Gawing isang makatotohanang digital na bersyon ng iyong sarili ang iyong larawan o maikling video. Sa HeyGen, maaari kang lumikha ng AI avatar na nagsasalita, kumikilos, at nakikipag-ugnayan sa higit sa 175+ na wika. Mabilis, realistic, at perpekto ito para sa mga video, training, o social media.
Gusto mo ba ng kakaibang AI avatar para sa mga video mo?
Sa HeyGen’s AI Avatar Generator, maaari kang gumawa ng makatotohanang digital na bersyon ng sarili mo o magdisenyo ng isang ganap na custom na karakter na kumakatawan sa iyong brand. Kung gumagawa ka man ng marketing videos, training materials, o social media content, tinutulungan ka ng iyong personalized na avatar na makapagpakita kahit saan nang hindi mo kailangang humarap sa camera.
Hinahayaan ka ng HeyGen na i-customize ang itsura, boses, at mga ekspresyon ng iyong avatar para eksaktong tumugma sa tono at personalidad mo. Pumili ng mga katangian sa mukha, kasuotan, at mga galaw na sumasalamin sa identidad ng iyong brand. Kaya ring magsalita ng iyong avatar sa mahigit 175 na wika, kaya nagiging simple at tunay ang pandaigdigang komunikasyon.
Sa AI-powered na paggawa ng video ng HeyGen, makakagawa ka ng mga propesyonal na avatar nang hindi kailangan ng camera, aktor, o kumplikadong editing tools. Ito ang pinakamadaling paraan para gumawa ng engaging at scalable na video content na tunay na kumokonekta sa audience mo.
Mga Pinakamainam na Paraan sa Paglikha ng Iyong AI Avatar
Para maging mukhang natural at propesyonal ang iyong custom avatar, sundin ang mga simpleng tip na ito:
✓ Gumamit ng high-quality na video o mga larawan: Mas malinaw at maliwanag na kuha ang nagbibigay ng pinaka-mukhang totoong resulta.
✓ Mag-record sa maliwanag at pantay na ilaw: Iwasan ang mga anino para makuha ng AI nang tama ang mga detalye.
✓ Panatilihing simple ang background: Plain at walang distraksiyon na likuran ang nagbibigay ng mas malinis na final na output.
✓ Subukan ang voice cloning: Gamitin ang AI voice cloning ng HeyGen para marinig na parang tunay na boses mo ang avatar.
✓ I-customize ang mga damit at ekspresyon: I-adjust ang pananamit, tono, at galaw para tumugma sa brand mo.
✓ Magdagdag ng maraming wika: Magsalita nang natural sa mahigit 175 na wika at accent para maabot ang global na audience
Gusto mo bang mag-record ng tutorials o product demos gamit ang iyong avatar? Subukan ang AI Screen Recorder para direktang mag-record ng iyong mga video sa iyong browser
Pagpapalakas ng Engagement gamit ang AI Avatars
Pinadadali ng HeyGen ang paggawa ng propesyonal at makatotohanang avatar nang hindi kailangan ng kamera, aktor, o skills sa pag-edit. Lahat ay tumatakbo sa iyong browser, kaya makakakuha ka ng pulidong resulta sa loob ng ilang minuto.
✓ Natural na mga ekspresyon at galaw: Nagsasalita at kumikilos ang mga avatar gamit ang makatotohanang facial animations na tumutugma sa tono mo.
✓ AI voice cloning: Bigyan ang iyong avatar ng sarili mong boses gamit ang advanced na speech synthesis.
✓ Global na suporta sa wika: Makipag-usap nang natural sa mahigit 175 na wika at accent.
✓ Simpleng workflow sa browser: Gumawa, mag-customize, at mag-render ng mga video online nang hindi kailangan ng anumang software.
Binibigyang-buhay ng HeyGen na Create Your Own Avatar feature ang mga karakter gamit ang ekspresibong galaw, natural na pagbigkas ng boses, at makatotohanang detalye na tumutulong sa iyong makipag-ugnayan sa iyong audience.
Gumawa ng Iyong Custom AI Avatar sa 4 na Madadaling Hakbang
Mula sa isang maikling video hanggang sa lubos na personalisado at handang magsalitang digital na bersyon mo. Ang paglikha ng iyong AI avatar gamit ang HeyGen ay mabilis at madali. Kailangan mo lang ng isang maikling video o larawan para makapagsimula. Sa loob lamang ng ilang minuto, handa nang magsalita, mag-present, at makipag-ugnayan sa iyong audience ang iyong custom na AI avatar.
Mag-record ng malinaw at maliwanag na video clip ng iyong sarili habang sinusunod ang simpleng gabay sa screen.
Ligtas na pinoproseso ang iyong footage para makagawa ng iyong personalisadong avatar.
Ayusin ang iyong istilo, mga ekspresyon, at tono para tumugma sa iyong personalidad o brand.
I-type ang iyong script, at ihahatid ng iyong avatar ang mensahe mo nang natural sa anumang wika.
Isa itong AI-powered na tool na ginagawang nagsasalitang digital na bersyon mo ang iyong video o larawan. Maaari mo itong gamitin para sa mga business video, presentasyon, at paggawa ng content.
Oo. Mag-upload ng malinaw na larawan o maikling video clip, at gagawa si HeyGen ng makatotohanang avatar mo sa loob ng ilang minuto.
Oo. Ang iyong avatar ay maaaring magsalita sa mahigit 175 na wika at accent, kaya perpekto ito para sa mga pandaigdigang audience.
Oo. Maaari kang mag-delete, gumawa muli, o mag-update ng mga avatar mula sa iyong dashboard kung kinakailangan, depende sa antas ng iyong subscription.
Ang paggawa ng custom avatar ay available sa mga premium na plano, at ang ilang plano ay may kasamang libreng trial o limitadong access.
