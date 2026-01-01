

Prawdopodobnie widziałeś go już na Instagramie. Łysy mnich o spokojnym głosie dzieli się na Twoim feedzie życiowymi radami. Miliony wyświetleń. Tysiące komentarzy od ludzi, których naprawdę poruszył.

Yang Mun nie jest prawdziwą osobą. To postać AI stworzona w całości w HeyGen przez twórcę Shalev Hani. A konta takie jak jego właśnie teraz szturmem podbijają Instagram, TikToka i YouTube.

Shalev rozwinął profil Yanga Muna do ponad 2,5 miliona obserwujących na Instagramie dzięki prostej zasadzie: jeden jasny koncept, około 20 minut pracy nad produkcją i HeyGen. Bez kamery. Bez studia. Bez tradycyjnych talentów ani zespołu produkcyjnego.

Kto ogląda

Yang Mun trafia do dorosłych w wieku 25–50 lat, którzy przewijają Instagram w poszukiwaniu czegoś, czego większość feedów nie jest w stanie im dać. Shalev Hani, twórca stojący za Yang Mun, opisuje swoją publiczność jako „dorosłych poszukujących spokoju, emocjonalnej klarowności i duchowego ugruntowania”. Nie chcą hałasu. Chcą chwili bezruchu. I nie są w tym sami. Żyjemy w czasie zmiany podejścia do dobrostanu, w której zwalnianie tempa i stawianie zdrowia psychicznego na pierwszym miejscu przestało być niszową postawą, a stało się głównym priorytetem.

Wideo napędza całą strategię. „Wideo jest kluczowym medium do przekazywania obecności, tonu i zaufania,” wyjaśnia Shalev. „Post tekstowy może przekazywać mądrość. Wideo sprawia, że ją czujesz.” Dlatego buduje wszystko wokół wideo i niczego więcej.

Problem

Przed HeyGen każdy film wymagał ogromu ręcznej pracy: napisania scenariusza, nagrania, montażu i publikacji. Shalev opisuje swój dawny proces jako „wolniejszy i bardziej zasobochłonny, co utrudniało zachowanie regularności.” Był w stanie przygotować kilka filmów tygodniowo, co brzmi rozsądnie, dopóki nie zrozumie się, jak naprawdę działa Instagram. Algorytm premiuje codzienną konsekwencję. Kilka postów w tygodniu oznacza mniejszy zasięg, wolniejszy wzrost i sufit, który Shalev wyraźnie odczuwał, ale nie był w stanie przebić.

Głębszym wyzwaniem była kwestia długoterminowej wytrzymałości.„Utrzymanie regularnego publikowania bez wypalenia” było konkretnym źródłem bólu. Medytacyjny charakter treści wymagał precyzji w tonie i tempie. Utrzymanie tego standardu przy jednoczesnym publikowaniu na tyle często, by móc rosnąć, było wyczerpującą harówką, która nie mogła trwać wiecznie.

„Wykorzystuj technologię, by służyła przekazowi, a nie od niego odciągała.” — Shalev Hani, twórca Yang Mun

Dlaczego HeyGen

Shalev zaczął szukać rozwiązania do tworzenia wideo z wykorzystaniem AI, kiedy zdał sobie sprawę, że musi „skalować treści, jednocześnie zachowując autentyczność”. Nie szukał drogi na skróty. Potrzebował narzędzia, które poradzi sobie z obciążeniem produkcyjnym, nie wprowadzając efektu doliny niesamowitości do finalnego materiału.

Przetestował kilka platform i wybrał HeyGen z jednego powodu. Jak sam to ujął, „Wydawało się najbardziej ludzkie i nienachalne, utrzymując skupienie na przekazie”. Inne narzędzia wprowadzały elementy wizualne lub dźwiękowe, które odciągały uwagę na technologię. HeyGen zrobił odwrotnie. Zniknął w treści.

Proces wdrożenia przebiegł szybko. Shalev i jego zespół szybko oswoili się z zestawem narzędzi „w mniej niż kilka dni.” Bez stromej krzywej uczenia. Bez długotrwałych eksperymentów. Prawie natychmiast przeszli od pierwszego użycia do produkcji materiałów w jakości gotowej do publikacji.

Jak to działa

W przypadku konta Yang Mun pomysły pochodzą z dwóch źródeł: powtarzających się problemów odbiorców oraz ponadczasowych motywów duchowych. Shalev mówi, że nie goni za trendami. Szuka punktu, w którym to, czego ludzie potrzebują teraz, pokrywa się z tym, co jest prawdą od wieków. To połączenie nadaje każdemu wideo jednocześnie aktualność i głębię.

Pisze krótkie, proste scenariusze. To najważniejsza lekcja, której Shalev nauczył się na początku. Gdy zapytano go, co chciałby wiedzieć od samego startu, odpowiedział bez wahania:„Proste scenariusze sprawdzają się najlepiej.” Pokusa przy korzystaniu z narzędzi wideo opartych na AI polega na pisaniu dłuższych i bardziej złożonych treści, bo technologia świetnie sobie z nimi radzi. Ale odbiorcy nie chcą złożoności. Chcą jednego pomysłu, przekazanego jasno. Kiedy nie ma gotowego scenariusza, korzysta z narzędzia HeyGen do pisania scenariuszy, aby go stworzyć.

Inne funkcje, na których polega najbardziej, to „dostarczanie awatarów i głos.” Bez skomplikowanej grafiki. Bez warstwowego montażu. Format pozostaje minimalistyczny i skupiony na przekazie, ponieważ, jak mówi Shalev, „minimalistyczne, skoncentrowane na przekazie filmy to te, które naprawdę trafiają do ludzi.” Ponieważ tworzenie filmów w HeyGen jest tak proste, przygotowuje je seriami: pisze scenariusze i tworzy wiele nagrań w jednej sesji, a następnie rozplanowuje ich publikację na cały tydzień.

