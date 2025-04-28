AI Intro Maker: Gumawa ng Branded Video Intros sa Ilang Minuto

Gumawa ng mga pambungad na talagang tumatatak sa iyong mga video kahit wala kang motion design skills gamit ang aming YouTube intro maker. Ginagawang makinis na intro video ng AI intro maker ng HeyGen ang iyong logo, maikling text prompt, o ilang brand assets—kumpleto na sa musika, galaw, at mga format na handang i-export para sa YouTube. Mabilis, pare-pareho, at ginawa para sa mga creator at mga team, pinapadali ng aming AI video tools ang iyong proseso ng video editing.

121,923,429Mga video na nabuo
95,887,733Mga avatar na nabuo
16,775,099Mga video na na-translate
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Subukan ang aming libreng Image to video generator

Magsimula nang Libre
Pumili ng avatar
Ilalapat ang lip sync pagkatapos ng pagbuo
I-type ang iyong script
Mag-type sa kahit anong wika
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Mga pagkakakilanlan ng YouTube channel

Mga pagkakakilanlan ng YouTube channel

Give every video a short, branded opener that helps viewers recognize your channel instantly and improves perceived production value.

Mga ad at reel sa social media

Mga ad at reel sa social media

Create compact, high-impact intros formatted for vertical and square formats, helping ads hook viewers in the first second of your YouTube videos.

Mga corporate presentation at webinar

Mga corporate presentation at webinar

Start internal or external presentations with a consistent branded intro, reinforcing credibility for stakeholders and employees.

Mga demo ng produkto at mga teaser para sa paglulunsad

Mga demo ng produkto at mga teaser para sa paglulunsad

Use dynamic logo reveals and short taglines before product videos, so launches feel cinematic and on-brand.

Mga deliverable ng freelancer at ahensya

Mga deliverable ng freelancer at ahensya

Quickly produce intros for client videos, proposals, and reels, delivering polished assets without long turnaround times.

Mga video at promo para sa mga event

Mga video at promo para sa mga event

Make countdown openers and sponsor-tag intros for event promos, live streams, and highlight reels, ready to drop into any edit.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na Tool para sa AI Intro

Pinagsasama ng HeyGen ang bilis at pulido, kaya nakakagawa ka ng pro-level na intros nang hindi na kailangang mag-hire ng motion designer. Inaayos ng aming AI ang layout, galaw, at timing habang hawak mo pa rin ang buong kontrol sa style, colors, at music para sa iyong YouTube intros. Maglabas ng pare-parehong brand opener sa lahat ng iyong video channels.

Magsimula nang libre
Pulidong intro, walang kahirap-hirap sa design

Gumawa ng de-kalidad na animated intros na may propesyonal na galaw ng camera, tipograpiya, at mga transition. Lahat ay nakaayos para makakuha ng atensyon, para ang unang 3 hanggang 8 segundo ng iyong mga YouTube video ay magmukhang gawa sa studio.

Mga handang template ng brand at pag-customize

Magsimula sa mga template na ginawa ng mga designer, tapos palitan ang mga logo, kulay, font, at musika para tumugma sa iyong brand identity. I-save ang mga brand kit para manatiling pare-pareho ang mga intro sa lahat ng campaign at creator.

Mabilis na pag-iterate at output na madaling i-scale

Gumawa ng dose-dosenang intro variants sa loob ng ilang minuto gamit ang aming generator, i-export ang mga ito sa iba’t ibang aspect ratio, at mabilis na i-update ang mga intro kapag nagbabago ang mga campaign o season, nang hindi na kailangang mag-rebook ng mga designer.

Matalinong animasyon at paglabas ng logo

I-upload ang logo bilang image to video o text to video. Pumili ng tool, magtakda ng style, at gagawa ang HeyGen ng galaw na magpapatingkad sa iyong marka, na may mapipiling camera, glow, at reveal timing para sa iyong gaming intro. I-fine-tune ang tagal at entrance effects sa loob lamang ng ilang segundo.

Magsimula nang Libre →
brand logo

Pagpili ng musika at pag-sync sa beat

Pumili mula sa mga inihandang track o mag-upload ng sarili mong audio, tapos awtomatikong i-sync ang galaw at mga cut sa beat para bigyan ang iyong intro ng natural na ritmo at enerhiya.

Magsimula nang Libre →
Three portraits of diverse people—a young man, a young woman with braces, and a young girl—with a chat bubble reading 'Hey Michael!'.

Suporta sa template library at brand kit

Mag-access sa isang library ng mga designer template na in-optimize para sa iba’t ibang tono at verticals, ilapat ang iyong brand kit, at i-lock ang mga kulay at font para sa pare-parehong gamit ng buong team.


Mag-access sa isang library ng mga designer template na na-optimize para sa iba’t ibang tono at industriya, ilapat ang iyong brand kit, at i-lock ang mga kulay at font para sa pare-parehong gamit ng buong team.

Magsimula nang Libre →
A dashboard displays six presentation slides titled "Product launch," "Concept proposal," "Creative brief," "Go-to-market strategy," "Sales pitch," and "Investor update," with a pink cursor pointing to "Sales pitch."

Multi-format na pag-export at pag-optimize

I-export ang mga intro bilang MP4 sa 16:9, 1:1, o 9:16, o i-download ang mga video na may transparent na background para sa overlays. Gumamit ng naming presets para sa batch exports, handa nang i-upload sa mga platform.

Magsimula nang Libre →
SCORM export settings for version 1.2 displayed next to a smiling man.

Ginagamit ng mahigit 100,000 team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad ng sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong nagkaroon kami ng pelikulang ginagawa ko linggo-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa kamera kailanman."

Roger Hirst, Co-Founder
play buttonWatch video
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang lakas ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI Intro Maker

Ang paggawa ng intro gamit ang HeyGen ay mabilis at madaling ulitin, perpekto para sa mga creator at marketing team.

Magsimula nang libre
Hakbang 1

I-upload ang Iyong Larawan

Pumili ng malinaw at de-kalidad na larawan (PNG, JPG, HEIC, o WebP hanggang 200MB) na susuriin ng HeyGen para matukoy ang mga pangunahing subject, object, at mga elemento sa background para sa motion planning.

Hakbang 2

Idagdag ang Iyong Script o Audio

Mag-type ng script o mag-upload ng iyong boses para ma-enable ang Avatar IV na itugma nang eksakto ang pananalita sa mga ekspresyon ng mukha at galaw ng labi.

Hakbang 3

Gumawa ng Galaw at mga Frame

Ipinapredik ng HeyGen ang natural na galaw, awtomatikong lumilikha ng mga intermediate frame, at nagdadagdag ng cinematic effects tulad ng pans, zooms, at tilts para sa mas dynamic na animation.

Hakbang 4

Pinuhin at I-export ang Video

Inaayos ng AI ang ilaw, pagkakapare-pareho ng mga anino, at mga transition para makagawa ng makinis at realistiko na video na handang ibahagi sa anumang platform.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI intro maker?

Ang isang AI intro maker ay awtomatikong nagko-convert ng mga simpleng input tulad ng mga logo, tagline, o maiikling prompt sa mga animated na video intro, na nakakatipid ng oras at gastos sa pagdisenyo.

Gaano kahaba dapat ang video intro?

Karaniwan, ang mga intro para sa digital content ay tumatagal lang ng 3 hanggang 8 segundo; ang pagpapanatiling maikli nito ay nakakatulong para manatili ang mga manonood at magsimula agad ang iyong pangunahing content.

Maaari ba akong mag-upload ng sarili kong logo at mga font?

Oo, mag-upload ng vector o PNG na logo at magdagdag ng custom fonts sa iyong brand kit para bawat YouTube intro ay gumagamit ng eksaktong visual identity ng iyong brand.

Kasama ba ang musika at mga sound effect?

Nag-aalok ang HeyGen ng maingat na piniling music library at opsyonal na sound effects; maaari ka ring mag-upload ng mga lisensyadong track para sa custom na audio branding sa iyong mga YouTube video.

Pwede ba akong mag-export ng transparent na intro para sa overlays?

Oo, i-export ito na may alpha channel kung suportado, na mainam para ilagay ang mga logo intro sa ibabaw ng kasalukuyang footage o motion backgrounds sa iyong mga video editing project.

Paano ako gagawa ng intro para sa iba’t ibang platform?

Gumawa ng maraming aspect ratio mula sa iisang proyekto, tulad ng 16:9 para sa YouTube, 1:1 para sa feed posts, at 9:16 para sa Stories at Reels.

May limit ba kung ilang intros ang maaari kong gawin?

Ang mga limitasyon ay nakadepende sa iyong HeyGen plan; ang mga libreng tier ay madalas may hangganan sa dami ng puwedeng i-generate, habang ang mga bayad na plan ay may mas mataas o walang limitasyong exports.

Maaari bang magtulungan ang maraming miyembro ng team sa mga intro project?

Oo, sinusuportahan ng HeyGen ang mga team workflow gamit ang mga naka-save na template, shared brand kits, at role-based access para sa pare-parehong output.

Gaano kadaling i-edit ang mga nagawang intro?

Napakadaling i-edit: puwede mong ayusin ang timing, palitan ang music, magpalit ng animation style, o i-edit ang text layers nang hindi nagsisimula muli mula sa umpisa, kaya perpekto ito para sa paggawa ng YouTube intros.

Libre ba sa royalty at puwedeng gamitin pang-komersyal ang mga ginawang intro?

Ang mga asset na ginagawa mo ay sa iyo ayon sa mga tuntunin ng HeyGen; tiyakin na ang anumang third-party na musika o larawan na iyong ia-upload ay may pahintulot para sa komersyal na paggamit.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Simulan ang paglikha gamit ang HeyGen

Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.

Get started for free →
CTA background