارم کرتا ہے۔ کسی بھی ماحول، کیمرہ اینگل یا موومنٹ ٹائپ کا انتخاب کریں، اور ہر شاٹ میں حقیقی جیسی موشن اور کردار کی مستقل شکل برقرار رکھیں۔
حقیقی انداز کی کردار کی حرکت
چلنا، اشارے کرنا اور ہر شاٹ میں حقیقی جسمانی وزن اور قابلِ یقین انداز کے ساتھ پرفارم کرنا۔
ہر شاٹ میں ایک جیسا چہرہ اور انداز برقرار رکھیں
چہرہ، لباس اور بصری شناخت پہلی فریم سے آخری فریم تک بالکل ایک جیسی رہتی ہے، بغیر کسی شکل بدلنے یا تفصیل میں بگاڑ کے۔
ایک ہی منظر میں متعدد اواتار
متعدد تصدیق شدہ ڈیجیٹل ٹوئنز کو ایک ہی سنیماٹک سین میں رکھیں، جہاں فریم میں موجود ہر کردار کی حرکت مکمل طور پر ہم آہنگ اور ہم وقت ہو۔
کوئی بھی بیک گراؤنڈ، کوئی بھی شاٹ ٹائپ
ڈولی مووز، کرین شاٹس، FPV، وائیڈ اسٹیبلشنگ شاٹس اور کلوز اپس — سب سینیمیٹک کیمرا لینگویج کے ساتھ جو آپ کے پرامپٹ کے مطابق ردِعمل دیتی ہے۔
آپ کی شناخت، مکمل طور پر محفوظ۔ Seedance اپنی پبلک API پر انسانی چہروں کی اجازت نہیں دیتا۔ HeyGen کا فرسٹ پارٹی رضامندی اور شناخت کی تصدیق کا انفراسٹرکچر ہی وہ وجہ ہے کہ آپ کا تصدیق شدہ Digital Twin Seedance کی فوٹیج میں نظر آ سکتا ہے، جب کہ کوئی اور پلیٹ فارم یہ سہولت فراہم نہیں کر سکتا۔
صرف ایک پرامپٹ سے مکمل، تیار شدہ ویڈیو تک پہنچیں
Video Agent آپ کے پرامپٹ کو لے کر اس کے گرد مکمل ویڈیو تیار کرتا ہے۔ اسکرپٹ، ساخت، ایڈیٹنگ، وائس اوور۔ Digital Twin کو سنیماٹک Seedance فوٹیج کے ساتھ خودکار طور پر ملا کر ایک مکمل ویڈیو بنائی جاتی ہے جو فوراً شائع کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔
اسکرپٹ سے تیار شدہ ویڈیو تک
اپنا پرامپٹ ٹائپ کریں یا اسکرپٹ پیسٹ کریں اور Video Agent خود بخود ساخت تیار کرے، شاٹس منتخب کرے اور آپ کو مکمل ایڈیٹ شدہ ویڈیو فراہم کرے۔
ہر ویڈیو کی زیادہ سے زیادہ مدت تین منٹ تک
اتنی لمبی کہ آپ کا اصل پیغام واضح ہو جائے، اتنی مختصر کہ ناظرین کی توجہ برقرار رہے، اور سنیماٹک Seedance شاٹس خودکار طور پر جوڑ کر ایک شاندار ویڈیو بنا دی جائے۔
ایک ہی منظر میں متعدد اواتار
اسٹرکچر، رفتار اور ایڈیٹنگ سب آپ کے لیے سنبھال لی جاتی ہیں تاکہ آپ بغیر کسی اضافی پروڈکشن کام کے براہِ راست کسی بھی چینل پر شائع کر سکیں۔
تصدیق شدہ شناخت، بلٹ اِن
ہر ویڈیو میں آپ کا تصدیق شدہ Digital Twin استعمال ہوتا ہے اور یہ HeyGen کے فرسٹ پارٹی consent انفراسٹرکچر کے ذریعے محفوظ رہتی ہے۔
زیادہ مقدار میں ویڈیوز بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے، بغیر معیار پر سمجھوتہ کیے۔ Video Agent خاص طور پر اُن ٹیموں اور تخلیق کاروں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جنہیں مہمات، کورسز اور چینلز میں مسلسل ویڈیوز تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
صرف ایک پرامپٹ یا ریفرنس امیج سے سنیماٹک بی رول بنائیں
AI ویڈیو جنریٹر آپ کو Seedance 2.0 تک براہِ راست رسائی دیتا ہے تاکہ آپ ٹیکسٹ سے ویڈیو اور امیج سے ویڈیو بنا سکیں۔ بس ایک منظر کی وضاحت کریں، کوئی ریفرنس اپ لوڈ کریں، اور پہلے اور آخری فریم پر درست کنٹرول کے ساتھ پریمیئم کوالٹی کی سنیماٹک فوٹیج حاصل کریں۔
ٹیکسٹ سے سنیماٹک بی رول ویڈیو
کوئی بھی منظر بیان کریں اور Seedance ہدایتکار کے معیار کے کیمرہ کنٹرول اور فزکس کے عین مطابق حرکت کے ساتھ سنیماٹک فوٹیج تخلیق کرتا ہے۔
فوٹیج کے لیے ریفرنس امیج
کسی پروڈکٹ کی تصویر، لوکیشن امیج یا کوئی بھی بصری ریفرنس اپ لوڈ کریں اور ہر فریم میں ایک ہی انداز، احساس اور موضوع کو برقرار رکھیں۔
پہلے اور آخری فریم کا کنٹرول
بالکل طے کریں کہ سین کہاں سے شروع اور کہاں ختم ہو، اور درمیان کی ہر چیز Seedance کو بنانے دیں، وہ بھی بغیر کسی رکاوٹ کے بصری تسلسل کے ساتھ۔
اسٹوڈیو معیار کی فوٹیج، صرف ایک پرامپٹ سے
ایسا بی رول بنائیں جو یوں لگے جیسے آن لوکیشن پوری ٹیم کے ساتھ شوٹ کیا گیا ہو، جس میں ڈائنامک لائٹنگ، حقیقی فزکس اور سنیماٹک کیمرہ موومنٹ شامل ہو۔
سینیماٹک بی رول اب بجٹ کا فیصلہ نہیں رہا، یہ صرف ایک پرامپٹ ہے۔ جب معیار اوپر جائے تو اپنی تخلیقی صلاحیت کو ایڈٹ کریں۔ Seedance 2.0 کے ساتھ ہر فریم میں ناممکن کو ممکن بنائیں۔
ہر استعمال کے لیے سنیماٹک ویڈیو
مکمل برانڈڈ ویڈیوز سے لے کر سوشل میڈیا کے ایسی مواد تک جو اسکرول روک دے، HeyGen میں موجود Seedance 2.0 آپ کو ہر فارمیٹ اور ہر قسم کی آڈینس کے لیے پروفیشنل معیار کی ویڈیو فراہم کرتا ہے۔
برانڈ اور پروڈکٹ ویڈیوز
اپنے ڈیجیٹل ٹوئن کے ساتھ سنیما جیسے ماحول میں مکمل برانڈڈ ویڈیوز بنائیں۔ پچ ڈیکس، پروڈکٹ لانچز اور کمپنی کے اعلانات ایسی پروڈکشن کوالٹی کے ساتھ تیار کریں جو آپ کے برانڈ کے معیار سے مطابقت رکھتی ہو۔
سوشل اور اشتہاری مواد
ایسی سنیماٹک بی رول اور اواتار شاٹس بنائیں جو اسکرول روک دیں۔ بس پروڈکٹ ریفرنسز، لوکیشن ریفرنسز یا اسٹائل ریفرنسز شامل کریں اور Seedance ایسا فوٹیج تیار کرتا ہے جو آپ کے تخلیقی بریف سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔
ٹریننگ اور تعلیم
اپنے ڈیجیٹل ٹوئن کے ساتھ مکمل ٹریننگ ماڈیولز اور تعلیمی مواد تیار کریں۔ صرف ایک پرامپٹ سے ساختہ، مکمل ایڈیٹ کی گئی ویڈیو بنائیں جو 3 منٹ تک لمبی ہو سکتی ہے اور کسی بھی LMS یا لرننگ پلیٹ فارم میں ایمبیڈ کرنے کے لیے تیار ہو۔
تھوٹ لیڈرشپ اور برانڈ
ہر بار کیمرے پر آئے بغیر باقاعدگی سے شائع کریں۔ آپ کا تصدیق شدہ ڈیجیٹل ٹوئن سنیما جیسے ماحول میں آپ کا پیغام اس حقیقت اور موجودگی کے ساتھ پہنچاتا ہے جس کی آپ کے ناظرین آپ کی ذاتی برانڈ سے توقع کرتے ہیں۔
پروڈکٹ ڈیموز اور شوکیسز
اپنی پروڈکٹ کی ایک تصویر اپ لوڈ کریں اور اس کے گرد بنی سینیمیٹک فوٹیج تیار کریں۔ ڈائنامک لائٹنگ، حقیقی موشن، متعدد اینگلز۔ اسٹوڈیو، فوٹوگرافر یا پروڈکشن بجٹ کے بغیر ایسی پروڈکٹ ویڈیوز جو اسکرول روک دیں۔
متعدد افراد اور پینل پر مبنی مواد
متعدد تصدیق شدہ اواتارز کو ایک ہی سنیماٹک سین میں رکھیں۔ گفتگو، انٹرویوز اور پینل طرز کا مواد بنائیں جس میں ہر کردار کے لیے ایک جیسی شکل و صورت اور پورے فریم میں ہم آہنگ حرکت برقرار رہے۔
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات ہیں
HeyGen میں Seedance 2.0 کیا ہے؟
Seedance 2.0 ایک AI ویڈیو جنریشن ماڈل ہے جو HeyGen میں ہر جگہ ضم کیا گیا ہے اور آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنی ویریفائیڈ Digital Twin کے ساتھ سنیماٹک ویڈیوز بنائیں جو ڈائنامک فوٹیج میں پروفیشنل کیمرہ موومنٹس اور حقیقی حرکت کے ساتھ نظر آئے۔
HeyGen میں Seedance 2.0 استعمال کرنے والے تین ٹولز کون سے ہیں؟
Avatar Shots آپ کے ڈیجیٹل ٹوئن کو سنیماٹک مناظر میں رکھتا ہے، Video Agent ایک ہی پرامپٹ سے مکمل ویڈیوز بناتا ہے، اور AI Video Generator ٹیکسٹ یا امیج پرامپٹس سے سنیماٹک بی رول تخلیق کرتا ہے۔
کیا میں Seedance 2.0 میں ایک ہی سین میں متعدد اواتار استعمال کر سکتا ہوں؟
جی ہاں، Avatar Shots اور Video Agent دونوں ایک ہی سنیماٹک سین میں متعدد تصدیق شدہ Digital Twins کی سہولت دیتے ہیں، جہاں ہر کردار کی حرکت ہم آہنگ اور شکل و صورت ہر جگہ یکساں رہتی ہے۔
Avatar Shots، AI ویڈیو جنریٹر سے کس طرح مختلف ہے؟
Avatar Shots آپ کے تصدیق شدہ ڈیجیٹل ٹوئن کو Seedance کی سنیماٹک فوٹیج میں کردار کی حرکت اور اشاروں کے ساتھ شامل کرنے پر فوکس کرتا ہے، جبکہ AI Video Generator پرامپٹس یا ریفرنس تصاویر سے سنیماٹک بی رول بناتا ہے، اور اس کے لیے اواتار کی ضرورت نہیں ہوتی۔
Seedance میں تصدیق شدہ انسانی چہروں کے ساتھ HeyGen کو واحد پلیٹ فارم کیا بناتا ہے؟
HeyGen میں فرسٹ پارٹی رضامندی اور شناخت کی تصدیق کا انفراسٹرکچر پہلے سے موجود ہے، جس کی بدولت تصدیق شدہ Digital Twins Seedance فوٹیج میں نظر آ سکتے ہیں، جب کہ کوئی اور پلیٹ فارم یہ صلاحیت فراہم نہیں کر سکتا۔
Video Agent کے ساتھ ویڈیوز کتنی لمبی ہو سکتی ہیں؟
Video Agent خودکار اسکرپٹ اسٹرکچر، ایڈیٹنگ اور وائس اوور کے ساتھ تین منٹ تک کی مکمل، تیار شدہ ویڈیوز بناتا ہے۔
AI ویڈیو جنریٹر میں فرسٹ اور لاسٹ فریم کنٹرول کیا ہے؟
فرسٹ اور لاسٹ فریم کنٹرول کے ذریعے آپ بالکل طے کر سکتے ہیں کہ سین کہاں سے شروع ہو اور کہاں ختم ہو، اور Seedance درمیان کی پوری ویڈیو خودکار طور پر بے جوڑ بصری تسلسل کے ساتھ تخلیق کرتا ہے۔
کیا میں Seedance 2.0 کے ساتھ ریفرنس تصاویر استعمال کر سکتا ہوں؟
جی ہاں، AI ویڈیو جنریٹر آپ کو پروڈکٹ کی تصاویر، لوکیشن کی امیجز یا کوئی بھی بصری ریفرنس اپ لوڈ کرنے کی سہولت دیتا ہے تاکہ بنائی گئی ویڈیو کے ہر فریم میں انداز، تاثر اور موضوع ایک جیسا برقرار رہے۔
جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں، اب آپ اسے بنا سکتے ہیں
Seedance 2.0، Avatar Shots، Video Agent اور AI Video Generator کے ذریعے چلتا ہے۔ دنیا کا سب سے سنیماٹک AI ویڈیو ماڈل اب ہر اُس ٹول کے اندر موجود ہے جس کے ساتھ آپ تخلیق کرتے ہیں۔ G2 پر حقیقت پسندی کے لیے نمبر 1 ریٹنگ یافتہ۔ آپ کا Digital Twin، آپ کی تصدیق شدہ شناخت، آپ کی کہانی۔