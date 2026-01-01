Dla STUDIO 47, czołowego regionalnego nadawcy informacyjnego w Niemczech, dostarczanie nieprzerwanych wiadomości dla regionu Nadrenii Północnej-Westfalii, najludniejszego landu w kraju, nie jest łatwym zadaniem. Aby być na bieżąco z najnowszymi doniesieniami, dziennikarstwem śledczym i innowacyjnymi historiami, STUDIO 47 potrzebuje redakcji, która osiąga wysoką wydajność i szybkość, jednocześnie utrzymując wysoki poziom jakości i dokładności przy tworzeniu materiałów. Od czasu wdrożenia awatarów AI HeyGen w celu usprawnienia produkcji wideo, STUDIO 47 nie tylko relacjonuje innowacje w regionie — samo trafia na pierwsze strony gazet.
„Naszym głównym celem jest odciążenie dziennikarzy, aby mogli zajmować się zadaniami o wyższej wartości, wykorzystując AI jako swoistą ‘dziennikarską zmywarkę’ — przejmującą rutynowe prace, dzięki czemu redaktorzy mogą skupić się na dziennikarstwie śledczym i pogłębionych materiałach” — powiedział Sascha Devigne, redaktor naczelny STUDIO 47.
Zmagania z ograniczonymi zasobami w redakcji
Przy ponad 650 000 widzów i kanale informacyjnym nadającym 24/7, ograniczone zasoby kadrowe i techniczne utrudniały zwiększenie ilości treści, które redaktorzy i prezenterzy wiadomości mogli tworzyć w STUDIO 47. W szerszej branży lokalnego dziennikarstwa STUDIO 47 mierzy się z tymi samymi wyzwaniami, co inne firmy medialne: coraz ciaśniejszymi budżetami, zmieniającymi się preferencjami odbiorców oraz rosnącymi kosztami produkcji. Mimo to znaczenie lokalnych stacji informacyjnych i ich roli w dostarczaniu odbiorcom odpowiednich treści pozostaje kluczowe. Sascha stoi przed zadaniem pomóc swojej firmie i innym mediom w Niemczech przetrwać te trudności.
W niedawnym wpisie na blogudzieli się następującą opinią: „Sytuacja gospodarcza wpływa na wiele regionalnych i lokalnych firm medialnych, które szukają możliwości optymalizacji kosztów. A ponieważ AI i automatyzacja mogą być świetnym sposobem na ich obniżenie bez utraty jakości, nie powinniśmy się ich obawiać. Powinniśmy je zaakceptować i jak najlepiej wykorzystać w naszej pracy redakcyjnej.”
Wykorzystanie technologii AI HeyGen do skalowania treści wysokiej jakości
Gdy STUDIO 47 zaczęło intensywniej wykorzystywać AI do modernizacji swoich procesów, zwróciło się do HeyGen, aby zasilić NewsHub – swoją platformę newsroomową. Dzięki funkcjom HeyGen zespół może używać AI do tworzenia scenariuszy, automatyzacji produkcji lektorskiej, generowania awatarów AI dla prezenterów wiadomości oraz adaptowania treści do wielokanałowej dystrybucji w telewizji, w internecie i w mediach społecznościowych. HeyGen umożliwia płynną narrację, zwiększenie zasięgu dzięki lokalizacji opartej na AI, szybsze dostarczanie wiadomości oraz znaczną redukcję kosztów. Co więcej, integracja API HeyGen działa bezproblemowo w istniejącym pakiecie narzędzi AI newsroomu STUDIO 47, obejmującym NewsHub, BotCast i ClipSense.
Ze względu na zależność tej branży od prezenterów i reporterów wiadomości, najbardziej przekonującą cechą dla STUDIO 47 są skalowalne i wysokiej jakości awatary AI od HeyGen.
Przed HeyGen produkcja codziennych i pilnych wiadomości była zarówno zasobo-, jak i kosztochłonna: wymagała zarezerwowanego czasu w studiu, była uzależniona od ograniczonej dostępności prezenterów i wiązała się z kosztowną postprodukcją. Dzięki HeyGen zespół stworzył cyfrowe awatary uwielbianych prezenterów telewizyjnych, którzy byli dobrze znanymi twarzami dla wielu widzów.
Wysokiej jakości awatary AI od HeyGen zrewolucjonizowały workflow STUDIO 47, eliminując potrzebę nagrań w studiu i żmudnego planowania pracy reporterów. Awatary AI umożliwiły całodobową produkcję treści, rozszerzyły ofertę wielojęzyczną i obniżyły koszty produkcji o 60%, co ostatecznie pozwoliło STUDIO 47 zwiększyć skalę emisji wiadomości.
„HeyGen zasadniczo zmienił sposób, w jaki STUDIO 47 tworzy wiadomości. Integrując awatary AI z naszą redakcją, zdefiniowaliśmy na nowo dziennikarstwo regionalne, czyniąc je skalowalnym, opłacalnym i przygotowanym na przyszłość” – powiedział Sascha.
Rozwiązania dla nadawców dla szerszej branży
Oprócz dostarczania wiadomości regionalnych do najludniejszego landu Niemiec, STUDIO 47 świadczy usługi produkcji medialnej dla klientów w całych Niemczech, Austrii i Niderlandach, w tym dla regionalnych i lokalnych redakcji, platform mediów online oraz cyfrowych newsroomów. Usługi te obejmują oparte na AI rozwiązania, które opracowali, aby wspierać inne redakcje i firmy medialne. Dzięki HeyGen STUDIO 47 osiągnęło o 80% szybszą produkcję wiadomości oraz 60% redukcję kosztów studia i postprodukcji.
To właśnie dzięki temu partnerstwu STUDIO 47 może napisać na nowo podręcznik dziennikarstwa — ostatecznie zabezpieczając przyszłość branży poprzez obniżanie kosztów i tworzenie nieprzerwanie działającej machiny produkcji treści.