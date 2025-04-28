Tinutulungan ka ng AI Presenter ng HeyGen na gumawa ng makinis at propesyonal na mga video nang hindi kailangan ng kamera, studio, o on-screen talent. Sa halip na mag-record ng sarili mo, magsusulat ka lang ng script, pipili ng presenter, at hahayaan ang HeyGen na gumawa ng video na maghahatid ng mensahe mo nang malinaw at pare-pareho.
Paano Gumawa ng Mga Video gamit ang AI Presenters?
Gawing isang nakakaengganyong video ang kahit anong ideya, dokumento, o training material gamit ang isang makatotohanang AI presenter.
Ginagawang simple, mabilis, at scalable ng HeyGen ang paggawa ng propesyonal na video.
Mag-log in sa HeyGen, buksan ang isang existing na draft, pumili ng handang template, o magsimula ng proyekto mula sa simula.
Pumili mula sa mahigit 1100 na avatars tulad ng Business Casual Lily o gumawa ng sarili mong custom na presenter gamit lang ang isang larawan o video.
Isulat o i-paste ang iyong teksto at gamitin ang AI script assistant ng HeyGen para pinuhin ang iyong mensahe. Maaari ka ring mag-upload ng sarili mong audio o pumili mula sa mahigit 600 na text-to-speech na boses.
I-render ang iyong presenter-led na video sa loob ng ilang minuto, suriin ang resulta, at i-download o i-share ito kaagad.
Makapangyarihang Mga Feature na Nagpapatingkad sa Aming AI Presenter
Mga nako-customize na AI presenter
Pumili mula sa mahigit 1100 AI presenter o magdisenyo ng sarili mong kahawig ng iyong brand, pinuno ng kumpanya, o ikaw mismo. Magdagdag ng mga logo, background, kilos, o kasuotan para gawing on-brand at tunay ang bawat presentasyon.
Mga AI presenter na nakakapagsalita ng mahigit 175 na wika at diyalekto
I-localize ang iyong content nang walang kahirap-hirap. Kayang magsalita ng iyong mga AI presenter ng higit sa 100 wika at diyalekto na may perpektong pagbigkas at natural na lip-sync.
Panatilihin ang orihinal na boses o i-clone ang sarili mong boses para sa multilingual na mga video na tunog natural at pare-pareho.
Mga AI tool na nagpapataas ng pagiging epektibo
Ang AI Presenter ay isang virtual na on-screen presenter na naghahatid ng iyong script bilang isang video. Sa HeyGen, maaari kang gumawa ng propesyonal na presenter-led na content nang walang kamera o pagfi-film, kaya mas mabilis, mas konsistent, at mas madaling i-scale ang paggawa ng video.
Mag-log in sa HeyGen, piliin ang iyong AI presenter/avatar, ilagay ang iyong script o boses, i-customize ang branding, at gumawa ng propesyonal na kalidad na video sa loob lamang ng ilang minuto.
Oo. Maraming team ang gumagamit ng HeyGen AI Presenters para sa onboarding, compliance, at internal training. Nakakatulong ang presenter-led na mga video na maghatid ng pare-parehong paliwanag at madali rin itong i-update kapag may pagbabago sa mga proseso o polisiya.
Oo. Maaari mong i-upload ang iyong voice recording o i-clone ito gamit ang voice cloning technology ng HeyGen, para makapagsalita ang iyong AI presenter nang natural sa iyong tono at accent.
Oo, ginagamit na sila. Ginagamit ng mga team ang HeyGen AI Presenters para sa mga product demo, anunsyo, at educational na sales content. Kapag pinagsama sa Personalized Video Platform, maaari mong iakma ang mensahe para sa iba’t ibang audience.
Oo. Nag-aalok ang HeyGen ng iba’t ibang presenter at istilo para tumugma sa iyong brand. Para sa mas kontrol sa tono at paraan ng pagsasalita, may ilang team na gumagamit ngAI Voice Generatorkasabay ng mga presenter video.
Karamihan sa mga video ay puwedeng gawin sa loob ng ilang minuto. Kapag handa na ang iyong script, mabilis na ginagawa ni HeyGen ang presenter video, at ang mga update ay kailangan lang ng pag-edit ng text.
Hindi. Maaari kang gumawa ng mga propesyonal na AI presenter video nang buo online. Hindi mo kailangan ng mga camera, mikropono, studio, o mga editing tool; kailangan mo lang ay ang iyong script at imahinasyon.
