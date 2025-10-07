Gumawa ng handa-at-epektibong video ads gamit ang isang AI ad generator na dinisenyo para sa bilis at malinaw na mensahe. Magsimula mula sa isang produkto, alok, o script at awtomatikong lumikha ng makinis na ad videos na may visuals, boses, captions, at tamang pacing. Hindi mo na kailangan ng pag-shoot ng video o kumplikadong pag-e-edit.
Short attention spans demand clarity in ads with AI. Turn offers and ideas into concise video ads designed to stop the scroll and create ads that communicate value quickly.
Launching a new product requires speed. Generate multiple ad videos from the same messaging to support rapid rollout across channels and improve click rates.
Static images often underperform. Video ads created with an AI ad generator highlight benefits and drive stronger engagement, making them winning ads.
Explain new features clearly with short ad videos that show value without lengthy demos or production timelines.
Service descriptions become clear video messages that build trust and explain offerings in seconds.
Create multiple versions of the same ad to test hooks, messaging, and visuals without rebuilding from scratch.
Bakit ang HeyGen ang pinakamahusay na AI ad generator?
Ginagawang high-quality na video ad ng HeyGen ang kahit anong script sa loob lang ng ilang minuto. Magsimula sa isang ideya, script, o ilang bullet points, pagkatapos ay gumawa ng realistic na talking scenes at tapusin ang iyong ad nang hindi dumadaan sa tradisyunal na production workflow.
Gawing makinis na video ang mga script sa loob lang ng ilang minuto. Mas mabilis at mas mura ito kaysa sa tradisyunal na pag-shoot, pagre-reshoot, o sa magulong proseso ng pag-e-edit.
Gumawa ng propesyonal na kalidad ng mga video gamit ang isang workflow na simple at madaling intindihin. Walang kailangang editing background. Walang teknikal na setup. Isulat lang, i-generate, at i-refine.
Mula sa unang draft mo hanggang sa final export, pinapadali ng text-based editor ng HeyGen ang buong proseso. Pwede mong baguhin ang mga linya, ayusin ang pacing, i-revise ang mga eksena, at mabilis na mag-iterate—parang nag-e-edit ka lang ng dokumento, hindi ng timeline.
Paglikha batay sa prompt at produkto
Magsimula mula sa isang maikling buod, script, o mga detalye ng produkto para gumawa ng ad content. Ginagawang kumpletong video ads ng AI ad generator ang iyong mga input, kasama ang istruktura ng mga eksena, mga visual, at narasyon na nakaayon sa iyong mga layunin sa pag-a-advertise.
Script-first na AI video generator
Direktang magtrabaho sa teksto para pinuhin ang mga hook, benepisyo, at alok. Awtomatikong ina-update ng AI video generator ang mga visual, boses, at caption, kaya mabilis at madali ang pag-iterate ng mga ad.
Mga format at pacing na handa para sa platform
Gumawa ng mga ad na may tamang sukat at bilis para sa social feeds, pre-roll, at iba pang placements. Tinitiyak ng awtomatikong pag-format na ang mga video ay mukhang native at madaling i-scroll sa lahat ng channel.
Mga caption at boses na nakakapagpa-convert
Ang awtomatikong nabubuong captions at natural na pagbigkas ng boses ay nagpapahusay ng kalinawan at accessibility sa mga high-performing na ad gamit ang AI. Nananatiling epektibo ang mga ad kahit pinapanood nang walang tunog, kaya perpekto ang mga ito para sa mga platform tulad ng Facebook at LinkedIn.
Paano Gamitin ang AI Ad Generator
Gumawa ng AI-generated na video ads sa apat na malinaw na hakbang.
Maglagay ng maikling script o mga detalye tungkol sa produkto para makagawa ng mga ad na mataas ang performance. Ihahanda ng system ang content para sa AI-powered na paggawa ng mga video na nakatuon sa ads.
I-edit nang direkta sa text ang mga hook, benepisyo, at alok. Awtomatikong inaayos ng AI tool ang mga eksena at pacing, na nagpapahusay sa proseso ng paggawa ng ad para sa mas mataas na conversion rate.
Pumili ng layout, captions, branding, at istilo ng narasyon. Awtomatikong inaasikaso ng platform ang timing at lip sync.
I-render ang final na ad video at i-export ito para sa mga ad campaign. I-update at i-regenerate anumang oras para subukan ang mga bagong anggulo.
Ang AI ad generator ay lumilikha ng mga high-performing na video ad mula sa text, prompts, o detalye ng produkto. Awtomatikong nitong ginagawa ang visuals, narration, captions, at pacing para makapag-launch ang mga team ng video ads nang hindi na kailangan ng pag-shoot, editing software, o production expertise.
Maaari kang gumawa ng maiikling social ads, promos para sa produkto, ads para sa serbisyo, mga anunsyo ng bagong feature, at iba’t ibang bersyon ng iyong mga campaign. Dinisenyo ang AI ad generator para sa maiikli at conversion-focused na video ads sa iba’t ibang digital channels.
Karamihan sa mga ad video ay nagagawa sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang AI technology. Dahil sa text level nagaganap ang pag-edit, mas mabilis nang malayo kaysa sa tradisyunal na video editing workflows ang pag-update ng mensahe o pag-test ng mga bagong hook sa mga AI-powered na workflow.
Oo, makakatulong sa pagpapaganda ng iyong mga ad ang paggamit ng pinakamahusay na AI tools. Maaari mong ilapat ang mga kulay ng brand mo, mga layout, at visual na estilo para matiyak na ang bawat ad video ay nakaayon sa brand guidelines mo habang nananatiling pare-pareho ang mensahe sa lahat ng campaign.
Oo. Ang mga video ay ginagawa sa mga format na handa na para sa iba’t ibang platform, na may tamang pacing, captions, at aspect ratio, kaya madali silang i-publish sa iba’t ibang social at advertising platforms.
Oo. Maaari kang gumawa ng maraming bersyon mula sa iisang input para subukan ang iba’t ibang hook, visual, at mensahe nang hindi kinakailangang gumawa muli ng mga ad mula sa simula.
Hindi. Ang workflow ay dinisenyo para sa mga hindi editor. Ikaw ang bahala sa text at mga setting habang ang AI ang humahawak sa timing, visuals, at mga detalye ng production.
Ang mga ad video ay ine-export bilang karaniwang MP4 files, kaya madali itong mai-upload sa mga ad platform, social network, at mga internal na campaign tool.
