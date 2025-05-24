Företag inom B2B SaaS har svårt att aktivera användare och omvandla provperioder utan manuell produktsupport. Befintliga metoder är för dyra på grund av personalbehov, för passiva som chatbots eller för statiska som produktvideor. Frustrerad över detta ville vd:n och grundaren Roman Geugelin skapa en lösning som kunde återskapa effekten av en personlig demo, men på ett automatiserat sätt. Därför skapade han Pyne, den första digitala demoplattformen direkt i produkten.

Pyne hjälper SaaS-företag att uppnå 10x högre engagemang i sin produktutbildning, vilket leder till helt nya nivåer av aktivering, time to value och självbetjänade intäkter. För att göra detta använder Pyne HeyGens API för att skapa AI-genererade demoagenter som guidar användare genom produkterna och låter dem välja sin egen onboardingresa.

”Dagens sätt att engagera användare i SaaS-produkter fungerar inte. Oavsett vad du gör – klassiska rundturer i produkten eller utbildningsvideor – klickar folk bort och ser inte klart dem”, säger Roman. ”Med hjälp av HeyGen har de demoversioner våra kunder bygger en 10x högre slutförandegrad än jämförbara onboardingverktyg.”

Skapa den mest mänskliga vägen till digital produktanvändning

Pynes kunder använder vanligtvis en produktledd tillväxtstrategi (PLG) för att vinna eller utöka sina kunder. ”Att kunna hålla kunderna i handen i stor skala utan att kostnaderna skenar är särskilt viktigt för företag med höga tillväxtambitioner och komplexa produkter, där användarna behöver förstå berättelsen bakom produkten och hur de ska använda den. Våra kunder tränar Pyne-avatarerna med de mest använda playbookarna för sälj och kundframgång (CS) för att uppnå just detta”, säger Roman.

”Traditionella produktdemor och onboarding använder skriftliga guider, men år av erfarenhet med de här verktygen visar att de inte lyckas engagera människor. Vi vet genom beteendemodeller att människor är mer uppmärksamma när de lyssnar på andra människor”, sa Roman. ”Vi tror att bra onboarding och användaraktivering sker med en mänsklig touch. Det är så du skapar band och lojalitet med dina användare och kunder.”

Ett problem är att mycket produktrådgivning sker utanför produkten. Pyne gör att den här utbildningen sker inne i produkten med video. Problemet är att det tar lång tid att uppdatera videoinnehåll.

”Att spela in produktvideor en och en kräver orimligt mycket mer arbete. Vi vet att det fungerar bra och driver konverteringar, men att producera och uppdatera videor när saker förändras är tungt, särskilt om du vill vara agil med innehållet”, sa Roman.

Med Pyne kan användare utforska en produkt som om den bästa produktexperten stod bredvid dem. Det hjälper företag att förenkla komplexa produkupplevelser, introducera varje användare med en personlig känsla och skala upp onboarding- och aktiveringsprocesser. Men för att verkligen ge en mänsklig känsla behövde Pyne de mest naturtrogna avatarerna som möjligt.

Välja en AI-videoplattform med ett API

När de letade efter en avatarlösning för sin AI-genererade demoagentfunktion undersökte Pyne Synthesia och andra företag. Roman testade vilka avatarer som fungerade bäst och uteslöt dem som inte hade ett API.

”Vi vill att våra kunder ska kunna uppdatera sina demos direkt via vår plattform. För att det ska fungera måste upplevelsen vara helt sömlös, så vi behövde ge dem ett API”, säger Roman. ”Värdet med API:et är att det ser till att det blir så lite friktion som möjligt mellan att möjliggöra det användningsfall kunden vill ha – att experimentera med onboarding- och aktiveringsflödena – och vår plattform. Det är därför vi valde HeyGen.”

HeyGens API integrerar sömlöst avatarvideor, interaktiva avatarer och lokalisering i alla typer av digitala upplevelser. Pyne använder den för produktfunktioner som låter användare justera manus för att uppdatera demos på några sekunder, översätta flöden till olika språk och ladda upp avatarer en gång för alla framtida videor. Inga omtagningar eller produktionsteam behövs.

Pyne valde också HeyGen eftersom det har de mest högkvalitativa, naturtrogna avatarerna på marknaden och helt enkelt var lättast att använda.

”Våra kunder kommer in i produkten, ser AI-avatarerna och säger: ’Wow, det här är så annorlunda och jag älskar att titta på det’,” sa Roman. ”Slutanvändaren har nu längre uppmärksamhetstid och kan snabbt ta till sig mer information.”

Aktivera användare genom hela kundresan

Med Pynes HeyGen-drivna plattform kan företag öka användning, konvertering och engagemang i sin användarbas, bland annat:

Snabbare onboarding och 4x kortare tid till värde

Ökar engagemanget 10x jämfört med traditionella produktgenomgångar

Förbättra konverteringen med upp till 2,3x

Behåll användare 3 gånger bättre