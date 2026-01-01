Vad är HeyGen?
HeyGen är en AI-videoplattform som gör det möjligt för användare att direkt och effektivt skapa högkvalitativa videor i stor skala på över 170 språk och dialekter. Oavsett om du skapar innehåll för marknadsföring, utbildning, e-learning eller försäljning gör HeyGen videoproduktion snabb, skalbar och tillgänglig.
HeyGen-användare
Skapade fotoavatarer
Direktskapade avatarer
Gör videoberättande tillgängligt
HeyGen grundades utifrån en enkel övertygelse: videoproduktion ska vara enkel och tillgänglig för alla. Traditionell videoproduktion är för dyr, långsam och avskräckande. Vår grundare, Joshua Xu, insåg att om man tar bort kameran med hjälp av AI kan man frigöra kreativitet hos alla. Nu kan vem som helst, med bara ett manus, skapa högkvalitativa videor utan inspelning, redigering eller budgethinder.
Mindre tid i efterbearbetning
Sparat per video
Minskning av översättningskostnader
Din partner för att skapa AI-video
HeyGens AI-videoplattform är utformad för att möta behoven hos modernt berättande i stor skala. Från avatarledd videoskapande till interaktivitet i realtid, översättning och personalisering – varje produkt är byggd för att hjälpa dig engagera din publik med snabbhet, precision och enkelhet.
Inga fler splittrade AI-videoverktyg
HeyGens svit av avancerade AI-produkter samlar allt på ett ställe för en smidig användarupplevelse. Utformad för både skala och berättande tar HeyGen bort friktionen från splittrade verktyg samtidigt som plattformen diskret uppfyller den osynliga kvalitetsnivå som din publik förväntar sig. Det är ett kraftfullt, intuitivt alternativ som sätter en ny standard för vad AI-video kan göra.
Se hur kunder använder HeyGen
En plattform, obegränsade användningsområden
Marknadsföring
HeyGen ger marknadsförare friheten att skapa videor av professionell kvalitet på begäran. Med ett manus och några få klick kan du när som helst förvandla vilket material som helst – från PDF:er och bloggar till presentationer – till engagerande videoinnehåll i linje med ditt varumärke, utan att spräcka budgeten.
Videoannonser
Skapa uppseendeväckande annonser på en bråkdel av tiden och skala upp innehåll med stor effekt utan att spräcka budgeten eller slita ut teamet.
Sociala medier
Stick ut med uppseendeväckande videor som är snabba, skalbara och kostnadseffektiva på alla plattformar, inklusive LinkedIn, TikTok, Instagram och fler.
Lärande och utveckling
HeyGen hjälper team att skapa skräddarsydda utbildningsupplevelser – från regelefterlevnad till medarbetarutveckling och kontinuerlig kompetenshöjning. Vår AI-videoplattform gör det enkelt att skala upp lärande med effekt utan att kompromissa med kvalitet eller hastighet.
Utbildningskurser
Hoppa över långa produktionscykler och skapa högkvalitativa utbildningskurser på några minuter, oavsett om du tar fram en föreläsning, en handledning eller en steg‑för‑steg‑guide.
Kompetensbaserad utbildning
Skapa enkelt AI-videor som gör kompetensbaserad utbildning mer interaktiv, engagerande och effektiv, vilket leder till bättre genomförandegrad och resultat.
Försäljning
HeyGen gör det möjligt för säljteam att leverera personlig kommunikation i stor skala – från prospektering till uppföljningar och produktdemonstrationer. Vår AI-videoplattform hjälper säljare att sticka ut i fulla inkorgar, korta säljcyklerna och bygga starkare kundrelationer.
Säljpresentationer
Skapa skalbara, effektiva säljpresentationer som utbildar köpare och driver affärer framåt redan innan du ens tar första samtalet.
Säljbearbetning
Från utgående pitchar till introduktioner före samtal och sammanfattningar efter möten – stick ut i varje steg av säljprocessen med individuellt anpassade videor.
Använd HeyGen API för att sömlöst integrera AI-videogenerering i dina arbetsflöden
Betala per användning för ett API som låter dig skapa videor med Video Agent, översätta videor med Video Translation, skapa tal med Text-to-Speech-modeller och snabba upp ditt arbetsflöde genom att skapa avatarer, generera videor via Studio API och bygga mallar
Vanliga frågor
Vad är HeyGen?
HeyGen är en plattform för att skapa AI-videor som gör att du direkt kan skapa högkvalitativa videor i stor skala. Ingen kamera, inget team eller redigeringskunskap behövs. Plattformen stödjer över 170 språk och dialekter och är utformad för användning inom bland annat marknadsföring, lärande och kompetensutveckling, försäljning och mycket mer.
Vad skiljer HeyGen från andra AI-videoverktyg?
HeyGen är en komplett plattform som samlar manusarbete, avatarer, redigering och lokalisering i ett och samma smidiga arbetsflöde. Till skillnad från splittrade verktyg eller plattformar med brant inlärningskurva är HeyGen intuitivt, snabbt och byggt för innehåll av extern kvalitet som kan skalas efter dina behov.
Behöver jag erfarenhet av videoproduktion för att använda HeyGen?
Inte alls. HeyGens användarvänliga gränssnitt gör det enkelt för vem som helst att skapa snygga, professionella videor med bara några få klick.
Kan jag skapa egna avatarer med HeyGen?
Ja. Du kan välja från ett stort bibliotek med realistiska avatarer eller skapa din egen digitala talesperson som passar ditt varumärke. Du har full kontroll över röstläge, gester och presentationsstil.
Hur fungerar videöversättning i HeyGen?
Med HeyGens inbyggda videöversättning kan du översätta ditt innehåll till över 170 språk och dialekter med realistisk dubbning, exakt läppsynk och redigerbara manus. Det är ett kostnadseffektivt sätt att lokalisera video utan att spela in på nytt eller anlita röstskådespelare.
Vad är personlig video och hur kan jag använda den?
Personlig video låter dig skapa unika videor för varje tittare med hjälp av CRM-data eller andra variabler, till exempel namn, företag eller plats. Det är ett kraftfullt verktyg för att öka engagemanget i marknadsföring, outreach, onboarding och customer success.
Vad är interaktiva avatarer?
Interaktiva avatarer är AI-drivna virtuella presentatörer som kan engagera tittare i realtid. De kan svara på frågor, guida användare eller leverera dynamiskt innehåll genom att kopplas till manus eller kunskapsdatabaser, och förvandlar statiskt innehåll till tvåvägsupplevelser.
Vilka typer av företag använder HeyGen?
Över 85 000 företag – från startups till stora varumärken – använder HeyGen i olika avdelningar, inklusive marknadsföring, L&D, kundsupport och sälj. Bland användarna finns bland annat OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy och fler.
Hur mycket tid och pengar kan HeyGen spara åt mig?
I genomsnitt rapporterar användare 50 % kortare efterbearbetningstid, sparar 3 timmar per video och minskar översättningskostnaderna med 80 %. Använd vår ROI-kalkylator för att uppskatta hur mycket ditt team kan spara.
Kan jag integrera HeyGen med mina befintliga verktyg?
Ja. HeyGen erbjuder integrationer med populära plattformar, CRM-system och utbildningssystem som hjälper dig att effektivisera arbetsflöden och anpassa innehåll i stor skala.