Gumawa ng virtual na tao na puwedeng mag-present, magpaliwanag, magbenta, at magturo nang hindi mo kailangang humarap sa camera sa bawat pagkakataon. Sa HeyGen, makakagawa ka ng makatotohanang AI-powered na virtual na tao na natural magsalita, may pare-parehong mensahe, at madaling i-scale sa iba’t ibang video, wika, at use case. Magtayo ng tiwala, makatipid ng oras, at makipagkomunika nang malinaw gamit ang isang parang totoong digital na presensya.
Use a virtual person to greet visitors, explain offerings, and guide prospects. Humanlike delivery increases trust while enabling 24/7 availability.
Present campaigns, product launches, and updates with a consistent face. Virtual persons, as digital humans, help brands feel approachable without increasing production time.
Deliver lessons and instructions clearly using a familiar presenter. Updates can be made instantly as processes change.
Explain workflows, answer common questions, and guide users visually. Virtual persons reduce support load while improving clarity.
Share leadership messages and company updates consistently across teams. Virtual persons remove scheduling friction while maintaining a personal tone, similar to that of a real human.
Reuse the same virtual person across languages. This keeps identity consistent while expanding reach.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na Virtual Person Maker
Ang paggawa ng video ay hindi dapat nakaasa sa mga iskedyul ng pag-shoot, mga studio, o paulit-ulit na pag-take. Inaalis ng HeyGen's Virtual Person Maker ang mga limitasyong ito habang pinapanatili ang linaw, personalidad, at kredibilidad na inaasahan ng mga manonood mula sa totoong human presenters.
Isang virtual na tao ang naghahatid ng pare-parehong tono, hitsura, at kalidad sa bawat video. Pinalalakas ng ganitong konsistensi ang pagkilala sa brand at inaalis ang pagbabago-bago na dulot ng live na pagfi-film, na tinitiyak ang isang pare-parehong digital human na karanasan.
Gumawa ng isang virtual na tao at gamitin ito sa dose-dosenang o libu-libong video. Makakapag-publish ang content teams nang mas mabilis nang hindi pinapataas ang production complexity.
Pinagsasama ng mga virtual na tao ang pagiging pamilyar ng isang human presenter at ang kahusayan ng AI, para makalikha ng makatotohanang interaksiyon. Mananatili kang present sa screen nang hindi kailangang mag-record sa tuwing may pagbabago o update.
Tunay na mukhang-taong anyo
Ang mga virtual na tao ay dinisenyo para magmukhang natural at propesyonal sa screen, na may balanseng tindig, malinaw na detalye sa mukha, at malinaw na biswal na anyo. Ang maliliit at banayad na galaw ay nakakatulong na maiwasan ang mukhang static o artipisyal. Dahil sa ganitong realism, nananatili ang atensyon sa mensahe at hindi sa teknolohiyang nasa likod nito.
Natural na pananalita at may damdaming pagbigkas
Bawat virtual na tao ay nagsasalita nang maayos ang pacing, malinaw ang pagbigkas, at natural ang intonasyon. Ginagawa ang pagsasalita para maramdaman na parang totoong usapan, hindi parang binabasa sa script o robotic. Dahil dito, mas madaling panoorin ang mas mahahabang video at mas naiintindihan ng audience dahil sa mas nakakaengganyong mga ekspresyon sa mukha.
Palagi at tugmang pagpapakita ng brand
Ang iyong virtual na persona ay nagpapanatili ng pare-parehong visual na identidad at istilo ng pag-deliver sa lahat ng video. Nakakatulong ito sa mga brand na manatiling madaling makilala kahit mabilis dumami ang content. Pinapasimple rin ng konsistensyang ito ang proseso ng pag-review at pag-apruba para sa mas malalaking team.
Magagamit muli sa iba’t ibang format at channel
Ang parehong virtual na tao ay maaaring lumabas sa mga explainer, training, anunsyo, at support videos. Binabawasan nito ang pangangailangan para sa maraming tagapagsalita o iba’t ibang estilo. Masasanay ang mga manonood sa iisang pare-parehong digital na mukha.
Paano Gamitin ang Virtual Person Maker
Bigyang-buhay ang kahit anong virtual na tao gamit ang makatotohanang virtual person generator na ito sa apat na simpleng hakbang.
Pumili ng prebuilt na virtual na tao o gumawa ng sarili mong personalized na bersyon. Bawat opsyon ay dinisenyo para sa propesyonal na presentasyon.
I-type o i-paste ang text na gusto mong iparating gamit ang virtual human. Piliin ang wika at tono ayon sa pangangailangan.
Iayos ang background, layout, at mga sumusuportang visual. Panatilihing pare-pareho ang branding sa lahat ng content.
Gumawa ng iyong video at i-export ito para sa anumang platform. Gamitin muli ang parehong virtual na tao para sa mga susunod na update.
Ang virtual person ay isang digital, parang-taong tagapagsalita na nilikha gamit ang AI. Maaari itong magsalita, magpaliwanag ng impormasyon, at lumabas sa mga video nang hindi na kailangang mag-live filming, katulad ng isang avatar sa virtual na mundo.
Ang chatbot ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng text. Ang virtual na tao naman ay nakikipag-usap nang biswal at pasalita sa pamamagitan ng video, na lumilikha ng mas malakas na koneksyong pantao.
Oo. Karaniwang ginagamit ang mga virtual na tao para sa marketing, sales, training, at panloob na komunikasyon, gamit ang animation para mas mapataas ang engagement. Idinisenyo sila para sa mga propesyonal na kapaligiran.
Oo. Ang mga virtual na tao ng HeyGen ay dinisenyo na may natural na galaw ng mukha, tamang tiyempo ng pagsasalita, at propesyonal na presentasyon. Dahil dito, madaling panoorin at pagkatiwalaan ang mga video.
Oo. Ang parehong virtual na tao ay maaaring gamitin muli sa walang limitasyong mga video. Babaguhin mo lang ang script para makagawa ng bagong content gamit ang AI video generator.
Oo. Maaaring maghatid ang mga virtual na tao ng content sa iba’t ibang wika habang pinananatili ang parehong visual identity gamit ang video translator na feature. Nakakatulong ito para sa pare-parehong komunikasyon sa buong mundo.
Ikaw ang may ganap na kontrol sa mga script, video, at kung paano ito gagamitin. Ang mga virtual na tao ay magagamit lamang sa loob ng iyong HeyGen workspace.
Ang mga virtual na tao ay nakakatipid ng oras, nagpapababa ng gastos sa produksyon, at nagbibigay-daan sa mas mabilis na pag-update. Nagbibigay sila ng presensyang parang tao nang walang mga limitasyon ng aktuwal na pagfi-film.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.