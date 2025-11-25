Gumawa ng authentic, scroll-stopping na UGC ads na parang totoong posts ng customers, nang hindi na kailangan ng shoots o mahahabang production cycles. Tinutulungan ng HeyGen ang mga brand na gumawa ng testimonial clips, skit ads, product demos, at UGC content na parang native sa platform gamit ang realistic na talent, natural na voiceovers, at mga format na handa nang i-upload. Makapag-test ng mas maraming creatives, mag-scale nang mas mabilis, at panatilihing authentic ang mga resulta.
Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.
Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.
Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.
Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.
Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.
Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na UGC Ads Generator
Pinagsasama ng HeyGen ang realism at bilis para makasabay ang iyong creative strategy sa takbo ng merkado. Gumawa ng scripts o mag-upload ng briefs, pumili ng talent na parang totoong tao o mag-clone ng spokesperson, at i-tune ang bawat eksena para tumugma sa ugali ng bawat platform. Makakakuha ka ng mas maraming ad variants, mas mabilis na testing, at nasusukat na pagtaas ng performance nang hindi isinusuko ang pagiging authentic.
Gumawa ng selfie-style, podcast, o review na mga video na may natural na imperfections, totoong reaksyon, at organic na pacing para mas pagkatiwalaan ng mga manonood ang mensahe.
Mag-batch generate ng mga variation, magpalit ng boses at captions, o mag-localize ng kopya at visuals para subukan kung ano ang pinakaaangkop, habang pinananatili ang creative control sa script at timing.
Laktawan ang pag-book ng shoots, biyahe, at talent contracts para makapag-focus sa pagbuo ng AI ads. Si HeyGen na ang bahala sa casting, voiceovers, captions, at editing para makagawa ang mga team ng UGC video campaigns sa loob ng ilang oras, hindi linggo.
Realistik na mga talento at opsyon sa avatar
Pumili mula sa malawak na hanay ng iba’t ibang, kapani‑paniwalang avatar na dinisenyo para maramdaman na parang tunay na creator, hindi artista lang na nagbabasa ng script. Maaari ka ring mag-upload ng maikling video para i-clone ang sarili mong on‑camera presence, para manatiling pare‑pareho ang boses ng iyong brand sa lahat ng UGC ads mo.
Tiyak na kontrol sa script at mabilis na pag-edit ng prompt
Kontrolin ang bawat sandali ng iyong UGC ad gamit ang second-by-second na script direction. Ayusin ang pananalita, timing, reaksyon, paghinto, at diin para maging sadyang pinag-isipan ang video habang nananatiling casual at authentic ang tono na siyang nagpapaganda ng performance ng UGC. Gawin ang mabilis na mga pagbabago nang hindi na kailangang mag-reshoot o magsimula muli.
Natural na tunog na voiceover at lokal na mga caption
Gumawa ng parang totoong boses sa iba’t ibang wika at accent para maabot ang pandaigdigang audience nang walang karagdagang production cost. Awtomatikong magdagdag ng captions para sa silent scrolling, i-fine-tune ang text mismo sa video, at mag-export ng subtitle files para matugunan ang mga requirement ng iba’t ibang platform at accessibility sa lahat ng channel.
Generative media kasama ang lisensyadong stock library
Pagsamahin ang AI-generated na B-roll sa milyun-milyong lisensyadong stock clips at images para makagawa ng mga UGC ad na may makulay at dynamic na visuals. Tinitiyak ng kombinasyong ito na laging bago at iba-iba ang pakiramdam ng content mo, habang sinisiguro na lahat ay ligtas sa copyright at handang gamitin para sa paid media sa malakihang antas.
Paano Gamitin ang UGC Ads Generator
Gumawa ng UGC ads sa ilang malinaw na hakbang, gamit ang mga kontrol na nagpapanatiling totoo ang pakiramdam ng creative.
Sabihin kay HeyGen kung ano ang produkto, target na audience, gustong tono, at platform para sa paggawa ng AI ads. I-paste ang script, o hayaang ang AI ang gumawa ng iba’t ibang maiikling hook para sa iyo.
Pumili ng realistic na aktor, selfie style, o podcast layout. Piliin ang boses, captions, at kung gusto mo ng shaky, handheld, o steady na framing.
Gumawa ng maraming bersyon na may iba’t ibang hook, CTA, at de-kalidad na musika para sa iyong UGC content. I-edit ang partikular na mga linya, palitan ang mga reaksyon, o i-adjust ang timing ng mga eksena para sa perpektong pacing.
I-download ang mga file na handa na para sa platform, o gumamit ng mga hosted link para sa ad platforms at analytics. Mag-iterate nang mabilis batay sa performance data.
Ang mga UGC ad ay ginagaya ang totoong content ng mga user, tulad ng reviews at maiikling testimonial, para makabuo ng tiwala at makapagpataas ng conversions. Ginagawa itong mga format nang mabilis ng HeyGen gamit ang realistic na talent at natural na delivery.
Hindi. Kayang gumawa ng HeyGen ng mga UGC-style na ad mula sa mga script o prompt gamit ang AI talent, voiceover, at stock media. Maaari ka ring mag-upload ng mga existing na clip para ihalo sa mga ginawang eksena.
Oo. Nagbibigay ang HeyGen ng kontrol sa script kada segundo para ma-direkta mo ang mga reaksyon, diyalogo, at pacing habang pinananatiling natural at totoo ang dating ng final na video.
Oo. Pumili mula sa maraming wika, accent, at istilo ng caption. Maaari kang gumawa ng mga lokal na bersyon nang mabilis nang hindi muling nagshu-shoot gamit ang video translator.
Ang batch generation ay nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng dose-dosenang bersyon nang sabay-sabay, nagpapalit ng mga hook, CTA, at imahe para pabilisin ang A/B testing ng mga video ad.
Oo. Ikaw pa rin ang may ganap na kontrol sa creative direction, at tinitiyak ng HeyGen ang content safety at mga patakaran sa paggamit para matiyak na ang mga output ay tumutugon sa brand standards para sa de-kalidad na mga ad.
Oo. Maaari mong paghaluin ang na-upload na footage ng influencer o totoong mga clip ng customer sa mga ginawang asset, o mag-clone ng isang spokesperson nang may pahintulot para sa pare-parehong serye ng content sa mga ad gamit ang AI.
Mag-export ng mga MP4 file na na-optimize para sa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, at programmatic placements, at mag-download ng mga subtitle file tulad ng SRT para sa mga caption.
Tinutulungan ka ng HeyGen na gumawa ng content na sumusunod sa mga patakaran, ngunit ikaw pa rin ang responsable sa huling pagsusuri. Inirerekomenda naming suriin mo ang mga patakaran ng platform para sa partikular na mga requirement sa creative at ad copy.
Gamitin ang mabilis na generation cycles para gumawa ng mga bagong hook at visual, pagkatapos ay ilipat ang mga winning element sa mga panibagong variant. Pinapabilis at ginagawang data-driven ng batch mode ng HeyGen ang pag-i-iterate.
Oo. Mag-imbita ng mga kasamahan, magbahagi ng mga proyekto, at mag-iwan ng mga review note para manatiling magkakahanay ang creative, marketing, at analytics teams sa mga ad gamit ang AI.
Ang mga file na ina-upload mo at ang mga na-generate na asset ay ligtas na nakaimbak, may kontroladong access, at pinoproseso ayon sa pinakamahuhusay na praktis sa pagprotekta ng privacy.
