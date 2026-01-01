I Love Happy Cats to edukacyjna platforma z siedzibą w Belgii, założona przez Anneleen Bru, certyfikowaną behawiorystkę kotów, której misją jest sprawianie, by koty były szczęśliwsze. Dzięki kursom online, książkom i treściom wideo Anneleen pomaga opiekunom kotów i specjalistom lepiej rozumieć kocie zachowania, korzystając z opartych na nauce, praktycznych wskazówek.

Jednak skalowanie jej wiedzy na różne regiony i platformy okazało się trudne. Tworzenie profesjonalnych, wielojęzycznych treści wideo było czasochłonne, kosztowne i emocjonalnie wyczerpujące. „Jestem przedsiębiorczynią z wielkimi pomysłami” – powiedziała Anneleen. „Ale wciąż utknęłam w praktycznej stronie procesu i nie byłam w stanie go przyspieszyć”.

Wszystko zmieniło się, gdy odkryła HeyGen. Platforma dała Anneleen narzędzia, które całkowicie odmieniły sposób tworzenia, tłumaczenia i dostarczania jej treści, otwierając przed jej firmą zupełnie nową skalę działania.

Jak pogodzić niemożliwą równowagę między czasem a jakością

Jako samotna przedsiębiorczyni Anneleen była napędzana swoją misją, ale ograniczona czasem, budżetem i wymaganiami produkcyjnymi. „Kiedyś wszystko nagrywaliśmy w studiu” – powiedziała Anneleen. „Korzystałam z promptera, robiłam makijaż i czytałam scenariusz raz za razem. Jeden błąd oznaczał, że musiałam zaczynać od nowa.”

Nawet z pomocą partnera, który montował filmy, cały proces był wyczerpujący. Nagranie jednego 10‑minutowego wideo mogło zająć godziny, a montaż – całe dni. „Ludzie widzą krótki film i myślą, że to proste, ale za kulisami to tygodnie pracy, a kiedy jesteś malutkim biznesem, to oznacza, że cała reszta staje w miejscu” – powiedziała Anneleen.

Koszt produkcji nie był tylko finansowy, ale też emocjonalny. „Pamiętam, jak raz nagrywałam przez wiele godzin i odkryłam, że kamera w ogóle nie nagrywała” – powiedziała Anneleen. „Innym razem przez cały dzień miałam rozmazany makijaż pod oczami. Musieliśmy wszystko wyrzucić i zacząć od nowa.”

Co najważniejsze, tradycyjna produkcja wideo sprawiała, że niemal niemożliwe było skalowanie działań na cały świat. Tłumaczenie jej treści na inne języki oznaczało zatrudnianie tłumaczy, ponowne nagrywanie materiału i montaż od zera dla każdego rynku. „Chciałam wyjść poza flamandzki czy niderlandzki. Chciałam dotrzeć do Japonii, Brazylii i Niemiec. Ale sama nie byłam w stanie tego zrobić.”

Odkrywanie nowych możliwości dzięki awatarom i automatyzacji

Podróż Anneleen z HeyGen zaczęła się z ciekawości. „Zaczęłam od podstawowego tłumaczenia wideo. Po prostu przesyłałam moje istniejące angielskie filmy i generowałam ich francuskie oraz niemieckie wersje” – powiedziała Anneleen. „Obawiałam się, że będą brzmiały sztucznie, ale tak nie było. Głos, ton, a nawet wymowa brzmiały jak ja.”

Ten wczesny sukces zachęcił ją do dalszych poszukiwań. Zaczęła eksperymentować z awatarami. „Zrozumiałam, że mogę wgrać transkrypcję, stworzyć wideo z awatarem i tłumaczyć je raz za razem, bez zaczynania wszystkiego od zera. Wtedy do mnie dotarło: to nie było tylko narzędzie. To był przełom.”

Pewnej nocy uderzyło ją to olśnienie. „Nie spałam. Zrozumiałam, że mogę zamienić moje książki w kursy, moje pomysły w filmy. Mogę wykorzystać lata pracy na nowo i tchnąć w nie świeże życie. Wtedy powiedziałam: «Mogę podbić świat z Happy Cats».”

Korzystając z HeyGen, Anneleen przekształciła swój 56‑wideo kurs w wielojęzyczne zasoby, przetłumaczone na francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, węgierski, japoński i inne języki. „Wysłałam testowe nagrania native speakerom” – powiedziała Anneleen. „Odpowiedzieli: ‘To jest perfekcyjne’. Zrozumieli wszystko, nawet specjalistyczne słownictwo naukowe.”

Intuicyjny interfejs HeyGen jeszcze bardziej ułatwił pracę. „To takie proste. Piszę skrypt, przesyłam go i gotowe. Mogę w jednym miejscu dodawać napisy, tłumaczyć i wprowadzać poprawki. Gdy tylko trafi do kolejki, mogę zająć się czymś innym.”

Osiąganie szybszej produkcji dzięki bezwysiłkowym procesom pracy

Od czasu rozpoczęcia korzystania z HeyGen, I Love Happy Cats odnotowało znaczącą poprawę szybkości, zasięgu i zaangażowania.

Skrócony czas produkcji : Tworzenie filmów od początku do końca jest 5 razy szybsze niż przed korzystaniem z HeyGen.

Globalny zasięg odblokowany : Kursy są teraz dostępne po francusku, niemiecku, włosku, rosyjsku, japońsku, węgiersku i chińsku.

Efektywność kosztowa: Dzięki temu, że nie potrzebuje studiów nagraniowych, tłumaczy ani montażystów, Anneleen tworzy teraz profesjonalne treści całkowicie we własnym zakresie.

„Zawsze mówię, że jest era przed HeyGen i era po HeyGen” – powiedziała. „Widzieć, jak mój awatar mówi coś, co sama napisałam. To było jak odkrycie mojej bliźniaczki. To było surrealistyczne. Dzięki temu moja misja stała się skalowalna.”

Jej rada dla innych? „Nie przegap tej szansy. Jeśli masz coś do powiedzenia światu, HeyGen pomoże ci to powiedzieć.”