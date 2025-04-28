AI Presentation Videos sa Higit 175 na Wika at Diyalekto

Tinutulungan ka ng AI Presenter ng HeyGen na gumawa ng makinis at propesyonal na mga video nang hindi kailangan ng kamera, studio, o on-screen talent. Sa halip na mag-record ng sarili mo, magsusulat ka lang ng script, pipili ng presenter, at hahayaan ang HeyGen na gumawa ng video na maghahatid ng mensahe mo nang malinaw at pare-pareho.

  • Higit sa 1000 makatotohanang AI presenter
  • Magsalita sa higit sa 175 wika at diyalekto
  • Gumawa ng propesyonal na mga video sa loob lamang ng ilang minuto
121,923,429Mga video na nabuo
95,887,733Mga avatar na nabuo
16,775,099Mga video na na-translate
Paano Gumawa ng Mga Video gamit ang AI Presenters?

Gawing isang nakakaengganyong video ang kahit anong ideya, dokumento, o training material gamit ang isang makatotohanang AI presenter.

Ginagawang simple, mabilis, at scalable ng HeyGen ang paggawa ng propesyonal na video.

Hakbang 1

Magbukas ng bagong video draft

Mag-log in sa HeyGen, buksan ang isang existing na draft, pumili ng handang template, o magsimula ng proyekto mula sa simula.

Hakbang 2

Pumili ng iyong AI presenter

Pumili mula sa mahigit 1100 na avatars tulad ng Business Casual Lily o gumawa ng sarili mong custom na presenter gamit lang ang isang larawan o video.

Hakbang 3

Idagdag ang iyong script o boses

Isulat o i-paste ang iyong teksto at gamitin ang AI script assistant ng HeyGen para pinuhin ang iyong mensahe. Maaari ka ring mag-upload ng sarili mong audio o pumili mula sa mahigit 600 na text-to-speech na boses.

Hakbang 4

Gumawa at i-download ang iyong video

I-render ang iyong presenter-led na video sa loob ng ilang minuto, suriin ang resulta, at i-download o i-share ito kaagad.

Makapangyarihang Mga Feature na Nagpapatingkad sa Aming AI Presenter


AI Tagapagsalita

Mga nako-customize na AI presenter

Pumili mula sa mahigit 1100 AI presenter o magdisenyo ng sarili mong kahawig ng iyong brand, pinuno ng kumpanya, o ikaw mismo. Magdagdag ng mga logo, background, kilos, o kasuotan para gawing on-brand at tunay ang bawat presentasyon.

Mga AI presenter na nakakapagsalita ng mahigit 175 na wika at diyalekto

I-localize ang iyong content nang walang kahirap-hirap. Kayang magsalita ng iyong mga AI presenter ng higit sa 100 wika at diyalekto na may perpektong pagbigkas at natural na lip-sync.

Panatilihin ang orihinal na boses o i-clone ang sarili mong boses para sa multilingual na mga video na tunog natural at pare-pareho.

Mga AI tool na nagpapataas ng pagiging epektibo

  • Mga propesyonal na template: Gumawa ng mga draft sa loob ng ilang minuto
  • Document to Video: Gawing mga PDF o PPT na may boses na mga training video
  • AI Script Assistant: I-workshop ang diyalogo gamit ang tulong na pinapagana ng GPT
  • Mga Text-to-Speech na Boses: Pumili mula sa higit 600 na opsyon ng boses
  • Custom Branding: Idagdag ang iyong logo at mga elemento ng iyong brand
  • Walang Kailangan na Kagamitan: Paalam na sa mga camera at mano-manong pagre-record
Mga Madalas Itanong Tungkol sa AI Presenters

Ano ang AI Presenter?

Ang AI Presenter ay isang virtual na on-screen presenter na naghahatid ng iyong script bilang isang video. Sa HeyGen, maaari kang gumawa ng propesyonal na presenter-led na content nang walang kamera o pagfi-film, kaya mas mabilis, mas konsistent, at mas madaling i-scale ang paggawa ng video.

Paano ako makakagawa ng AI presenter na video?

Mag-log in sa HeyGen, piliin ang iyong AI presenter/avatar, ilagay ang iyong script o boses, i-customize ang branding, at gumawa ng propesyonal na kalidad na video sa loob lamang ng ilang minuto.

Magagamit ba ang AI Presenters para sa training at onboarding?

Oo. Maraming team ang gumagamit ng HeyGen AI Presenters para sa onboarding, compliance, at internal training. Nakakatulong ang presenter-led na mga video na maghatid ng pare-parehong paliwanag at madali rin itong i-update kapag may pagbabago sa mga proseso o polisiya.

Maaari ko bang gamitin ang sarili kong boses sa aking AI presenter na video?

Oo. Maaari mong i-upload ang iyong voice recording o i-clone ito gamit ang voice cloning technology ng HeyGen, para makapagsalita ang iyong AI presenter nang natural sa iyong tono at accent.

Angkop ba ang mga AI Presenter para sa marketing at sales?

Oo, ginagamit na sila. Ginagamit ng mga team ang HeyGen AI Presenters para sa mga product demo, anunsyo, at educational na sales content. Kapag pinagsama sa Personalized Video Platform, maaari mong iakma ang mensahe para sa iba’t ibang audience.

Maaari ko bang i-customize ang boses at itsura ng presenter?

Oo. Nag-aalok ang HeyGen ng iba’t ibang presenter at istilo para tumugma sa iyong brand. Para sa mas kontrol sa tono at paraan ng pagsasalita, may ilang team na gumagamit ngAI Voice Generatorkasabay ng mga presenter video.

Gaano katagal bago makagawa ng AI Presenter na video?

Karamihan sa mga video ay puwedeng gawin sa loob ng ilang minuto. Kapag handa na ang iyong script, mabilis na ginagawa ni HeyGen ang presenter video, at ang mga update ay kailangan lang ng pag-edit ng text.

Kailangan ko ba ng sariling kagamitan sa pagfi-film?

Hindi. Maaari kang gumawa ng mga propesyonal na AI presenter video nang buo online. Hindi mo kailangan ng mga camera, mikropono, studio, o mga editing tool; kailangan mo lang ay ang iyong script at imahinasyon.

