UGC Ads Maker: Gumawa ng Mataas na‑Konbersyong Ads Agad

Gumawa ng authentic, scroll-stopping na UGC ads na parang totoong posts ng customers, nang hindi na kailangan ng shoots o mahahabang production cycles. Tinutulungan ng HeyGen ang mga brand na gumawa ng testimonial clips, skit ads, product demos, at UGC content na parang native sa platform gamit ang realistic na talent, natural na voiceovers, at mga format na handa nang i-upload. Makapag-test ng mas maraming creatives, mag-scale nang mas mabilis, at panatilihing authentic ang mga resulta.

121,923,429Mga video na nabuo
95,887,733Mga avatar na nabuo
16,775,099Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Mga patunay at testimonial na ads

Mga patunay at testimonial na ads

Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.

Mga demo ng produkto at mabilisang how-to

Mga demo ng produkto at mabilisang how-to

Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.

Mga two-person skit at influencer-style na clips

Mga two-person skit at influencer-style na clips

Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.

Mga native spot sa istilong podcast

Mga native spot sa istilong podcast

Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.

Dynamic creative optimization at A/B testing

Dynamic creative optimization at A/B testing

Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.

Lokal at multilingguwal na mga kampanya

Lokal at multilingguwal na mga kampanya

Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na UGC Ads Generator

Pinagsasama ng HeyGen ang realism at bilis para makasabay ang iyong creative strategy sa takbo ng merkado. Gumawa ng scripts o mag-upload ng briefs, pumili ng talent na parang totoong tao o mag-clone ng spokesperson, at i-tune ang bawat eksena para tumugma sa ugali ng bawat platform. Makakakuha ka ng mas maraming ad variants, mas mabilis na testing, at nasusukat na pagtaas ng performance nang hindi isinusuko ang pagiging authentic.

Gumawa ng mga ad na parang totoong tao ang nagsasalita

Gumawa ng selfie-style, podcast, o review na mga video na may natural na imperfections, totoong reaksyon, at organic na pacing para mas pagkatiwalaan ng mga manonood ang mensahe.

Palawakin ang creative nang may kontrol at eksaktong katumpakan

Mag-batch generate ng mga variation, magpalit ng boses at captions, o mag-localize ng kopya at visuals para subukan kung ano ang pinakaaangkop, habang pinananatili ang creative control sa script at timing.

Bawasan ang oras at gastos sa produksyon

Laktawan ang pag-book ng shoots, biyahe, at talent contracts para makapag-focus sa pagbuo ng AI ads. Si HeyGen na ang bahala sa casting, voiceovers, captions, at editing para makagawa ang mga team ng UGC video campaigns sa loob ng ilang oras, hindi linggo.

Realistik na mga talento at opsyon sa avatar

Pumili mula sa malawak na hanay ng iba’t ibang, kapani‑paniwalang avatar na dinisenyo para maramdaman na parang tunay na creator, hindi artista lang na nagbabasa ng script. Maaari ka ring mag-upload ng maikling video para i-clone ang sarili mong on‑camera presence, para manatiling pare‑pareho ang boses ng iyong brand sa lahat ng UGC ads mo.

Three people in separate video frames: a man, a woman with blue hair, and another man, all with open mouths as if speaking or singing.

Tiyak na kontrol sa script at mabilis na pag-edit ng prompt

Kontrolin ang bawat sandali ng iyong UGC ad gamit ang second-by-second na script direction. Ayusin ang pananalita, timing, reaksyon, paghinto, at diin para maging sadyang pinag-isipan ang video habang nananatiling casual at authentic ang tono na siyang nagpapaganda ng performance ng UGC. Gawin ang mabilis na mga pagbabago nang hindi na kailangang mag-reshoot o magsimula muli.

A woman demonstrates a pink jade roller, with overlaid text 'Create a 30-sec make-up tutorials' and '+ Add product'.

Natural na tunog na voiceover at lokal na mga caption

Gumawa ng parang totoong boses sa iba’t ibang wika at accent para maabot ang pandaigdigang audience nang walang karagdagang production cost. Awtomatikong magdagdag ng captions para sa silent scrolling, i-fine-tune ang text mismo sa video, at mag-export ng subtitle files para matugunan ang mga requirement ng iba’t ibang platform at accessibility sa lahat ng channel.

Voice cloning

Generative media kasama ang lisensyadong stock library

Pagsamahin ang AI-generated na B-roll sa milyun-milyong lisensyadong stock clips at images para makagawa ng mga UGC ad na may makulay at dynamic na visuals. Tinitiyak ng kombinasyong ito na laging bago at iba-iba ang pakiramdam ng content mo, habang sinisiguro na lahat ay ligtas sa copyright at handang gamitin para sa paid media sa malakihang antas.

A vibrant digital interface displaying a grid of project cards with titles like 'Product launch', 'Concept proposal', and 'Sales pitch', with a pink cartoon cursor pointing at the 'Sales pitch' card.

Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong nagkaroon kami ng isang video na ginagawa ko linggu-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa camera muli."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang lakas ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang UGC Ads Generator

Gumawa ng UGC ads sa ilang malinaw na hakbang, gamit ang mga kontrol na nagpapanatiling totoo ang pakiramdam ng creative.

Hakbang 1

I-brief o i-paste ang iyong ideya

Sabihin kay HeyGen kung ano ang produkto, target na audience, gustong tono, at platform para sa paggawa ng AI ads. I-paste ang script, o hayaang ang AI ang gumawa ng iba’t ibang maiikling hook para sa iyo.

Hakbang 2

Pumili ng talent at format

Pumili ng realistic na aktor, selfie style, o podcast layout. Piliin ang boses, captions, at kung gusto mo ng shaky, handheld, o steady na framing.

Hakbang 3

Gumawa ng mga bersyon at pinuhin

Gumawa ng maraming bersyon na may iba’t ibang hook, CTA, at de-kalidad na musika para sa iyong UGC content. I-edit ang partikular na mga linya, palitan ang mga reaksyon, o i-adjust ang timing ng mga eksena para sa perpektong pacing.

Hakbang 4

I-export at subukan

I-download ang mga file na handa na para sa platform, o gumamit ng mga hosted link para sa ad platforms at analytics. Mag-iterate nang mabilis batay sa performance data.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang mga UGC ads?

Ang mga UGC ad ay ginagaya ang totoong content ng mga user, tulad ng reviews at maiikling testimonial, para makabuo ng tiwala at makapagpataas ng conversions. Ginagawa itong mga format nang mabilis ng HeyGen gamit ang realistic na talent at natural na delivery.

Kailangan ko pa bang mag-shoot ng video para makagawa ng UGC ads?

Hindi. Kayang gumawa ng HeyGen ng mga UGC-style na ad mula sa mga script o prompt gamit ang AI talent, voiceover, at stock media. Maaari ka ring mag-upload ng mga existing na clip para ihalo sa mga ginawang eksena.

Maaari ko bang kontrolin nang eksakto ang script at timing?

Oo. Nagbibigay ang HeyGen ng kontrol sa script kada segundo para ma-direkta mo ang mga reaksyon, diyalogo, at pacing habang pinananatiling natural at totoo ang dating ng final na video.

Naka-localize ba ang mga boses at captions?

Oo. Pumili mula sa maraming wika, accent, at istilo ng caption. Maaari kang gumawa ng mga lokal na bersyon nang mabilis nang hindi muling nagshu-shoot gamit ang video translator.

Ilang ad variations ang maaari kong gawin?

Ang batch generation ay nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng dose-dosenang bersyon nang sabay-sabay, nagpapalit ng mga hook, CTA, at imahe para pabilisin ang A/B testing ng mga video ad.

Ligtas ba para sa brand ang nalikhang content?

Oo. Ikaw pa rin ang may ganap na kontrol sa creative direction, at tinitiyak ng HeyGen ang content safety at mga patakaran sa paggamit para matiyak na ang mga output ay tumutugon sa brand standards para sa de-kalidad na mga ad.

Pwede ba akong gumamit ng totoong influencers o mga video clip ng customers?

Oo. Maaari mong paghaluin ang na-upload na footage ng influencer o totoong mga clip ng customer sa mga ginawang asset, o mag-clone ng isang spokesperson nang may pahintulot para sa pare-parehong serye ng content sa mga ad gamit ang AI.

Anong mga format ng export ang available?

Mag-export ng mga MP4 file na na-optimize para sa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, at programmatic placements, at mag-download ng mga subtitle file tulad ng SRT para sa mga caption.

Papasa ba sa ad policies ng platform ang mga ads na ito?

Tinutulungan ka ng HeyGen na gumawa ng content na sumusunod sa mga patakaran, ngunit ikaw pa rin ang responsable sa huling pagsusuri. Inirerekomenda naming suriin mo ang mga patakaran ng platform para sa partikular na mga requirement sa creative at ad copy.

Paano ako mag-iiterate batay sa performance ng ad?

Gamitin ang mabilis na generation cycles para gumawa ng mga bagong hook at visual, pagkatapos ay ilipat ang mga winning element sa mga panibagong variant. Pinapabilis at ginagawang data-driven ng batch mode ng HeyGen ang pag-i-iterate.

Puwede bang mag-collaborate ang mga team sa mga UGC project?

Oo. Mag-imbita ng mga kasamahan, magbahagi ng mga proyekto, at mag-iwan ng mga review note para manatiling magkakahanay ang creative, marketing, at analytics teams sa mga ad gamit ang AI.

Gaano kasigurado ang seguridad ng footage at data ko?

Ang mga file na ina-upload mo at ang mga na-generate na asset ay ligtas na nakaimbak, may kontroladong access, at pinoproseso ayon sa pinakamahuhusay na praktis sa pagprotekta ng privacy.

