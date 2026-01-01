När det gäller annonskampanjer kan hastighet och kvalitet vara skillnaden mellan framgång och missade möjligheter. Med HeyGen kan marknadsförare skapa professionella, uppseendeväckande annonser för flera plattformar på en bråkdel av tiden. Läs mer om hur du skapar effektiva annonser med HeyGen. Skala upp innehåll med stor genomslagskraft utan att spräcka budgeten eller köra slut på teamet. Skala upp innehåll med stor genomslagskraft utan att spräcka budgeten eller köra slut på teamet.
Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.
Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.
Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.
”Vi testade andra plattformar för personliga videor, och HeyGen var bäst när det gällde kvalitet. Vi var öppna med deras team från början på grund av den högriskfyllda men potentiellt mycket givande situationen med att prova detta för första gången, och risken var värd det.”
Kelly Peters
Marknadschef på Tomorrow.io
Så skapar du videoannonser med HeyGen
Logga in på HeyGen och börja skapa uppseendeväckande AI-genererade annonser på bara några minuter. Du kan också skapa en videoannons från en länk med URL-to-Video.
HeyGen är en AI-driven plattform för videogenerering som gör det enklare att skapa professionella annonser. Den hjälper marknadsförare att snabbt ta fram videoannonser för sociala medier, display eller retargeting – utan dyra produktioner eller långa ledtider.
Genom att ersätta traditionella produktionsarbetsflöden med AI. Du kan välja mallar, lägga in ditt manus, dina varumärkeselement och en naturtrogen AI-avatar för att skapa färdiga annonser på några minuter i stället för dagar eller veckor.
Absolut! HeyGen stöder skapande av annonser för Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube och fler kanaler. Anpassa bildförhållande och längd så att de matchar varje kanals specifikationer.
Du kan anpassa varje annons budskap, visuella innehåll eller speakerröst för olika målgrupper eller språk, vilket gör det perfekt för retargeting, lokalisering eller ABM-kampanjer.
Ja. HeyGens översättningsverktyg låter dig skapa annonser på över 170 språk och dialekter, med exakt läppsynk för realistiska voiceovers. Det är perfekt för globala kampanjer som behöver behålla autenticitet i olika regioner.
Nej. HeyGens användarvänliga gränssnitt och dra-och-släpp‑editor gör avancerad redigering tillgänglig för alla, oavsett erfarenhet.
HeyGen eliminerar behovet av kompletta produktionsteam, dyra inspelningar och avancerad efterbearbetning. Det AI‑drivna arbetssättet sänker kostnaden för att skapa högkvalitativa annonser internt avsevärt.
Du kan snabbt uppdatera eller lokalanpassa gammalt annonsinnehåll, anpassa formatet för olika plattformar, lägga in ny branding eller byta budskap och på så sätt återanvända befintliga videor i nya kampanjer. Det här maximerar värdet av ditt innehåll samtidigt som du sparar tid.
HeyGen utmärker sig med sina naturtrogna AI-avatarer, avancerade lokaliseringsmöjligheter och ett smidigt arbetsflöde för videoproduktion. Det är byggt för marknadsförare som behöver skapa skalbart innehåll av hög kvalitet snabbt, vilket gör det idealiskt för moderna annonskampanjer.
HeyGen förenklar globala annonskampanjer genom att erbjuda översättning, lokalisering och personalisering i en och samma plattform. Du kan snabbt skapa annonser för flera regioner och säkerställa enhetlighet och trovärdighet på olika marknader utan extra komplexitet.
Det är enkelt att komma igång. Registrera dig för ett gratis konto, utforska plattformens mallar och funktioner och skapa din första annons på bara några minuter. HeyGens intuitiva verktyg gör det enkelt att producera engagerande annonser, oavsett om du kör en lokal kampanj eller lanserar globalt.
Ja! HeyGen är utformat för att hjälpa team i alla storlekar att skapa effektfulla annonser utan att behöva stor budget eller omfattande resurser. Den prisvärda prissättningen och tidsbesparande verktygen gör det perfekt för slimmade marknadsföringsteam som vill maximera sitt resultat.
HeyGen passar enkelt in i ditt befintliga arbetsflöde. När du har skapat dina videor kan du ladda ner dem och ladda upp dem till dina föredragna annonsplattformar, CRM-system eller verktyg för innehållshantering för smidig distribution.
HeyGen är mångsidigt och stödjer många olika annonstyper, inklusive annonser för sociala medier, retargeting-videor, förklarande annonser och lokala kampanjer. Verktygen är utformade för att hjälpa dig skapa innehåll som sticker ut och ger resultat.
