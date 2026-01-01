Prawdopodobnie widziałeś go już na Instagramie. Łysy mnich o spokojnym głosie dzieli się na Twoim feedzie życiowymi radami. Miliony wyświetleń. Tysiące komentarzy od ludzi, których naprawdę poruszył.
Yang Mun nie jest prawdziwą osobą. To postać AI stworzona w całości w HeyGen przez twórcę Shalev Hani. A konta takie jak jego właśnie teraz szturmem podbijają Instagram, TikToka i YouTube.
Shalev rozwinął profil Yanga Muna do ponad 2,5 miliona obserwujących na Instagramie dzięki prostej zasadzie: jeden jasny koncept, około 20 minut pracy nad produkcją i HeyGen. Bez kamery. Bez studia. Bez tradycyjnych talentów ani zespołu produkcyjnego.
Kto ogląda
Yang Mun trafia do dorosłych w wieku 25–50 lat, którzy przewijają Instagram w poszukiwaniu czegoś, czego większość feedów nie jest w stanie im dać. Shalev Hani, twórca stojący za Yang Mun, opisuje swoją publiczność jako „dorosłych poszukujących spokoju, emocjonalnej klarowności i duchowego ugruntowania”. Nie chcą hałasu. Chcą chwili bezruchu. I nie są w tym sami. Żyjemy w czasie zmiany podejścia do dobrostanu, w której zwalnianie tempa i stawianie zdrowia psychicznego na pierwszym miejscu przestało być niszową postawą, a stało się głównym priorytetem.
Wideo napędza całą strategię. „Wideo jest kluczowym medium do przekazywania obecności, tonu i zaufania,” wyjaśnia Shalev. „Post tekstowy może przekazywać mądrość. Wideo sprawia, że ją czujesz.” Dlatego buduje wszystko wokół wideo i niczego więcej.
Problem
Przed HeyGen każdy film wymagał ogromu ręcznej pracy: napisania scenariusza, nagrania, montażu i publikacji. Shalev opisuje swój dawny proces jako „wolniejszy i bardziej zasobochłonny, co utrudniało zachowanie regularności.” Był w stanie przygotować kilka filmów tygodniowo, co brzmi rozsądnie, dopóki nie zrozumie się, jak naprawdę działa Instagram. Algorytm premiuje codzienną konsekwencję. Kilka postów w tygodniu oznacza mniejszy zasięg, wolniejszy wzrost i sufit, który Shalev wyraźnie odczuwał, ale nie był w stanie przebić.
Głębszym wyzwaniem była kwestia długoterminowej wytrzymałości.„Utrzymanie regularnego publikowania bez wypalenia” było konkretnym źródłem bólu. Medytacyjny charakter treści wymagał precyzji w tonie i tempie. Utrzymanie tego standardu przy jednoczesnym publikowaniu na tyle często, by móc rosnąć, było wyczerpującą harówką, która nie mogła trwać wiecznie.
„Wykorzystuj technologię, by służyła przekazowi, a nie od niego odciągała.”— Shalev Hani, twórca Yang Mun
Dlaczego HeyGen
Shalev zaczął szukać rozwiązania do tworzenia wideo z wykorzystaniem AI, kiedy zdał sobie sprawę, że musi „skalować treści, jednocześnie zachowując autentyczność”. Nie szukał drogi na skróty. Potrzebował narzędzia, które poradzi sobie z obciążeniem produkcyjnym, nie wprowadzając efektu doliny niesamowitości do finalnego materiału.
Przetestował kilka platform i wybrał HeyGen z jednego powodu. Jak sam to ujął, „Wydawało się najbardziej ludzkie i nienachalne, utrzymując skupienie na przekazie”. Inne narzędzia wprowadzały elementy wizualne lub dźwiękowe, które odciągały uwagę na technologię. HeyGen zrobił odwrotnie. Zniknął w treści.
Proces wdrożenia przebiegł szybko. Shalev i jego zespół szybko oswoili się z zestawem narzędzi „w mniej niż kilka dni.” Bez stromej krzywej uczenia. Bez długotrwałych eksperymentów. Prawie natychmiast przeszli od pierwszego użycia do produkcji materiałów w jakości gotowej do publikacji.
Jak to działa
W przypadku konta Yang Mun pomysły pochodzą z dwóch źródeł: powtarzających się problemów odbiorców oraz ponadczasowych motywów duchowych. Shalev mówi, że nie goni za trendami. Szuka punktu, w którym to, czego ludzie potrzebują teraz, pokrywa się z tym, co jest prawdą od wieków. To połączenie nadaje każdemu wideo jednocześnie aktualność i głębię.
Pisze krótkie, proste scenariusze. To najważniejsza lekcja, której Shalev nauczył się na początku. Gdy zapytano go, co chciałby wiedzieć od samego startu, odpowiedział bez wahania:„Proste scenariusze sprawdzają się najlepiej.” Pokusa przy korzystaniu z narzędzi wideo opartych na AI polega na pisaniu dłuższych i bardziej złożonych treści, bo technologia świetnie sobie z nimi radzi. Ale odbiorcy nie chcą złożoności. Chcą jednego pomysłu, przekazanego jasno. Kiedy nie ma gotowego scenariusza, korzysta z narzędzia HeyGen do pisania scenariuszy, aby go stworzyć.
Inne funkcje, na których polega najbardziej, to „dostarczanie awatarów i głos.” Bez skomplikowanej grafiki. Bez warstwowego montażu. Format pozostaje minimalistyczny i skupiony na przekazie, ponieważ, jak mówi Shalev, „minimalistyczne, skoncentrowane na przekazie filmy to te, które naprawdę trafiają do ludzi.” Ponieważ tworzenie filmów w HeyGen jest tak proste, przygotowuje je seriami: pisze scenariusze i tworzy wiele nagrań w jednej sesji, a następnie rozplanowuje ich publikację na cały tydzień.
Czy odbiorcy przejmują się tym, że jest SI?
To był największy niepokój Shaleva przed startem. Przyznaje, że „autentyczność była główną obawą” od samego początku. Gdyby publiczność poczuła się oszukana, cały projekt by się załamał.
Stało się dokładnie odwrotnie. „Reakcja publiczności rozwiała te obawy” — mówi Shalev. Ludzie skupiają się na przesłaniu, a nie na technologii. Komentarze i wzorce zaangażowania pokazują, że widzowie łączą się z nim na poziomie emocjonalnym i duchowym. Nikt nie zastanawia się, czy mnich jest prawdziwy. Oni chłoną naukę, rozważają ją i dzielą się nią dalej.
Zapytany o najbardziej zaskakującą korzyść z korzystania z HeyGen, Shalev nie wskazał na szybkość ani oszczędność kosztów. Zwrócił uwagę na więź: „jak naturalnie odbiorcy łączą się z treścią.” Gdy przekaz jest autentyczny, a sposób jego dostarczania spójny, technologia staje się niewidoczna.
Rezultaty
„Przeszliśmy od kilku filmów tygodniowo do codziennych treści,” potwierdza Shalev. Ta jedna zmiana całkowicie odmieniła ścieżkę kariery Yang Muna.
Częstotliwość publikowania, zasięgi i zaangażowanie wszystkie poszły w górę. Ale głębszy efekt polega na tym, co codzienne publikowanie naprawdę oznacza dla marki uważności. Duchowego wsparcia nie szuka się raz w tygodniu. Ludzie wracają do niego każdego ranka, każdego wieczoru, za każdym razem, gdy potrzebują chwili wytchnienia i spokoju. Codzienne publikowanie sprawiło, że Yang Mun stał się dostępny dla swojej społeczności dokładnie w taki sposób, jakiego naprawdę potrzebowali.
Ogólnie rzecz biorąc, filmy HeyGen sprawdzały się równie dobrze lub nawet lepiej niż tradycyjnie produkowane treści. Shalev przypisuje to w dużej mierze konsekwencji:„Równe lub silniejsze dzięki konsekwencji.” Algorytm nagradza codzienne publikowanie. Odbiorcy nagradzają niezawodność. HeyGen umożliwił jedno i drugie bez jakiegokolwiek spadku jakości.
„To, jak naturalnie odbiorcy łączą się z treścią, okazało się najbardziej zaskakującą korzyścią.”— Shalev Hani, twórca Yang Mun
Podręcznik
Yang Mun nie jest wyjątkiem. Jest wzorcem. Ten sam system, który zbudował to konto, działa dla każdego twórcy lub marki, która chce mieć spójną, rozpoznawalną obecność wideo opartą na AI.
Zasady przekładają się bezpośrednio. Zacznij od jasno określonej grupy odbiorców i klarownego przekazu. Skorzystaj z narzędzi HeyGen do tworzenia awatarów i głosów, aby stworzyć postać, którą ludzie rozpoznają i której ufają. Pisz proste scenariusze. Produkuj materiały seriami. Publikuj codziennie. Pozwól technologii przejąć ciężar produkcji, abyś mógł skupić się na decyzjach kreatywnych, które naprawdę mają znaczenie: co powiedzieć, jak to powiedzieć i dlaczego Twoi odbiorcy muszą to usłyszeć.
Shalev teraz uczy dokładnie tego systemu. „Ten sam system, który posłużył do zbudowania i skalowania Yang Mun, jest nauczany w dedykowanym kursie dla twórców i marek budujących postacie oparte na sztucznej inteligencji.” Obejmuje on wszystko – od tworzenia postaci i pisania scenariuszy po przepływy pracy produkcyjnej i strategię publikacji.
Co dalej
Shalev planuje poprowadzić Yang Muna „w stronę głębszych nauk i szerszego zasięgu.” Funkcja HeyGen, która najbardziej go ekscytuje, to „jeszcze większa emocjonalna subtelność w przekazie z udziałem Yang Muna w różnych środowiskach i sytuacjach”. To właśnie zdolność przekazywania subtelnych zmian tonu sprawia, że treści wydają się jeszcze bardziej obecne i żywe.
Ale podstawowa filozofia pozostaje taka sama. Technologia służy przekazowi. Przekaz służy odbiorcom. Wszystko inne to tylko szum.