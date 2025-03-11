Mag-upload ng larawan o i-paste ang image link at agad kang makakakuha ng pulidong singing video. Ina-animate ng HeyGen ang mga mukha, sine-sync ang galaw ng labi sa audio, nagdadagdag ng natural na ekspresyon, captions, at mga export na handa na para sa iba’t ibang platform para makagawa ka ng mga shareable na clip nang hindi kailangan ng camera o manual na animation.
Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.
Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.
Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.
Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.
Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.
Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na Make Photo Sing Tool
Pinagsasama ng HeyGen ang advanced na facial animation, de-kalidad na boses at lip sync, at mga preset ng platform para makagawa ang mga creator at team ng viral na singing clips nang mabilis at maaasahan. Gumawa ng dose-dosenang bersyon, i-localize ang audio, at ibahagi sa iba’t ibang social channels.
Ang aming sistema ay nagmomodelo ng banayad na pagkurap, galaw ng bibig, at paggalaw ng ulo para magmukhang natural at puno ng emosyon ang kumakantang mga larawan, nang hindi na kailangan ng frame-by-frame na pag-edit.
Upload any clear image, pick or upload audio, and HeyGen handles face detection, lip sync, and rendering so creators with no animation experience get pro results.
Generate many localized versions with the video translator and batch exports so you can test hooks, languages, and formats across audiences and platforms.
Image to singing video with smart face detection
HeyGen detects facial landmarks and maps audio to realistic mouth shapes and expressions. The image to video pipeline reconstructs subtle motion paths and lighting continuity so your output feels alive and convincing on first view.
Accurate lip sync and expressive timing
Ang aming lip sync engine ay tumutugma sa audio sa antas ng pantig at nagdadagdag ng natural na paghinto, paghinga, at maliliit na ekspresyon para makalikha ng nakakaengganyong AI singing experience. Ang resulta ay isang kumakantang portrait na may tamang ritmo, emosyon, at atensyon ng manonood habang tunog natural at totoo, kaya parang nabubuhay ang iyong larawan.
Flexible na mga opsyon sa audio at suporta sa boses
Use any uploaded song or voice track, choose from high quality voice models, or generate singable audio in multiple languages. HeyGen supports multilingual pronunciation so you can make characters sing in different languages with believable delivery.
Platform-ready exports and presets
Export MP4 clips optimized for vertical, square, and horizontal placements with caption overlays and safe text placement. Presets ensure your clip meets social platform guidelines and looks great in feed previews or stories.
Alamin kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.
Paano Gamitin ang Make Photo Sing Tool
Gumawa ng kumakantang photo clip sa apat na simpleng hakbang mula larawan hanggang video.
Choose a clear, front-facing image or paste an image URL. HeyGen automatically detects the face and recommends the best framing for lip sync.
Upload a song, voice clip, or choose from voice models. Select language and timing; HeyGen analyzes rhythm and maps phonemes to mouth movement.
Inspect the generated draft, tweak expressions, add subtitles, or change timing. Generate alternate takes or apply a different voice for variety.
Mag-export ng MP4 files na naka-optimize para sa Reels, TikTok, o Stories na may captions at ligtas na pagkakalagay ng text. Sabay-sabay na i-export ang maraming bersyon para sa A/B testing o multi-language na mga campaign.
Ang pagpapakanta ng isang larawan ay nangangahulugang pag-animate ng isang static na mukha para gumanap ng napiling audio track na may naka-sabay na galaw ng labi at ekspresibong kilos. Ginagamit ng HeyGen ang face detection, phoneme mapping, at motion synthesis para lumikha ng realistiko at natural na hugis ng bibig, pagkurap ng mga mata, at banayad na galaw ng ulo na nakaayon sa audio para sa kapani-paniwalang resulta.
Ang mga harap na kuha, maliwanag, at malinaw na headshot na walang masyadong nakaharang ang nagbibigay ng pinakamagandang resulta. Iwasan ang sobrang tagilid na anggulo, malalaking harang sa mukha, o sobrang baba ng resolution ng larawan para masigurong maganda ang kalalabasan ng iyong AI photo. Kung ang meron ka lang ay litrato na medyo nakatagilid, subukan itong i-crop nang mas malinaw at nakatutok sa mukha para gumanda ang lip sync at mga ekspresyon.
Yes, you can upload songs or voice tracks within the platform’s supported length and format limits. Be mindful of copyright when using commercial music. HeyGen also offers licensed sounds and voice models for safe commercial use and quick prototyping.
HeyGen’s lip sync operates at the phoneme level and adds timing adjustments, breaths, and micro-expressions to enhance realism. Results are highly convincing for short social clips and personalized messages; extreme closeups or cinematographic shots may reveal limits of the current synthesis.
Karamihan sa mga tool ay naka-optimize lang para sa isang animated na mukha sa bawat pagkakataon. Kung may maraming mukha sa isang larawan, puwede kang gumawa ng hiwa-hiwalay na clip para sa bawat mukha o mag-upload ng pinagsamang larawan at piliin kung aling mukha ang i-a-animate kung saan ito suportado.
Oo. Sinusuportahan ng platform ang maraming wika para sa audio at mga modelo ng pagbigkas, kaya magagawa mong kumanta ang iyong larawan sa iba’t ibang wika. Gamitin ang video translator para muling gumawa ng mga audio track at caption para maging natural ang tunog ng iyong AI singing clips sa iba’t ibang wika.
Generated clips created with HeyGen and supplied licensed assets are suitable for commercial use, allowing you to make any picture sing. Verify licensing for any third-party audio or imagery you upload to ensure compliance with rights and platform policies when using AI photos.
Oo. Maaari mong i-preview ang mga draft at mag-apply ng mga edit tulad ng lakas ng ekspresyon, teksto ng subtitle, o alternatibong audio track. Mabilis na mag-regenerate ng mga variation para masubukan ang iba’t ibang boses, wika, at timing.
Ang maiikling clip ay karaniwang nirender sa loob ng ilang segundo hanggang ilang minuto, depende sa haba at pagiging kumplikado, kaya mabilis kang makakagawa ng mga online na libreng kumakantang larawan. Ang mga export ay ibinibigay bilang MP4 files na in-optimize para sa vertical, square, at horizontal na format, na may opsyonal na nakasunod na subtitles.
Ini-encrypt ng HeyGen ang mga upload at sumusunod sa mahigpit na mga patakaran sa privacy. Ikaw pa rin ang may-ari ng content na ginagawa mo. Suriin ang mga tuntunin ng platform para sa detalye tungkol sa storage, retention, at mga pahintulot sa pag-share.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Gawing propesyonal na mga video ang iyong mga ideya gamit ang AI.