Gawing mga cinematic na pelikula ang mga script at simpleng ideya gamit ang AI. Binibigyan ka ng HeyGen ng mga tool para gumawa ng mga karakter, eksena, voiceover, at galaw sa iisang lugar. Walang camera, walang editing timeline—puro paggawa lang ng pelikula gamit ang AI movie maker na ikaw pa rin ang may kontrol sa iyong imahinasyon.
Create entire story arcs using AI characters, voiceovers, and motion. Produce professional short films for festivals or online audiences without a large crew.
Design animated stories with different visual styles and characters. Explore new genres without learning complex animation tools.
Turn lessons and how-to materials into cinematic videos using an AI video generator that boost engagement. Visual learning helps audiences understand faster through engaging AI video content.
Show product stories or brand narratives with clear visuals and narration. Create launch videos, story driven ads, and product demos.
Produce quick cinematic stories that capture attention on social channels. Experiment with styles and formats designed for rapidly growing platforms.
Visualize movie concepts to present ideas confidently. Share scenes that help secure approvals or greenlights faster.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI Movie Maker
Tinutulungan ng HeyGen ang mga storyteller na makalipat mula konsepto hanggang sa tapos na mga eksena sa loob ng ilang minuto. Gumawa ng kumpletong mga kuwento na may pulidong visuals, natural na boses, musika, at tunog. Ang resulta ay parang isang cinematic na pelikulang ginawa nang walang aktwal na pag-shoot o kumplikadong software.
Magsimula sa isang script, prompt, o storyboard na ideya at panoorin kung paano binibigyang-buhay ng HeyGen ang mga karakter at mga kapaligiran. Gumawa ng mga pelikula nang mas mabilis habang nananatiling malikhain at nakatutok sa kuwento.
Mabilis na baguhin ang pacing, visuals, o performance sa proseso ng pag-edit ng video at mag-iterate nang tuloy-tuloy. Ikaw ang gumagabay sa galaw ng camera, narasyon, at tunog habang ang AI ang humahawak sa mabibigat na bahagi ng produksyon.
I-export ang mga handa nang panooring eksena ng pelikula at ibahagi ang mga ito sa anumang platform. Maaaring suriin at pagandahin ang bawat bersyon para mas mapalapit ka sa gusto mong makamit sa iyong kuwento.
Pagbuo ng eksena mula sa script
I-paste lang ang iyong script o ideya at si HeyGen na ang bahala sa pagbuo ng mga eksena, karakter, at narasyon. Bibigyan ka nito ng panimulang bersyon na mabilis na huhubog tungo sa isang pulidong sequence.
Sinematik na galaw at direksyon ng kamera
Gabay kung paano gagalaw ang mga karakter at kamera sa bawat eksena para tumugma sa mood at pacing. Agad na mag-apply ng mga visual adjustment na parang idinirek ng isang propesyonal.
Mga voiceover at kumpletong sound design
Pumili ng mga boses na tugma sa personalidad at tono. Magdagdag ng sound effects at musika para maramdaman ang emosyon at atmospera sa bawat sandali.
Mabilis na paggawa at pag-export ng video
Mabilis na gumawa ng mga eksena at mag-download ng mga movie file na handa nang i-share. Maaari mong patuloy na pinuhin ang bawat export para makamit ang pinakamahusay na cinematic na resulta.
Paano Gamitin ang AI Movie Maker
Binibigyan ka ng HeyGen ng isang workflow na nagbibigay-daan sa iyong gumawa ng mga pelikula nang walang mga hadlang sa pag-edit. Bawat hakbang ay nagpapabilis ng produksyon at tumutulong na manatiling nakatuon ka sa pagsasalaysay ng kuwento.
Ilagay ang iyong konsepto at magdagdag ng mga tala tungkol sa mga karakter, istilo, at daloy ng kuwento para sa AI video generator. Ang mga detalyeng ito ang huhubog sa unang bersyon ng iyong pelikula.
Pumili ng artistic na itsura at galaw na babagay sa kuwento mo. Bumuo ng cast na tunay na akma sa mundong iniisip mo.
Gumawa agad ng mga pagbabago sa timing, performance, o environment habang umuusad ang kuwento. Ikaw pa rin ang may ganap na kontrol sa lahat ng creative na desisyon sa proseso ng paggawa ng video.
I-download ang iyong pelikula para sa pag-share o pag-pitch. Masiyahan sa panonood kung paanong nabubuhay ang iyong ideya sa anyong parang sine.
Ang isang AI movie maker ay awtomatikong lumilikha ng mga eksena, biswal, at narasyon mula sa mga ideya o script. Pinapabilis nito ang paggawa ng pelikula at tumutulong sa mga creator na makapagpokus sa kuwento at direksyon.
Hindi. Inaayos na ng HeyGen ang galaw ng camera, mga aksyon ng karakter, at performance para makapagpokus ka sa pagiging malikhain. Hindi mo kailangan ng kaalaman sa editing o production para makakuha ng cinematic na resulta.
Karamihan sa mga eksena ay nagagawa sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang AI video generator, na nagpapabilis sa produksyon. Maaari kang mabilis na mag-eksperimento sa iba’t ibang bersyon at agad mahanap ang pinakamainam na direksyon.
Oo, sa tulong ng mga libreng AI tools, walang hanggan ang pagiging malikhain. Maaari mong iayos ang mga camera angle, pacing, galaw ng mga karakter, at ilaw ng mga eksena gamit ang isang AI video generator. Mabilis ang mga pagbabago sa video creation cycle, kaya nananatiling maayos at malikhain ang bawat ikot ng pag-improve.
Oo. Maaari mong ibahagi, i-publish, o pagkakitaan ang content na ginawa gamit ang HeyGen. Siguraduhin na ang anumang media na iyong ia-upload ay may malinaw na karapatang gamitin para sa komersyal na layunin.
Oo. Maraming kasamahan ang puwedeng mag-review, mag-edit, at magbahagi ng mga asset. Mas episyente ang trabaho ng creative teams at nananatiling nakaayon ang produksyon sa pinakabagong mga estratehiya sa video content.
Oo. Maaari kang gumawa ng mga pelikula na may maraming eksena at kabanata gamit ang text-to-video na paraan. Maaaring i-update ang bawat eksena upang suportahan ang isang kumpletong naratibong timeline.
Oo. Puwede kang pumili ng cinematic looks, animated styles, o realistic scenes para tumugma sa iba’t ibang genre. Maaari ka ring magpalit ng style habang nagpo-produce para mas malayang makapag-explore ng creativity.
Oo. Maaari kang mag-upload ng custom na audio tracks, sound design, o voiceover recordings para mapaganda ang iyong video content. Nakakatulong ang mga elementong ito na palakasin ang emosyonal na epekto at ang iyong branding.
Oo. Ang mga movie ay ini-e-export sa high-resolution na mga format na angkop para sa social media channels at mga presentasyon, na nagpapahusay sa kalidad ng video content. Nanatiling mataas ang kalidad kahit dumaan sa maraming rebisyon.
