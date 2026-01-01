Reid Hoffman od dawna znajduje się w czołówce innowacji i technologii. Jako współzałożyciel i pierwszy dyrektor generalny LinkedIn, partner w Greylock oraz gospodarz kilku podcastów o sztucznej inteligencji i etyce, Reid od lat bada, w jaki sposób sztuczna inteligencja może wzmacniać, a nie zastępować ludzkie możliwości. W 2024 roku zadał odważne pytanie: czy mogę stworzyć swój cyfrowy sobowtór jako narzędzie do wspierania komunikacji, kreatywności i poczucia obecności?

To pytanie doprowadziło do stworzenia Reid AI , jego cyfrowego sobowtóra opartego na AI, wytrenowanego na ponad dwóch dekadach publicznych przemyśleń Reida zawartych w książkach, podcastach, wywiadach, przemówieniach i artykułach. Ten eksperyment, prowadzony przez wieloletnią producentkę Margaret Burris, specjalistę od AI Partha Patila, stratega kreatywnego Bena Rellesa oraz samego Reida, wymagał czegoś więcej niż tylko modelu głosu. Potrzebowali sposobu, by ożywić cyfrowego sobowtóra Reida — wizualnie, dynamicznie i na dużą skalę. Właśnie wtedy sięgnęli po zaawansowaną funkcję interaktywnego awatara HeyGen.

Poszerzanie zasięgu dzięki odpowiedzialnym mediom syntetycznym

Zespół miał dwa główne cele: po pierwsze, zbadać, w jaki sposób zaufana postać publiczna może korzystać ze sztucznej inteligencji w sposób przejrzysty i etyczny; po drugie, rozszerzyć możliwości Reida w komunikowaniu się na różnych platformach, w wielu językach i do zróżnicowanych odbiorców, bez konieczności jego ciągłej osobistej obecności.

Aby to osiągnąć, Reid AI wykorzystuje HeyGen na kilka kluczowych sposobów. Awatar Reida regularnie pojawia się w jego kanałach społecznościowych, dzieląc się aktualnymi spostrzeżeniami i komentarzami w jego własnym głosie i stylu. Gdy Reid nie może uczestniczyć w konferencjach lub wystąpieniach publicznych, jego cyfrowy sobowtór przejmuje rolę prelegenta, wygłaszając przemówienia i odpowiadając na pytania publiczności dzięki interaktywnym możliwościom HeyGen.

HeyGen odgrywa kluczową rolę w tym, by Reid AI było nie tylko funkcjonalne, ale też ekspresyjne i skalowalne. Wystarczyło kilka minut materiału treningowego, aby zespół stworzył realistycznego awatara, zdolnego do dynamicznej mimiki, naturalnej modulacji głosu i precyzyjnej synchronizacji ruchu ust w 9 językach. „Dzięki HeyGen Reid może teraz pojawiać się w 9 różnych językach, zawsze z dokładną synchronizacją ust i odpowiednim tonem” – mówi Margaret. „A dzięki narzędziom do tworzenia napisów możemy bezproblemowo dostosowywać te same treści do różnych formatów i odbiorców.”

To nie tylko to, co dostarczają — ale jak to robią. „Kiedyś pracowaliśmy w silosach — development, scenariusz, nagrania, montaż” — wyjaśnia Margaret. „Teraz mogę przygotować szkic w GPT Reid AI, wrzucić go do HeyGen i w mniej niż godzinę mieć sprawdzony, gotowy do publikacji materiał wideo.” Taka zwinność pozwala im szybko reagować na działania mediów, wydarzenia i sytuacje w social mediach, bez potrzeby korzystania ze studia czy ekipy.

Odpowiedzialny, skalowalny model tożsamości cyfrowej

Od wystąpień na głównych scenach po wewnętrzne spotkania, Reid AI na nowo definiuje, co znaczy „być obecnym”. Zespół wdrożył już awatara na ponad 20 wydarzeniach na żywo, gdzie Reid AI odpowiada na pytania publiczności w czasie rzeczywistym, a nawet zaskakuje swoich twórców tym, jak naturalnie reaguje.

Mimo wszystko zespół jest co do jednego zgodny: przejrzystość ma znaczenie. Każde użycie Reid AI jest wyraźnie oznaczone. „Drzemie w tym ogromny potencjał” – mówi Ben. „Ale musimy świadomie decydować, jak z niego korzystamy. Celem nie jest nikogo oszukać, lecz w znaczący sposób poszerzać zasięg naszego głosu i przywództwa myślowego.”

Dla Reida Hoffmana ten projekt od początku był próbą zbadania, w jaki sposób AI może w przemyślany i użyteczny sposób rozszerzyć jego obecność. Dzięki HeyGen ten pomysł przeszedł od koncepcji do realizacji, umożliwiając stworzenie cyfrowego sobowtóra, który już teraz wspiera komunikację w czasie rzeczywistym, twórczą ekspresję oraz szerszy dostęp do jego sposobu myślenia.

„Wciąż zadziwia mnie, jak szybko przeszliśmy od kilku minut nagrania do cyfrowego sobowtóra, który potrafi mówić, odpowiadać i skalować obecność Reida na całym świecie” – mówi Ben. „To wciąż bardzo wczesny etap i jest tu ogromny potencjał. Jestem podekscytowany, by odkrywać, co interaktywne Awatary mogą zrobić, gdy będziemy dalej eksperymentować.”