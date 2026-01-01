Veo 3.1 — AI-відео генератор від Google
Найпотужніша відеомодель ШІ від Google DeepMind тепер у HeyGen. Перетворюйте текст, зображення або перший і останній кадри на кінематографічні кліпи з оригінальним звуком. Почніть створювати за лічені секунди, безкоштовно.
- Високоточна передача руху
- Безперервність між кількома кадрами
- Кастомні промпти
Що Ви можете створити за допомогою Veo 3.1
Veo 3.1 — це відеомодель зі ШІ від Google DeepMind, створена для креаторів і команд. Перетворюйте текст, зображення та референси на кінематографічні кліпи, контролюйте перший і останній кадр та випускайте відео, готове до продакшену, не виходячи з HeyGen.
Створення кінематографічного B-roll
Створюйте високоякісний b-roll зі ШІ для запусків продуктів, пояснювальних відео, реклами, навчальних матеріалів, роликів для соцмереж і бренд-кампаній. Veo 3.1 перетворює простий промпт на відшліфовані динамічні кадри з реалістичним освітленням, рухомою камерою та вбудованим аудіо за один прохід.
Зображення у відео
Оживіть статичні зображення за допомогою рушія перетворення зображення на відео Veo 3.1. Анімуйте фото продуктів, lifestyle-знімки, мініатюри та візуальні матеріали бренду у відео, готові до продакшену, з природним рухом, зміною освітлення та кінематографічною глибиною.
Безмежні креативні стилі
Переходьте від тексту до відео в будь-якому стилі, який Ви можете описати. Створюйте продуктові демо, відео від засновників, сюрреалістичні візуали, lifestyle-кадри, навчальні пояснення та кінематографічну рекламу — усе з однієї моделі, прямо в HeyGen.
Стиль «подорожує» разом із персонажем — те саме освітлення, той самий одяг, та сама атмосфера — навіть коли змінюються камера й оточення.
Керування першим і останнім кадром
Визначайте, з якого саме кадру починається Ваше відео і на якому закінчується, за допомогою промптів для першого та останнього кадру. Створюйте акуратні трансформації, моменти «до і після», ефектні покази продукту, переходи, розширення сцен і бездоганні ключові кадри з повним контролем над результатом.
Як креатори та бренди використовують Veo 3.1
Від запусків продуктів і брендового кінематографічного контенту до рекламних оголошень у соцмережах та explainer-відео — Veo 3.1 відповідає тому, як сучасні команди створюють відео. Створюйте кінематографічні відео зі ШІ з нативним звуком для будь-якого каналу, формату чи авдиторії — усе в одному робочому процесі в HeyGen.
Креативні кліпи для соцмереж
Створюйте короткі відео, оптимізовані для TikTok, Instagram, YouTube Shorts та LinkedIn. Робіть яскраві зачіпки, переходи, візуальні метафори, сцени з аватарами та брендовані відео для соцмереж — без потреби в повноцінній команді монтажерів.
Відео для засновників і брендів
Перетворюйте оголошення, оновлення продукту, експертні матеріали та звернення засновника на кінематографічні відео із засновником за допомогою Вашого цифрового двійника зі ШІ. Додавайте рух, оточення та B-roll, щоб кожне повідомлення сприймалося як преміум.
Навчальні та пояснювальні відео
Зробіть складні ідеї простішими для розуміння за допомогою наочних прикладів, анімованих концепцій, лайфстайл-сцен і додаткового B-roll. Ідеально підходить для курсів, AI-відео-експлейнерів, онбордингу, навчання та освітнього відеоконтенту.
Контент для запуску продукту
Створюйте вражаючі відео запуску продукту з кінематографічними кадрами, демонстраціями функцій, абстрактною візуалізацією та бездоганними переходами. Ідеально підходить для дописів у соцмережах, лендингів, реклами та відеокампаній з демонстрацією продукту.
Команди працюють швидше з Veo 3.1
Поширені запитання
Що таке Veo 3.1?
Veo 3.1 — це найпросунутіша відеомодель зі ШІ від Google DeepMind. Вона перетворює текстові промпти, референсні зображення та перший або останній кадр на кінематографічні відеокліпи з оригінальним звуком, реалістичним рухом і режисерським рівнем керування камерою. У HeyGen Veo 3.1 працює разом з Вашим AI-аватаром та іншими відеомоделями в одному робочому процесі.
Хто створив Veo 3.1?
Veo 3.1 була створена Google DeepMind, дослідницькою лабораторією ШІ компанії Google. Це найновіша версія флагманської моделі Google для створення відео та прямий конкурент Sora 2 від OpenAI. HeyGen безпосередньо інтегрує Veo 3.1, тож Ви можете користуватися нею без потреби окремо керувати акаунтом Google чи Gemini.
Чи можна безкоштовно спробувати Veo 3.1?
Так. Ви можете безкоштовно спробувати Veo 3.1 у HeyGen, використовуючи кредити, що входять до кожного акаунта, без потреби вказувати банківську картку на старті. Платні плани відкривають доступ до вищої роздільної здатності, довших кліпів, більшої кількості створень на місяць і комерційних прав без водяного знака.
Як мені використовувати Veo 3.1 у HeyGen?
Увійдіть до HeyGen, відкрийте відеоредактор і виберіть Veo 3.1 у списку моделей. Введіть промпт, додайте референсне зображення або задайте перший і останній кадри, щоб контролювати свій шот. Поєднуйте кліпи Veo 3.1 з Вашим AI-аватаром, B-roll, голосом і музикою в одному проєкті.
Яка максимальна тривалість відео у Veo 3.1?
Veo 3.1 створює кліпи тривалістю до кількох секунд за одне створення, а Ви можете подовжувати сцени за допомогою промптів для першого та останнього кадру або зшивати кілька кліпів в редакторі HeyGen. Максимальна тривалість одного кліпу та загальна тривалість проєкту залежать від Вашого тарифного плану HeyGen.
Чи може Veo 3.1 створювати аудіо та звук?
Так. Veo 3.1 створює нативне аудіо одночасно з відео, включно з фоновими звуками, звуковими ефектами та діалогом. Це означає, що не потрібен окремий етап озвучування чи редагування аудіо. У HeyGen Ви також можете додати свій власний клон голосу зі ШІ або завантажити кастомне аудіо, коли Вам потрібен повний контроль.
Чи можу я комерційно використовувати відео Veo 3.1?
Відео, створені за допомогою Veo 3.1 у HeyGen, можна використовувати в комерційних цілях, зокрема для реклами, публікацій у соцмережах, запусків продуктів і матеріалів для клієнтів, відповідно до комерційної ліцензії Вашого тарифного плану HeyGen. Результати у безкоштовному плані містять водяні знаки. У платних планах вони прибираються, а Ви отримуєте повні комерційні права.
Які співвідношення сторін підтримує Veo 3.1?
Veo 3.1 створює відео у вертикальному, квадратному та горизонтальному форматах, зокрема 16:9 і 9:16, тож Ви можете готувати контент для YouTube, TikTok, Reels, Shorts, LinkedIn і лендингів з одного промпту без додаткового кадрування.
