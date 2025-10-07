Gumawa ng mga video ad na parang galing sa propesyonal na studio nang walang camera, crew, o kumplikadong editing tools. Sa HeyGen, kaya mong gawing makinis at mataas ang impact ang simpleng mga ideya para sa mga ad na talagang nakakakuha ng atensyon at nagdadala ng totoong resulta sa negosyo. Makagawa ng mas maraming ad, makapagsubok nang mas mabilis, at madaling mag-scale ng mga campaign.
Showcase your product’s features with clear visuals and messaging that help audiences understand why it stands out and why they should take action.
Create authentic, relatable videos using avatars and natural voiceovers. Perfect for brands focused on trust, credibility, and social-proof–driven conversion through ai ads.
Tell your story with ads that highlight your mission and personality. Create memorable content that increases visibility and strengthens brand recall.
Produce ads optimized for conversions with strong hooks, clean visuals, and messaging built to improve ROAS across paid channels.
Promote sales, bundles, or seasonal offers with videos that highlight product benefits and make purchasing decisions effortless using an online video ad maker.
Educate and inspire your audience with ads designed to explain your program, outline key benefits, and drive signups or bookings.
Bakit Gamitin ang HeyGen para sa Video Ads
Binibigyan ka ng HeyGen ng kumpletong video production workflow na pinapagana ng AI, kaya madali kang makakagawa ng mga ad na talagang nagko-convert sa lahat ng channel. Mula sa script hanggang sa visuals at avatars, lahat ay inaasikaso sa iisang tuloy-tuloy na experience gamit ang aming video ad generator. Maglunsad ng mga campaign nang mas mabilis at palawakin ang iyong abot.
Gumawa ng nakakakumbinsing mga ad sa loob ng ilang minuto gamit ang AI-generated na script, visual, at mensahe na iniangkop para sa mataas na performance sa bawat platform.
Bawat ad ay idinisenyo para pataasin ang engagement at pagbutihin ang click-through rates, para makakuha ka ng mas malaking halaga mula sa bawat campaign gamit ang aming AI video tools.
Gumawa agad ng iba’t ibang bersyon, lokal na variant, at mga bagong ad concept para matulungan ang iyong team na mapanatili ang tuloy-tuloy na output nang hindi nangangailangan ng karagdagang resources.
AI Pagbuo ng Script
Gawing mga simple prompt ang maging nakakaengganyo at mapanghikayat na ad script na malinaw na ipinapakita ang halaga ng iyong produkto. Inaayos ng aming AI ang bawat mensahe para agad makahook ng mga manonood at akayin sila tungo sa pag-aksyon.
Mga AI Avatar at Voiceover
Bigyang-buhay ang iyong mensahe gamit ang natural na mukhang avatar at may ekspresibong voiceover sa iba’t ibang wika. Gumawa ng pulidong mga video nang hindi na kailangang mag-record ng footage o umupa ng mga presenter gamit ang aming libreng video ad maker.
Multi-Format na Pag-export
I-export ang iyong ad sa vertical, square, o landscape na format para sa mga platform tulad ng TikTok, Instagram, YouTube, at iba pa gamit ang aming online video ad maker. Mag-deliver ng palaging on-brand na creatives saanman naroroon ang iyong audience.
Mga Kasangkapan sa Pagpapaganda ng Biswal
Pagandahin ang itsura ng iyong ad gamit ang awtomatikong pag-aayos ng ilaw, pacing, at mga design enhancement para makagawa ng epektibong advertisement video. Gumawa ng malinis at propesyonal na visuals kahit hindi ka pa nakakapag-edit ng video noon.
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.
Paano Gamitin ang Video Ad Creator
Pinadadali ng HeyGen para sa kahit sino ang paggawa ng mga handa-nang-i-launch na video ads. Hindi mo kailangan ng anumang kagamitan, editing skills, o karanasan sa production para makagawa ng iyong video ad sa loob lamang ng ilang minuto.
Ilarawan ang iyong produkto, audience, o campaign goal sa ilang pangungusap. Gagamitin ng HeyGen ang impormasyong iyon para gumawa ng angkop na script at paunang storyboard na nakaayon sa iyong marketing objective.
Suriin ang na-generate na script at storyboard, paikliin o pahabain ang mga linya para sa tamang pacing, ayusin ang call to action, at tiyaking tugma sa iyong brand ang tono at mensahe bago lumipat sa visual elements.
Pumili ng avatar o tagapagsalita, magtakda ng mga background at larawan, magdagdag ng musika at captions, at pumili ng boses o mag-record ng sarili mo. Ayusin ang timing at pagkakasunod-sunod ng mga eksena para natural ang daloy ng ad.
Mag-render ng mga bersyong handa para sa iba’t ibang platform gamit ang mga preset para sa social, web, o streaming, o i-download ang mga MP4 file. Gumawa ng maraming variation para sa testing, pagkatapos ay i-upload at simulan ang iyong campaign.
Ang video ad creator ay isang tool na tumutulong sa iyo gumawa ng mga promotional video nang mabilis gamit ang AI scripts, avatars, templates, at iba pang visual enhancements. Pinapasimple nito ang buong proseso ng paggawa ng ad.
Hindi kailangan ng anumang karanasan para magamit ang AI video generator at mga tool. Awtomatikong inaasikaso ng HeyGen ang pagsulat ng script, visuals, voiceover, at pag-format, kaya kahit sino ay kayang gumawa ng makinis at epektibong mga ad.
Oo, madaling gamitin ang aming mga libreng video ads. Maaari mong i-personalize ang iyong script, visuals, avatar, wika, pacing, at estilo para umayon sa iyong brand at mga layunin ng campaign.
Maaari kang gumawa ng mga product promo, UGC-style na ads, brand videos, explainer videos, performance ads, testimonials, at marami pang iba para sa anumang marketing channel.
Oo naman. Sinusuportahan ng HeyGen ang multilingual na voiceovers at avatars, kaya maaari mong i-localize ang mga ad para sa mga global na audience sa loob lamang ng ilang segundo.
Oo. Maaari kang mag-export ng mga video sa lahat ng pangunahing sukat kabilang ang 9:16, 1:1, at 16:9, para masigurong akma ang iyong mga ad sa TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, at iba pang mga platform.
Oo. Lahat ng content na ginawa gamit ang HeyGen ay puwedeng gamitin para sa komersyal na pag-aanunsyo sa parehong paid at organic na mga channel.
Karamihan sa mga user ay nakakagawa ng makinis at handa-nang-i-launch na video ad sa loob lang ng ilang minuto. Inaako ng AI ang mabibigat na gawain para makatrabaho ka nang mas mabilis at may kumpiyansa.
Oo. Maaari kang agad gumawa ng mga bagong hook, script, estilo, at format gamit ang aming ad generator para magpatakbo ng A/B tests at ma-optimize ang performance ng iyong marketing.
Walang kailangang i-download. Tumatakbo ang HeyGen nang buo online, kaya maaari kang gumawa ng mga video ad mula sa anumang device na may internet connection.
