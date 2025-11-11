Video Localization Tool para Agarang Global na Paghatid ng Nilalaman

Localize your videos into dozens of languages without re-filming, re-editing, or managing voice actors. HeyGen video localization uses AI to translate, dub, subtitle, and synchronize videos so your message feels native in every market. Reach global audiences faster while maintaining consistency, clarity, and brand trust at scale.

121,923,429Mga video na nabuo
95,887,733Mga avatar na nabuo
16,775,099Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Global marketing campaigns

Launch the same campaign in multiple regions without recreating videos from scratch. Localized delivery increases engagement, trust, and conversion across international audiences.

Pagsasanay at onboarding

Ensure employees receive the same information in their native language. Localized training improves comprehension and reduces errors across distributed teams.

Product education and demos

Explain features clearly to global customers using localized audio and subtitles. This reduces support tickets and improves product adoption.

Panloob na komunikasyon

Deliver leadership messages consistently across regions. Localization keeps tone and intent aligned while removing language barriers.

Customer support and help content

Localize tutorials and FAQs so users can self-serve in their preferred language, ensuring the content adheres to localization best practices. This improves satisfaction while reducing support load.

Nilalaman para sa edukasyon at pagkatuto

Expand courses and lessons to new markets without rebuilding content. Localization increases accessibility and learning outcomes.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na Kasangkapan para sa Pag-localize ng Video

Hindi dapat pinapabagal ng video localization ang paglago o inuubos ang production budget. Pinapalitan ng HeyGen ang hiwa-hiwalay na translation workflows gamit ang isang AI-powered system na dinisenyo para sa bilis, katumpakan, at konsistensi sa bawat wika at format, gamit ang voiceovers at on-screen text.

Built for global scale

Binibigyang-daan ng HeyGen ang mga team na mag-localize ng isa o libo-libong video nang hindi binabago ang kanilang workflow. Kung maglulunsad ka man ng global na kampanya o nag-a-update ng training content, nananatiling mabilis at madaling ulitin ang localization.

Designed for authenticity

Ang mga na-localize na video ay napananatili ang natural na tono ng boses, pacing, at visual alignment. Tinitiyak nito na maramdaman ng mga manonood na ang video ay ginawa talaga para sa kanila, at hindi lang basta mekanikal na isinalin.

Na-optimize para sa tuloy-tuloy na mga update

Habang umuunlad ang content, puwedeng agad na i-regenerate ang mga lokal na bersyon. Nakakaiwas ito sa luma o hindi na akmang mensahe sa iba’t ibang rehiyon habang nananatiling lean at episyente ang operasyon.

AI na pagsasalin ng video sa iba’t ibang wika

HeyGen translates spoken content into multiple languages while preserving original intent and meaning. Language detection and translation are handled automatically to reduce manual work. This allows teams to expand reach without hiring translators or managing complex workflows.

Natural AI voice dubbing

Ang lokal na audio ay ginagawa gamit ang natural na tunog na AI voices na may makatotohanang bilis at intonasyon, na nagbibigay ng mataas na kalidad na voiceovers. Dinisenyo ang mga boses para maramdaman na parang totoong tao at nakakaengganyo, hindi parang robot. Nakakatulong ito na mapataas ang tiwala at pag-unawa ng mga manonood sa iba’t ibang merkado.

Lip sync alignment

Ang isinaling pananalita ay biswal na naka-sabay sa mga nagsasalita sa screen. Inaangkop ang galaw ng bibig at timing upang mabawasan ang hindi tugmang itsura. Dahil dito, nagiging tuloy-tuloy at natural ang karanasan sa panonood sa bawat wika.

Voice cloning

Multilingual subtitles and captions

Ang HeyGen ay gumagawa ng eksaktong subtitles kasabay ng dubbed na audio kung kinakailangan. Pinapahusay ng captions ang accessibility, panonood sa mobile, at madaliang paghahanap ng content. Maaaring i-edit at muling gamitin ang subtitles sa iba’t ibang platform.

Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"It has empowered our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong mayroon kaming isang video na ginagawa ko tuwing linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa kamera kailanman."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang pinakagusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Para bang nadagdagan ang miyembro ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
How it works

How to Use the AI Video Localization Tool

Convert your videos into multiple languages in just four simple steps.

Step 1

Upload your video

Mag-upload ng umiiral na video o gumawa ng bago gamit ang HeyGen. Awtomatikong tinutukoy ng system ang sinasalitang wika at istruktura.

Hakbang 2

Pumili ng mga target na wika

Choose one or multiple languages for localization. Voice, subtitle, and lip sync settings are applied automatically.

Hakbang 3

Generate localized versions

HeyGen translates, dubs, syncs, and captions each version. Review and adjust if needed.

Hakbang 4

I-export at i-publish

Download or publish localized videos across marketing, learning, and support channels using best practices for effective communication.

Frequently Asked Questions (FAQs)

What is video localization?

Ang video localization ay ang pag-aangkop ng video content para sa iba’t ibang wika at rehiyon. Kabilang dito ang pagsasalin, dubbing, subtitles, at pag-aayos ng mga visual para maramdaman na likas at hindi lang basta isinalin ang content.

Paano naiiba ang pag-localize ng video sa simpleng pagsasalin?

Ang pagsasalin ay nagko-convert ng teksto o pananalita sa ibang wika. Ang lokalizasyon naman ay inaangkop ang tono, paraan ng pag-deliver, timing, at accessibility para tumugma sa natural na paraan ng panonood ng video ng mga audience sa bawat rehiyon.

Kailangan ko ba ng hiwalay na video para sa bawat wika?

No. HeyGen allows you to generate multiple localized versions from a single source video with the video translator. This keeps production centralized and consistent.

How accurate is AI video localization?

Gumagamit ang HeyGen ng mga advanced na AI model na sinanay sa maraming wika at iba’t ibang pattern ng pagsasalita. Mataas ang accuracy para sa karamihan ng professional, educational, at marketing na gamit, at may mga editing option na puwedeng gamitin kung kinakailangan.

Can I localize videos with multiple speakers?

Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang multi-speaker detection at localization, kaya mas madali kang makakaugnay sa bagong audience. Tinitiyak na maayos at malinaw ang paghawak sa bawat nagsasalita para sa mas malinaw na mensahe at tamang pagkakaayon.

Does localization improve video performance?

Ang mga lokal na bersyon ng video ay nagpapataas ng oras ng panonood, pag-unawa, at pakikipag-ugnayan. Mas malamang na pagkatiwalaan at pagtuunan ng aksyon ng mga manonood ang nilalamang ibinibigay sa kanilang sariling wika.

Maaari ko pa bang i-update ang mga na-localize na video sa hinaharap?

Yes. When the source content changes, all localized versions can be regenerated instantly. This prevents outdated messaging across regions.

Is video localization suitable for enterprise use?

Yes. HeyGen supports high-volume localization, consistent brand delivery, and secure workflows for global teams.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

