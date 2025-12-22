Skapa videon ditt startup behöver på minuter, inte månader
Gör dina uppdateringar till videor som folk faktiskt tittar på. Med din digitala tvilling kan du snabbt skapa företagsanpassade grundaruppdateringar, produktförklaringar, inlägg för sociala medier och utbildningsmaterial. Ingen Studio. Inga omskrivningar.
Skala upp dig själv utan att sakta ner
HeyGen ger startupgrundare möjlighet att göra mer med mindre genom att skapa stora volymer skalbart videoinnehåll av hög kvalitet – utan att tömma den begränsade budgeten eller tiden. Fokusera dina resurser på produktutveckling och tillväxt i stället.
Fördelarna med att vara liten och snabb
Traditionell videoproduktion är dyr och tidskrävande. HeyGen tar bort dessa hinder.
Var närvarande överallt
Skala upp ditt ansikte och din röst med en digital tvilling och röstkloning. Var närvarande för kunder, investerare och ditt team i alla kanaler från dag ett.
Rör dig i startup-takt
Skapa videomeddelanden från grundare, förklarande videor, klipp för sociala medier och utbildningsmaterial på några minuter med ett manus eller en prompt. Ingen Studio eller inspelningscrew behövs.
Alltid i linje med varumärket
Lås typsnitt, färger, logotyper och lower thirds med Brand Kit så att varje video ser enhetlig ut från dag ett.
Din grundarledda videostrategi, driven av HeyGen
Varje uppdatering förtjänar en video. Nu tar det minuter, inte månader.
Grundarannonseringar
Lansera nya funktioner, dela milstolpar eller samla teamet med ett videomeddelande från vd:n. Spela in en gång med din digitala tvilling och skicka sedan ut kommunikationsvideor på några minuter.
Produktgenomgångar
Gör komplexa funktioner till enkla, lättillgängliga demovideor. Byt ut skärmdumpar eller redigera manus och skapa om när som helst, så att dina produktdemovideor alltid stämmer med den senaste versionen.
Sociala videor
Publicera korta klipp som bygger räckvidd och förtroende. Skapa en månads inlägg i batch med automatiska undertexter och storlekar med ett klick för Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts och TikTok.
Den snabbast växande produkten på G2 av en anledning
Mindre produktion, mer kommunikation, snabbare tillväxt. Det här är verkliga resultat från våra kunder
Viktiga funktioner som grundare uppskattar
Digital tvilling
Skapa en naturtrogen version av dig själv som syns i dina videor med naturliga rörelser och uttryck. Perfekt för ett meddelande, en introduktion eller en förklarande video för din startup.
Röstkloning
Matcha din riktiga röst med hög precision. Redigera en mening eller uppdatera ett stycke utan att spela in på nytt för att behålla samma ton och energi i alla videor.
Enkla uppdateringar
Redigera manus, byt ut en skärm och klicka på skapa. Inga nya inspelningar, ingen väntan. Dokument, rundturer och utbildningar hålls uppdaterade så att du alltid har de bästa produktdemovideorna.
Mallar och bildformat
Börja med beprövade layouter för lanseringsanteckningar, investerarpresentationer på video, funktionsförklaringar och klipp för sociala medier. Exportera i vertikalt, kvadratiskt eller liggande format med ett klick.
Automatiska undertexter och textning
Förbättra förståelse och tillgänglighet i alla kanaler, möten och geografier.
Varumärkessats
Ladda upp din logotyp, dina färger, typsnitt, lower thirds och intro-/outro-skyltar. Säkerställ enhetlighet i hela ditt videobibliotek.
Från idé till video direkt
Gör din grundarröst till sevärda, varumärkesanpassade videor utan Studio eller omtagningar.
Spela in en gång
Skapa din digitala tvilling och röstklon i ett enkelt, guidat flöde. Fånga din närvaro en gång och var sedan överallt när det räknas.
Skriv manus (eller prompt)
Skriv en prompt, klistra in ditt utkast eller använd manusassistenten för att finslipa budskapet. Håll det tydligt, mänskligt och redo att engagera tittarna.
Varumärke och generera
Använd din varumärkesprofil, lägg till skärmar eller material, välj bildförhållande och klicka på skapa. Resultat i studiokvalitet på några minuter.
Publicera och uppdatera
Ladda ner, bädda in eller publicera till dina kanaler i 4K-kvalitet. Redigera en rad i efterhand, återskapa och håll varje video uppdaterad i takt med att din produkt släpps.
Resurser
20 startup-event du inte får missa
Utforska 20 oumbärliga startup-evenemang i San Francisco 2025 och lär dig hur grundare kan använda HeyGen AI-video för att pitcha, nätverka och skala upp sina uppföljningar.
Finansieringsprogram och bidrag för startups
Startupfinansieringsguiden för San Francisco 2025 innehåller aktuella bidrag, acceleratorer och riskkapitalprogram med belopp, sista ansökningsdatum och behörighetskrav inom olika sektorer.
35 riskkapitalbolag, acceleratorer och inkubatorer
Den här guiden för 2025 listar 35 ledande riskkapitalbolag, acceleratorer och inkubatorer i San Francisco för att hjälpa grundare att hitta rätt investerare och program för att växa.
Vanliga frågor
Vad är HeyGen för grundare?
HeyGen for Founders hjälper startupgrundare att skapa studiokvalitativa videor med grundare, produkter och team på några minuter med hjälp av AI-driven videogenerering.
Hur kan grundare använda HeyGen för att skapa de bästa produktdemovideorna och produktförklaringsvideorna?
Grundare kan förvandla funktionsöversikter, videor med investeraru ppföljning eller användarguider till engagerande demo- och förklaringsvideor med hjälp av ett manus eller en enkel prompt.
Vilka typer av startup-videor fungerar bäst med HeyGen?
HeyGen är perfekt för grundarvideor, produktförklarande videor, investeraru pdate-videor och produktlanseringsvideor som hjälper startups att vara synliga och konsekventa.
Är HeyGen lämpligt för nystartade företag i ett tidigt skede med små budgetar?
Ja. HeyGen ersätter kostsamma produktionsteam med skalbara AI-videoverktyg, så att startups kan kommunicera effektivt och samtidigt spara tid och pengar.
Hur skyddar HeyGen grundarens likhet och data?
HeyGen uppfyller SOC 2 Type II-, GDPR- och CCPA-standarder för att säkerställa att varje digital tvilling och video förblir privat, säker och följer regelverken.
Hur kan startups använda HeyGen för att skapa investerarrapporter i videoformat?
Startups kan på några minuter göra om vanliga investerarrapporter till engagerande videouppdateringar. Med HeyGen kan grundare spela in en gång och automatiskt skapa snygga, investeraranpassade videor som tydligt kommunicerar milstolpar, nyckeltal och mål.
Vad skiljer HeyGen från andra videomakare för startups?
HeyGen använder AI för att skapa realistiska digitala tvillingar och varumärkesanpassade mallar så att grundare kan ta fram startup-explainer-videor, produktdemonstrationer och vd-videomeddelanden som stämmer med deras varumärkesidentitet utan att behöva ett produktionsteam.
Kan HeyGen hjälpa till med videor och demos för produktlanseringar?
Ja. Grundare kan använda HeyGen för att direkt skapa produktlanseringsvideor eller exempel på produktdemovideor genom att ladda upp material, lägga till ett manus och skapa AI-drivna videor som håller sig helt i linje med varumärket i alla kanaler.