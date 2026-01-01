Jak zespół produkcyjny oprogramowania symulacyjnego skrócił czas dostarczania wideo o 50% dzięki HeyGen

Jeśli chodzi o badanie i dokładne przewidywanie, w jaki sposób nowe leki będą oddziaływać w ludzkim organizmie, narzędzia odgrywają kluczową rolę w skracaniu czasu prac i zmniejszaniu odsetka niepowodzeń. Właśnie tutaj wkracza oprogramowanie do symulacji farmaceutycznych, które wspiera odkrywanie leków, badania nad ich rozwojem oraz przygotowywanie dokumentacji regulacyjnej.

Rozmawialiśmy z firmą, która oferuje szeroką gamę oprogramowania opartego na symulacjach, wykorzystywanego do przewidywania, jak leki zachowują się w organizmie, oraz do szkolenia pracowników ochrony zdrowia. Dzięki dokładniejszym prognozom badacze mogą skupić się na opracowywaniu bezpieczniejszych i skuteczniejszych terapii, usprawniając tradycyjnie kosztowny i niepewny proces. Zespoły tej firmy koncentrują się na tworzeniu zasobów, które nie tylko edukują, ale także umożliwiają użytkownikom opanowanie protokołów badań klinicznych i najlepszych praktyk.

Dzięki wsparciu HeyGen zespół odpowiedzialny za produkcję oprogramowania symulacyjnego zdołał skrócić czas dostarczania materiałów wideo o połowę, znacząco podnosząc jakość filmów konsultingowych i szkoleniowych. HeyGen odegrał kluczową rolę w umożliwieniu zespołowi przesuwania granic ratującej życie technologii i badań, co w efekcie przyspiesza rozwój leków i przyczynia się do odkrywania przełomowych terapii.

Wyzwanie

Wyzwanie, przed którym stanął ich zespół produkcyjny, polegało na wysokich kosztach i znacznym czasie, jakie wiążą się z tradycyjną produkcją wideo.

Zespół tworzy moduły szkoleniowe w formie symulacji dla branży medycznej. Każdy moduł obejmuje od 50 do 100 filmów, a przygotowanie jednego modułu może zająć nawet do dwóch tygodni, uwzględniając poszukiwanie lokalizacji, zatrudnienie ekipy produkcyjnej oraz zarządzanie procesem nagrywania i montażu.

Zanim zespół zaczął pracować z HeyGen, ekipa produkcyjna mierzyła się z czasochłonnymi wąskimi gardłami w procesie nagrywania i montażu, takimi jak błędna wymowa złożonych terminów medycznych i nazw leków, co często oznaczało konieczność ponownego nagrywania materiałów do modułów, pochłaniając dodatkowy czas i pieniądze. Dodatkowo jego zespół stawał przed sytuacją bez wyjścia przy tłumaczeniu treści dla międzynarodowych klientów: albo podwoić budżet, korzystając z funkcji dubbingu językowego, która nie oddaje wiernie gry aktorskiej, albo dodać pięć kolejnych tygodni zdjęć, aby nagrać materiał w innym języku.

Aby poradzić sobie z tym rozbudowanym i kosztownym procesem, zwrócili się do HeyGen.

Rozwiązanie

Dzięki realistycznym awatarom HeyGen zespół produkcyjny nie musi już ciągle ponownie nagrywać modułów. Zamiast tego zespół stworzył nową integrację w ramach procesu pracy między API HeyGen a swoim narzędziem do tworzenia treści, co pozwala użytkownikom wstawiać realistyczne awatary do ich modułów wideo.

Na przykład, zamiast zmagać się z zatrudnianiem aktorów z wykształceniem medycznym, mogą tworzyć scenariusze dla awatarów w HeyGen, aby zagwarantować poprawną wymowę złożonej terminologii medycznej i nazw produktów farmaceutycznych.

Dodatkowo mogą w kilka minut zmieniać języki za pomocą funkcji HeyGen text-to-speech, która umożliwia firmom lokalizowanie filmów na ponad 175 języków i dialektów. 

Wcześniej ukończenie procesu nagrywania w różnych językach zajmowało zespołowi produkcyjnemu pięć tygodni. Dzięki HeyGen proces ten został skrócony do zaledwie jednego dnia.

Rezultaty

Po zaledwie trzech miesiącach korzystania z HeyGen ich zespół produkcyjny odnotował znaczące obniżenie kosztów produkcji oraz wyraźną poprawę efektywności.

  • Skrócili czas dostarczania wideo o 50% – z 12 tygodni do 6 tygodni – eliminując konieczność ponownych nagrań, montażu wideo czy dodawania dodatkowych efektów, aby dopasować języki. Ta efektywność pozwala ich zespołowi realizować więcej projektów i rozwijać bazę klientów bez potrzeby rozbudowy zespołu.
  • Teraz ich zespół może przekazać potrzeby produkcji studyjnej do HeyGen, co pozwala zespołowi obniżyć koszty produkcji studyjnej o 80%.

„Jeśli chcesz obniżyć koszty i przyspieszyć tworzenie treści, HeyGen jest odpowiedzią. W miarę jak oprogramowanie się rozwija i udoskonala, awatary stają się coraz bardziej realistyczne. Testowaliśmy konkurencyjne rozwiązania, ale wykorzystywane tam awatary nie były tak żywe i nie sprawdzały się tak dobrze, jak to widzimy teraz, korzystając z HeyGen. Z HeyGen trudno rozpoznać, że to awatar, a nasi klienci wciąż mają poczucie, że otrzymują tę samą wartość.”

Dyrektor ds. Realizacji Technicznej w Simulations Software

