BI Studio of Emotional Intelligence zostało stworzone przez Lisę Anugwom Narh – narratorkę, autorkę i twórczynię na YouTube stojącą za kanałem The 2 a.m. Code. Poprzez swoje studio i kanał Lisa zgłębia inteligencję emocjonalną, osobowość i samoświadomość, aby pomagać ludziom łączyć się ze swoim autentycznym „ja”. Jej opowieści koncentrują się na społeczności INFJ, jednym z najrzadszych typów osobowości w typologii Myers-Briggs, reprezentującym zaledwie od jednego do dwóch procent populacji.

Misją Lisy jest wykorzystywanie opowieści do otwierania umysłów i serc, pomagając ludziom spojrzeć na własne doświadczenia w nowym świetle. „Myślę, że w każdej historii można znaleźć ogrom wiedzy i mądrości” – powiedziała. Jednak mimo że jej kreatywna wizja była jasna, sam proces tworzenia profesjonalnych treści wideo był powolny, kosztowny i wyczerpujący.

Wszystko zmieniło się, gdy Lisa odkryła HeyGen. Ta platforma wideo oparta na AI dała jej możliwość przekształcania pomysłów w profesjonalne, poruszające emocjonalnie filmy w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca. Stała się mostem między jej kreatywnością a odbiorcami, pozwalając jej szybciej i bardziej regularnie niż kiedykolwiek wcześniej dzielić się wartościowymi treściami.

Przełamywanie ograniczeń produkcji, aby osiągnąć konsekwencję

Zanim zaczęła korzystać z HeyGen, Lisa wszystko robiła sama. Była scenarzystką, narratorką, montażystką i dyrektorką kreatywną, a tworzenie treści godziła z pełnoetatową pracą jako specjalistka ds. zgodności w hrabstwie Los Angeles. Każde wideo wymagało godzin przygotowań, ustawiania sprzętu i sprzątania, zanim w ogóle mogła zacząć właściwy, twórczy proces.

„Do realizacji tego wszystkiego potrzebowałam różnych wersji samej siebie o różnych porach dnia” – powiedziała. „Byłam informatykiem, ekipą od oświetlenia i montażystką w jednej osobie”. Tworzenie treści oznaczało przemeblowanie domu, rozstawienie sprzętu i zapewnienie ciszy. „Musiałabym poprzesuwać meble, upewnić się, że dzieci nie ma w domu, naładować mikrofony i kamery oraz dopilnować, żeby wszystko wyglądało nienagannie” – dodała Lisa.

Ten nieustanny wysiłek prowadził do opóźnień i frustracji. „Jeśli nie byłam wystarczająco wypoczęta albo nie czułam się pewnie przed kamerą, odkładałam nagrania na później” – powiedziała. „Było tyle wymówek, które spowalniały cały proces”. Nawet kiedy już nagrywała, montaż i postprodukcja pochłaniały jeszcze więcej czasu i energii.

Efektem była brak konsekwencji. Jej możliwości rozwijania swojej publiczności były ograniczone ilością czasu, który mogła poświęcić na tworzenie. „Trudno było znaleźć czas i odpowiednie warunki, żeby tworzyć treści tak, jak chciałam” – powiedziała. „A kiedy pracuje się samemu, to potrafi być zniechęcające.”

Wykorzystanie AI do skalowania opowiadania historii bez ograniczeń

Pierwsze doświadczenie Lisy z HeyGen było pełne zaskoczenia i ulgi. „HeyGen całkowicie odmienił wszystko, co robiłam wcześniej” – powiedziała. „Teraz potrzebuję już tylko pomysłu, a on ożywa o każdej porze dnia.”

Po raz pierwszy mogła tworzyć filmy bez kamer, świateł ani idealnych warunków. Korzystając z awatarów i funkcji głosowych HeyGen, Lisa była w stanie tworzyć i publikować wideo z dowolnego miejsca. „Nawet nagrywałam filmy na telefonie. To wciąż ja, ale mądrzejsza wersja mnie, przekazująca moją wiadomość lepiej, niż kiedykolwiek sama bym potrafiła” – powiedziała.

HeyGen pomógł jej także na nowo odkryć twórczą pewność siebie. „Zawsze pojawia się odrobina niepokoju, gdy stajesz przed kamerą” – powiedziała Lisa. „Ale z HeyGen ten strach zniknął. Dopóki miałam pomysł, który był dobrze przemyślany i autentyczny, czułam się swobodnie i pewnie, przedstawiając go światu.”

Jej „magiczny moment” nadszedł, gdy wygenerowała swojego pierwszego cyfrowego sobowtóra. „Kiedy kliknęłam ‘generuj’ i zobaczyłam mojego awatara mówiącego moim głosem i w moim tonie, było to najbardziej autentyczne doświadczenie w moim życiu” – powiedziała. „Prawie przestałam oddychać. Pomyślałam: ‘To nie może się dziać naprawdę’. A jednak.”

Od tego momentu Lisa postrzegała HeyGen jako coś więcej niż tylko narzędzie. Stało się kreatywnym partnerem, który pozwalał jej ożywiać historie szybciej, mądrzej i z większym ładunkiem emocjonalnym. „Po raz pierwszy poczułam, że mam markę, która naprawdę jest moja” – powiedziała. „HeyGen pomógł mi odnaleźć mój głos i podzielić się nim ze światem.”

Przekształcanie relacji i społeczności dzięki awatarom

Najbardziej nieoczekiwanym skutkiem korzystania z HeyGen okazała się reakcja publiczności Lisy. „Najbardziej zaskakujące były opinie zwrotne” – powiedziała. „Ludzie czują moją obecność poprzez mój awatar. Nawiązują z nim emocjonalną więź i dzielą się nim z innymi. Nigdy nie zastanawiają się, czy to jest prawdziwe.”

Jej cyfrowy sobowtór stał się mostem między jej przekazem a odbiorcami. „To jestem ja. To mój głos. To mój przekaz. I to robi różnicę” – powiedziała. Dzięki awatarom mogła wprowadzić postacie do swoich opowieści, dając swojej publiczności więcej głębi i różnorodności. „Ludzie co tydzień czekają, żeby zobaczyć te postacie. One wydają się żywe.”

Ta przemiana dała Lisie także wolność od perfekcjonizmu i lęku. „Już nie odkładam nagrywania filmów z powodu tego, jak wyglądam albo jak bardzo jestem zmęczona” – powiedziała. „Mogę skupić się na tym, co naprawdę się liczy: na historii i przesłaniu.”

Osiąganie wymiernego wzrostu i twórczej swobody z HeyGen

Rezultaty wdrożenia HeyGen przez Lisę okazały się przełomowe. Jej kanał na YouTube odnotował 43,8% wzrost liczby wyświetleń oraz 70% wzrost zaangażowania w długie formy wideo. Obecnie zyskuje ponad 10 000 nowych subskrybentów miesięcznie, jednocześnie pracując na pełen etat i samodzielnie tworząc treści.

„Mogę tworzyć filmy w mniej niż dwie godziny, z przejściami i muzyką w komplecie” – powiedziała Lisa. „Z osoby, która z trudem dotrzymywała kroku, stałam się kimś, kto konsekwentnie publikuje treści, które trafiają do odbiorców.”

HeyGen dał Lisie możliwość skalowania jej przekazu i głębokiego łączenia się z odbiorcami. „Zanim pojawił się HeyGen, cały czas walczyłam z czasem, miejscem i energią” – powiedziała. „Po HeyGen odnalazłam swój rytm, swoją publiczność i swój głos.”

Jej rada dla innych twórców jest prosta: „Klikaj. Nie bój się odkrywać każdej funkcji. Zdziwisz się, ile możesz zrobić. Zacznij od darmowej wersji. Dzielą cię od wolności zaledwie kilka kliknięć.”

Dla Lisy HeyGen zrobił coś więcej niż tylko uprościł produkcję. Na nowo rozpalił jej kreatywność i pomógł zbudować rosnącą, zaangażowaną społeczność. „To nie jest tylko platforma” – powiedziała. „To mój kreatywny partner. Pomógł mi ożywić moje historie i pojawiać się przed moją publicznością w możliwie najbardziej autentyczny sposób.”