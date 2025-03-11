Pagsayawin ang Larawan: Gawing Umaawit na Video ang Iyong Mga Litrato

Mag-upload ng larawan o i-paste ang image link at agad kang makakakuha ng pulidong singing video. Ina-animate ng HeyGen ang mga mukha, sine-sync ang galaw ng labi sa audio, nagdadagdag ng natural na ekspresyon, captions, at mga export na handa na para sa iba’t ibang platform para makagawa ka ng mga shareable na clip nang hindi kailangan ng camera o manual na animation.

121,923,429Mga video na nabuo
95,887,733Mga avatar na nabuo
16,775,099Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Mga viral na social clip at meme

Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.

Personalized messages and greetings

Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.

Mga kasangkapang pang-edukasyon at pagkatuto ng wika

Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.

Mga kampanya ng brand at mga maskot

Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.

Mga animation para sa parangal at pamana

Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.

Mga virtual influencer at VTubing

Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na Make Photo Sing Tool

Pinagsasama ng HeyGen ang advanced na facial animation, de-kalidad na boses at lip sync, at mga preset ng platform para makagawa ang mga creator at team ng viral na singing clips nang mabilis at maaasahan. Gumawa ng dose-dosenang bersyon, i-localize ang audio, at ibahagi sa iba’t ibang social channels.

Realistikong galaw ng mukha

Ang aming sistema ay nagmomodelo ng banayad na pagkurap, galaw ng bibig, at paggalaw ng ulo para magmukhang natural at puno ng emosyon ang kumakantang mga larawan, nang hindi na kailangan ng frame-by-frame na pag-edit.

Simpleng daloy ng trabaho para sa lahat

Upload any clear image, pick or upload audio, and HeyGen handles face detection, lip sync, and rendering so creators with no animation experience get pro results.

Scale, localize, and share

Generate many localized versions with the video translator and batch exports so you can test hooks, languages, and formats across audiences and platforms.

Image to singing video with smart face detection

HeyGen detects facial landmarks and maps audio to realistic mouth shapes and expressions. The image to video pipeline reconstructs subtle motion paths and lighting continuity so your output feels alive and convincing on first view.

image to video

Accurate lip sync and expressive timing

Ang aming lip sync engine ay tumutugma sa audio sa antas ng pantig at nagdadagdag ng natural na paghinto, paghinga, at maliliit na ekspresyon para makalikha ng nakakaengganyong AI singing experience. Ang resulta ay isang kumakantang portrait na may tamang ritmo, emosyon, at atensyon ng manonood habang tunog natural at totoo, kaya parang nabubuhay ang iyong larawan.

Flexible na mga opsyon sa audio at suporta sa boses

Use any uploaded song or voice track, choose from high quality voice models, or generate singable audio in multiple languages. HeyGen supports multilingual pronunciation so you can make characters sing in different languages with believable delivery.

Voice cloning

Platform-ready exports and presets

Export MP4 clips optimized for vertical, square, and horizontal placements with caption overlays and safe text placement. Presets ensure your clip meets social platform guidelines and looks great in feed previews or stories.

Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Alamin kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"It has empowered our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"The magic moment for me was when we had a film that I've been doing every week. Suddenly, we realized I could write a script, send it in, and never have to go in front of a camera again."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang pinakagusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Para bang pinalaki at pinalakas nito ang team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Program Manager
Paano Gamitin ang Make Photo Sing Tool

Gumawa ng kumakantang photo clip sa apat na simpleng hakbang mula larawan hanggang video.

Hakbang 1

I-upload ang iyong larawan

Choose a clear, front-facing image or paste an image URL. HeyGen automatically detects the face and recommends the best framing for lip sync.

Hakbang 2

Add or pick audio

Upload a song, voice clip, or choose from voice models. Select language and timing; HeyGen analyzes rhythm and maps phonemes to mouth movement.

Hakbang 3

Preview and adjust

Inspect the generated draft, tweak expressions, add subtitles, or change timing. Generate alternate takes or apply a different voice for variety.

Hakbang 4

Export and share

Mag-export ng MP4 files na naka-optimize para sa Reels, TikTok, o Stories na may captions at ligtas na pagkakalagay ng text. Sabay-sabay na i-export ang maraming bersyon para sa A/B testing o multi-language na mga campaign.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang ibig sabihin ng “make photo sing” at paano ito nagagawa ng HeyGen?

Ang pagpapakanta ng isang larawan ay nangangahulugang pag-animate ng isang static na mukha para gumanap ng napiling audio track na may naka-sabay na galaw ng labi at ekspresibong kilos. Ginagamit ng HeyGen ang face detection, phoneme mapping, at motion synthesis para lumikha ng realistiko at natural na hugis ng bibig, pagkurap ng mga mata, at banayad na galaw ng ulo na nakaayon sa audio para sa kapani-paniwalang resulta.

Which images work best for singing portraits?

Ang mga harap na kuha, maliwanag, at malinaw na headshot na walang masyadong nakaharang ang nagbibigay ng pinakamagandang resulta. Iwasan ang sobrang tagilid na anggulo, malalaking harang sa mukha, o sobrang baba ng resolution ng larawan para masigurong maganda ang kalalabasan ng iyong AI photo. Kung ang meron ka lang ay litrato na medyo nakatagilid, subukan itong i-crop nang mas malinaw at nakatutok sa mukha para gumanda ang lip sync at mga ekspresyon.

Can I use any song or voice recording?

Yes, you can upload songs or voice tracks within the platform’s supported length and format limits. Be mindful of copyright when using commercial music. HeyGen also offers licensed sounds and voice models for safe commercial use and quick prototyping.

Gaano kapani‑paniwala ang galaw ng labi at mga ekspresyon ng mukha?

HeyGen’s lip sync operates at the phoneme level and adds timing adjustments, breaths, and micro-expressions to enhance realism. Results are highly convincing for short social clips and personalized messages; extreme closeups or cinematographic shots may reveal limits of the current synthesis.

Pwede ko bang gawing kumanta ang maraming tao sa iisang litrato?

Karamihan sa mga tool ay naka-optimize lang para sa isang animated na mukha sa bawat pagkakataon. Kung may maraming mukha sa isang larawan, puwede kang gumawa ng hiwa-hiwalay na clip para sa bawat mukha o mag-upload ng pinagsamang larawan at piliin kung aling mukha ang i-a-animate kung saan ito suportado.

Does HeyGen support multiple languages and accents?

Oo. Sinusuportahan ng platform ang maraming wika para sa audio at mga modelo ng pagbigkas, kaya magagawa mong kumanta ang iyong larawan sa iba’t ibang wika. Gamitin ang video translator para muling gumawa ng mga audio track at caption para maging natural ang tunog ng iyong AI singing clips sa iba’t ibang wika.

Ang mga ginawang video ba ay puwedeng gamitin para sa komersyal na layunin?

Generated clips created with HeyGen and supplied licensed assets are suitable for commercial use, allowing you to make any picture sing. Verify licensing for any third-party audio or imagery you upload to ensure compliance with rights and platform policies when using AI photos.

Can I edit the generated singing video?

Oo. Maaari mong i-preview ang mga draft at mag-apply ng mga edit tulad ng lakas ng ekspresyon, teksto ng subtitle, o alternatibong audio track. Mabilis na mag-regenerate ng mga variation para masubukan ang iba’t ibang boses, wika, at timing.

How long does generation take and what file formats are available?

Ang maiikling clip ay karaniwang nirender sa loob ng ilang segundo hanggang ilang minuto, depende sa haba at pagiging kumplikado, kaya mabilis kang makakagawa ng mga online na libreng kumakantang larawan. Ang mga export ay ibinibigay bilang MP4 files na in-optimize para sa vertical, square, at horizontal na format, na may opsyonal na nakasunod na subtitles.

Is my photo and data protected?

Ini-encrypt ng HeyGen ang mga upload at sumusunod sa mahigpit na mga patakaran sa privacy. Ikaw pa rin ang may-ari ng content na ginagawa mo. Suriin ang mga tuntunin ng platform para sa detalye tungkol sa storage, retention, at mga pahintulot sa pag-share.

