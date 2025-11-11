Localize your videos into dozens of languages without re-filming, re-editing, or managing voice actors. HeyGen video localization uses AI to translate, dub, subtitle, and synchronize videos so your message feels native in every market. Reach global audiences faster while maintaining consistency, clarity, and brand trust at scale.
Launch the same campaign in multiple regions without recreating videos from scratch. Localized delivery increases engagement, trust, and conversion across international audiences.
Ensure employees receive the same information in their native language. Localized training improves comprehension and reduces errors across distributed teams.
Explain features clearly to global customers using localized audio and subtitles. This reduces support tickets and improves product adoption.
Deliver leadership messages consistently across regions. Localization keeps tone and intent aligned while removing language barriers.
Localize tutorials and FAQs so users can self-serve in their preferred language, ensuring the content adheres to localization best practices. This improves satisfaction while reducing support load.
Expand courses and lessons to new markets without rebuilding content. Localization increases accessibility and learning outcomes.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na Kasangkapan para sa Pag-localize ng Video
Hindi dapat pinapabagal ng video localization ang paglago o inuubos ang production budget. Pinapalitan ng HeyGen ang hiwa-hiwalay na translation workflows gamit ang isang AI-powered system na dinisenyo para sa bilis, katumpakan, at konsistensi sa bawat wika at format, gamit ang voiceovers at on-screen text.
Binibigyang-daan ng HeyGen ang mga team na mag-localize ng isa o libo-libong video nang hindi binabago ang kanilang workflow. Kung maglulunsad ka man ng global na kampanya o nag-a-update ng training content, nananatiling mabilis at madaling ulitin ang localization.
Ang mga na-localize na video ay napananatili ang natural na tono ng boses, pacing, at visual alignment. Tinitiyak nito na maramdaman ng mga manonood na ang video ay ginawa talaga para sa kanila, at hindi lang basta mekanikal na isinalin.
Habang umuunlad ang content, puwedeng agad na i-regenerate ang mga lokal na bersyon. Nakakaiwas ito sa luma o hindi na akmang mensahe sa iba’t ibang rehiyon habang nananatiling lean at episyente ang operasyon.
AI na pagsasalin ng video sa iba’t ibang wika
HeyGen translates spoken content into multiple languages while preserving original intent and meaning. Language detection and translation are handled automatically to reduce manual work. This allows teams to expand reach without hiring translators or managing complex workflows.
Natural AI voice dubbing
Ang lokal na audio ay ginagawa gamit ang natural na tunog na AI voices na may makatotohanang bilis at intonasyon, na nagbibigay ng mataas na kalidad na voiceovers. Dinisenyo ang mga boses para maramdaman na parang totoong tao at nakakaengganyo, hindi parang robot. Nakakatulong ito na mapataas ang tiwala at pag-unawa ng mga manonood sa iba’t ibang merkado.
Lip sync alignment
Ang isinaling pananalita ay biswal na naka-sabay sa mga nagsasalita sa screen. Inaangkop ang galaw ng bibig at timing upang mabawasan ang hindi tugmang itsura. Dahil dito, nagiging tuloy-tuloy at natural ang karanasan sa panonood sa bawat wika.
Multilingual subtitles and captions
Ang HeyGen ay gumagawa ng eksaktong subtitles kasabay ng dubbed na audio kung kinakailangan. Pinapahusay ng captions ang accessibility, panonood sa mobile, at madaliang paghahanap ng content. Maaaring i-edit at muling gamitin ang subtitles sa iba’t ibang platform.
How to Use the AI Video Localization Tool
Convert your videos into multiple languages in just four simple steps.
Mag-upload ng umiiral na video o gumawa ng bago gamit ang HeyGen. Awtomatikong tinutukoy ng system ang sinasalitang wika at istruktura.
Choose one or multiple languages for localization. Voice, subtitle, and lip sync settings are applied automatically.
HeyGen translates, dubs, syncs, and captions each version. Review and adjust if needed.
Download or publish localized videos across marketing, learning, and support channels using best practices for effective communication.
Ang video localization ay ang pag-aangkop ng video content para sa iba’t ibang wika at rehiyon. Kabilang dito ang pagsasalin, dubbing, subtitles, at pag-aayos ng mga visual para maramdaman na likas at hindi lang basta isinalin ang content.
Ang pagsasalin ay nagko-convert ng teksto o pananalita sa ibang wika. Ang lokalizasyon naman ay inaangkop ang tono, paraan ng pag-deliver, timing, at accessibility para tumugma sa natural na paraan ng panonood ng video ng mga audience sa bawat rehiyon.
No. HeyGen allows you to generate multiple localized versions from a single source video with the video translator. This keeps production centralized and consistent.
Gumagamit ang HeyGen ng mga advanced na AI model na sinanay sa maraming wika at iba’t ibang pattern ng pagsasalita. Mataas ang accuracy para sa karamihan ng professional, educational, at marketing na gamit, at may mga editing option na puwedeng gamitin kung kinakailangan.
Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang multi-speaker detection at localization, kaya mas madali kang makakaugnay sa bagong audience. Tinitiyak na maayos at malinaw ang paghawak sa bawat nagsasalita para sa mas malinaw na mensahe at tamang pagkakaayon.
Ang mga lokal na bersyon ng video ay nagpapataas ng oras ng panonood, pag-unawa, at pakikipag-ugnayan. Mas malamang na pagkatiwalaan at pagtuunan ng aksyon ng mga manonood ang nilalamang ibinibigay sa kanilang sariling wika.
Yes. When the source content changes, all localized versions can be regenerated instantly. This prevents outdated messaging across regions.
Yes. HeyGen supports high-volume localization, consistent brand delivery, and secure workflows for global teams.
