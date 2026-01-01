Dla STUDIO 47, czołowego regionalnego nadawcy informacyjnego w Niemczech, dostarczanie nieprzerwanych wiadomości dla regionu Nadrenii Północnej-Westfalii, najludniejszego landu w kraju, nie jest łatwym zadaniem. Aby być na bieżąco z najnowszymi doniesieniami, dziennikarstwem śledczym i innowacyjnymi historiami, STUDIO 47 potrzebuje redakcji, która osiąga wysoką wydajność i szybkość, jednocześnie utrzymując wysoki poziom jakości i dokładności przy tworzeniu materiałów. Od czasu wdrożenia awatarów AI HeyGen w celu usprawnienia produkcji wideo, STUDIO 47 nie tylko relacjonuje innowacje w regionie — samo trafia na pierwsze strony gazet.

„Naszym głównym celem jest odciążenie dziennikarzy, aby mogli zajmować się zadaniami o wyższej wartości, wykorzystując AI jako swoistą ‘dziennikarską zmywarkę’ — przejmującą rutynowe prace, dzięki czemu redaktorzy mogą skupić się na dziennikarstwie śledczym i pogłębionych materiałach” — powiedział Sascha Devigne, redaktor naczelny STUDIO 47.

Zmagania z ograniczonymi zasobami w redakcji

Przy ponad 650 000 widzów i kanale informacyjnym nadającym 24/7, ograniczone zasoby kadrowe i techniczne utrudniały zwiększenie ilości treści, które redaktorzy i prezenterzy wiadomości mogli tworzyć w STUDIO 47. W szerszej branży lokalnego dziennikarstwa STUDIO 47 mierzy się z tymi samymi wyzwaniami, co inne firmy medialne: coraz ciaśniejszymi budżetami, zmieniającymi się preferencjami odbiorców oraz rosnącymi kosztami produkcji. Mimo to znaczenie lokalnych stacji informacyjnych i ich roli w dostarczaniu odbiorcom odpowiednich treści pozostaje kluczowe. Sascha stoi przed zadaniem pomóc swojej firmie i innym mediom w Niemczech przetrwać te trudności.