The School of AI to edukacyjna platforma założona przez Vivian Aranhę, specjalistkę z ponad 20-letnim doświadczeniem w technologiach webowych, mobilnych i nowych technologiach. Uruchomiona na początku tego roku, School of AI została stworzona, aby pomóc studentom odnaleźć się na trudnym rynku pracy, zdobywając praktyczne umiejętności z zakresu sztucznej inteligencji, w tym generatywnej AI, systemów agentowych oraz szybko rozwijających się narzędzi.

To, co zaczęło się jako niewielkie, prowadzone na żywo zajęcia w formie stażu, szybko ujawniło większą szansę: dotarcie do większej liczby uczniów w bardziej efektywny sposób dzięki edukacji wideo. Jednak tworzenie wysokiej jakości treści wideo w tempie, w jakim rozwija się AI, okazało się ogromnym wyzwaniem — aż do momentu, gdy Vivian odkryła HeyGen.

Skalowanie edukacji bez zwiększania obciążenia pracą

Od samego początku wideo odgrywało kluczową rolę w sposobie, w jaki Vivian uczy. „Nie jestem osobą, która uczy się z książek” – wyjaśnił. „Muszę widzieć wszystko w praktyce, na przykład w formie ćwiczeń laboratoryjnych i filmów pokazujących, jak coś działa.”

Początkowo School of AI opierała się na internetowych zajęciach na żywo. Wkrótce studenci poprosili Viviana o nagrywanie lekcji, aby mogli uczyć się w dogodnym dla siebie czasie. Choć miało to sens z dydaktycznego punktu widzenia, wiązało się z ogromnym obciążeniem produkcyjnym.

Przed HeyGen tworzenie kursów było powolne, wyczerpujące i mało elastyczne. Vivian opisała przygotowanie flagowego kursu z zakresu AI w 2024 roku, który łącznie obejmował około 60 godzin materiału.

„Cały kurs nagrałam sama” – powiedziała Vivian. „Zajęło mi to trzy miesiące, pracując prawie 40 godzin tygodniowo.”

Co gorsza, narzędzia AI szybko się zmieniają. Vivian często odkrywała, że treści nagrane jednego dnia były już następnego dnia nieaktualne z powodu nowych wydań modeli lub aktualizacji funkcji.

„Bywało, że przygotowywałam wszystko wieczorem, następnego dnia zaczynałam nagrywać i orientowałam się, że coś już się zmieniło” – powiedziała Vivian. „Musiałabym wszystko robić od nowa.”

W takim tempie Vivian był w stanie przygotować tylko około czterech kursów rocznie i nawet nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo go to ograniczało, dopóki nie zobaczył alternatywy.

Odkrycie HeyGen i nowe spojrzenie na to, co jest możliwe

Vivian po raz pierwszy zetknął się z HeyGen, gdy szukał tłumaczy, aby rozszerzyć swoje kursy na rynki międzynarodowe. Chciał przetłumaczyć kurs dotyczący sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych na język hiszpański i zatrudnił do tego tłumacza człowieka.

Po dwóch tygodniach tłumaczenie wciąż nie było gotowe. Mniej więcej w tym samym czasie Vivian wypróbował wersję testową HeyGen. Przesłał swój kurs i w ciągu 15 minut tłumaczenie było ukończone.

„W ciągu zaledwie kilku godzin przetłumaczyłem i przesłałem kurs, udostępniając go moim hiszpańskojęzycznym odbiorcom” – powiedział Vivian.

Ten moment zmienił wszystko. Vivian przetłumaczyła potem 20–30 kursów za pomocą HeyGen i zaczęła odkrywać inne funkcje. Wkrótce HeyGen stał się kluczowy nie tylko do tłumaczenia, ale także do samego tworzenia treści.

Korzystając ze skryptów i nagrań ekranu, Vivian mógł skupić się na nauczaniu, powierzając HeyGen realizację materiałów. Odtworzył ten sam 60‑godzinny kurs AI w 2025 roku z użyciem HeyGen, a różnica była ogromna.

„Zajęło mi to dwa tygodnie zamiast trzech miesięcy” – powiedział Vivian. „Nie po 40 godzin tygodniowo przez miesiące. Łącznie jakieś dwa tygodnie.”

To, co kiedyś było czterema kursami rocznie, stało się czterema kursami miesięcznie. „To oznacza, że nagle miałam 11 dodatkowych miesięcy na robienie innych rzeczy” – powiedziała Vivian.

Stworzył nawet cały, dwugodzinny kurs podczas lotu do Turcji, pracując po cichu w samolocie, korzystając z pokładowego Wi‑Fi.

Punktem zwrotnym dla Viviana był moment, w którym stworzył swojego cyfrowego sobowtóra.

„Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy dałem mu scenariusz i zobaczyłem, jak pojawiają się emocje” – powiedział. „Kiedy jest podekscytowane, naprawdę wygląda na podekscytowane, zupełnie jak ja.”

Zamiast wydawać się sztuczny, awatar sprawiał wrażenie osobistego i pełnego wyrazu. „Nie wygląda jak kolejny zwykły awatar” – powiedziała Vivian. „Wygląda jak mój cyfrowy sobowtór.”

Ta emocjonalna autentyczność sprawiła, że Vivian zaufał HeyGen jako głównemu sposobowi tworzenia i przekazywania swoich lekcji na dużą skalę.

Przekuwanie zaoszczędzonego czasu w rozwój biznesu

Według szacunków Viviana, HeyGen oszczędza mu 80–90% czasu wcześniej potrzebnego na tworzenie treści wideo. Zamiast czterech kursów rocznie może teraz tworzyć cztery kursy miesięcznie, co w praktyce oznacza 10-krotny wzrost produkcji.

Ten wzrost produkcji bezpośrednio przekłada się na przychody. „To nie tylko oszczędność czasu” – powiedział Vivian. „To zwielokrotnienie moich przychodów.”

HeyGen umożliwił także ogromny, globalny zasięg. School of AI obsługuje teraz uczniów w ponad 70 krajach, a studenci mówią w ponad 60 różnych językach.

Wzrost liczby subskrybentów również przyspieszył. Podczas gdy wcześniej Vivian obserwował stały, comiesięczny przyrost, w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy zyskał już miliony wyświetleń i subskrybentów, napędzanych przez regularne, wielojęzyczne treści.

Poza samymi wynikami, HeyGen usunął tarcia z procesu twórczego. „Całkowicie zapomniałem, jak trudne kiedyś wydawało się tworzenie wideo” – powiedział Vivian. „Teraz po prostu skupiam się na tym, czego chcę uczyć.”

Jego rada dla innych jest prosta: skup się na tym, w czym jesteś dobry.

„Tworzenie wideo to osobna umiejętność” – powiedziała Vivian. „Pozwól, aby HeyGen się tym zajął, a ty możesz skupić się na nauce, nauczaniu i dostarczaniu wartości.”

W miarę jak School of AI wciąż się rozwija, HeyGen pozostaje fundamentem, który pozwala Vivianowi uczyć szybciej, docierać dalej i dotrzymywać kroku technologiom, których opanowaniu pomaga innym.

„HeyGen pomaga tworzyć profesjonalne filmy wyłącznie na podstawie scenariusza” – powiedział. „Nie potrzebujesz niczego więcej.”