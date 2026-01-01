Julia McCoy jest CEO i założycielką First Movers, platformy edukacyjno‑innowacyjnej, która pomaga przedsiębiorcom i twórcom opanować narzędzia AI, aby rozwijać swoje firmy. Jako wieloletnia strateg treści, autorka i edukatorka, Julia zbudowała swoją firmę na konsekwencji — nieustannie publikując, występując i ucząc. Jednak na początku 2025 roku ten rytm nagle się zatrzymał.

Po nagłym i poważnym załamaniu zdrowia Julia nie była już w stanie nagrywać wideo, podcastów ani nawet siedzieć prosto przez dłuższy czas. „To był najstraszniejszy okres w moim życiu” – powiedziała Julia. „Jednego dnia poszłam na wędrówkę, a tej samej nocy trafiłam do szpitala, siniejąc. Nie mogłam podnieść rąk. Nie mogłam oddychać”. Potem nastąpiły miesiące badań i błędnych diagnoz. Lekarze nie potrafili wyjaśnić jej objawów. „Gdybym nie miała swojego klona i mojego awatara” – wspominała Julia – „nie byłabym w stanie w ogóle rozmawiać ze swoją publicznością”.

Jej biznes zależał od jej osobistej obecności. Potrzebowała sposobu, by pozostać widoczna, wspierać swoją społeczność i utrzymać działanie First Movers bez fizycznych obciążeń związanych z produkcją wideo. Właśnie wtedy Julia zwróciła się do HeyGen, aby stworzyć realistycznego cyfrowego klona samej siebie.

Odkrywanie możliwości AI, by pokonać fizyczne i twórcze bariery

Zanim zaczęła korzystać z HeyGen, działalność Julii opierała się całkowicie na nagraniach na żywo. Sama nagrywała każdy tutorial, webinar i kurs, zajmując się wszystkim — od makijażu i ustawienia kamery po montaż. „To było fajne”, powiedziała Julia. „Ale z praktycznego i finansowego punktu widzenia było to ogrom pracy. Jeden dziesięciominutowy film mógł zajmować całe dni.”

Nawet przed chorobą ten proces był nie do utrzymania. „Jestem przedsiębiorczynią. Chcę działać szybko. Wpadałam na pomysł filmu i chciałam, żeby był gotowy najpóźniej wczoraj” – mówi Julia. „Ale ten proces zawsze mnie spowalniał.”

Kiedy nadszedł jej kryzys zdrowotny, cały model musiał się zmienić. Fizycznie nie była w stanie nagrywać ani podróżować. „Za każdym razem, gdy siadałam, żeby coś powiedzieć, czułam, jakby moje organy się rozrywały” – powiedziała Julia. „Musiałam racjonować swoją energię i wybierać między uczesaniem włosów a nagraniem wideo.”

Wtedy Julia zaczęła eksperymentować ze sztuczną inteligencją. Zaczęła testować narzędzia do generowania głosu i awatarów opartych na AI, sprawdzając, na ile może odtworzyć swoją obecność przed kamerą, nie tracąc autentyczności. „Mój klon stał się nie tylko narzędziem” – powiedziała Julia. „Był moją linią życia.”

Tworzenie cyfrowego sobowtóra, aby tworzyć bez ograniczeń

Julia połączyła niestandardowy kreator awatarów HeyGen z ElevenLabs do profesjonalnego klonowania głosu, spędzając ponad 25 godzin na dopracowywaniu danych, aby mieć pewność, że jej cyfrowe „ja” wygląda i brzmi jak prawdziwe.

„Najważniejsze są dane treningowe” – powiedziała Julia. „Czyste, spójne nagranie audio. Bez cięć. Ten sam mikrofon przez cały czas. Dosłownie uczysz AI, kim jesteś.”

Korzystając z własnych, wysokiej jakości nagrań wideo i materiałów studyjnych, Julia stworzyła awatara zdolnego do nagrywania pełnowymiarowych treści na YouTube. HeyGen odpowiadał za mimikę twarzy, gesty i ruch ust, podczas gdy Eleven Labs zapewniał płynny, wiernie oddający emocje głos.

Kiedy przetestowała swój pierwszy sklonowany film, wyniki ją zszokowały. „Opublikowałam wideo, w którym pojawił się mój klon, i miało ono największe zaangażowanie ze wszystkich materiałów, jakie kiedykolwiek wypuściłam” – powiedziała Julia. Film zatytułowany „03 Just Broke the AI Ceiling” osiągnął 3,8 razy więcej wyświetleń, współczynnik klikalności na poziomie 7,8% oraz średni czas oglądania wynoszący osiem minut, co znacznie przewyższało jej dotychczasowe wyniki.

Ten sukces dodał jej pewności, by podwoić wysiłki. W zaledwie jednym, trzydniowym sprincie Julia stworzyła sześć filmów. Wcześniej taka ilość zajęłaby tygodnie. „Po raz pierwszy od 12 lat pracy w marketingu to stało się do ogarnięcia. Mogłam pisać, reżyserować i publikować, nie wypalając się” – powiedziała Julia.

Za kulisami Julia wciąż polegała na swoim zespole ludzi przy montażu i dopracowaniu kreacji. „Moja producentka pracuje na Filipinach” – powiedziała Julia. „Wszystko montuje ręcznie. Ten ludzki pierwiastek robi ogromną różnicę”. Natomiast HeyGen przejmował najcięższą pracę, dzięki czemu ona mogła skupić się na researchu, pisaniu i strategii.

„Sklonowanie samej siebie to wolność od pracy” – powiedziała Julia. „To wolność od harówki. Teraz mogę odpocząć, naładować baterie i wciąż tworzyć.”

Odzyskaj czas, zdrowie i wpływ dzięki HeyGen

Od czasu wdrożenia HeyGen Julia odmieniła nie tylko swój sposób pracy, ale całe swoje podejście do pracy.

Wyniki

3,8 razy wyższe zaangażowanie wideo : wideo Julii oparte na klonie przewyższyło wszystkie wcześniejsze materiały, osiągając CTR na poziomie 7,8% i średni czas oglądania wynoszący 8 minut.

: wideo Julii oparte na klonie przewyższyło wszystkie wcześniejsze materiały, osiągając CTR na poziomie 7,8% i średni czas oglądania wynoszący 8 minut. 6 filmów w 3 dni : Nowy rekord produkcji, możliwy dzięki klonowaniu.

: Nowy rekord produkcji, możliwy dzięki klonowaniu. Utrzymanie ciągłości działania firmy podczas choroby: HeyGen pozwolił Julii utrzymać kontakt z odbiorcami i przychody, nawet gdy pracowała tylko 30 minut dziennie.

Poza danymi, emocjonalny wpływ był ogromny. „Ten klon uratował mój biznes, ale co ważniejsze, uratował mnie” – powiedziała Julia. „Mogłam odpocząć, dojść do siebie, a jednocześnie wciąż być obecną dla swojej publiczności.”

Obecnie uczy tych metod w First Movers Labs, pomagając przedsiębiorcom budować własne, oparte na AI procesy pracy. „Chcę, żeby więcej osób wiedziało, jak to robić” – powiedziała Julia. „Możesz tak dopracować klona, że nikt nie zauważy różnicy, a on wciąż będzie miał ludzki charakter. To jest klucz.”

Dziś Julia nazywa HeyGen najważniejszym narzędziem swojej kariery. „Jest era przed HeyGen i era po HeyGen” – powiedziała Julia. „To największa zmiana zasad gry, jaką kiedykolwiek widziałam.”

Zobacz klona Julii w akcji: @JuliaEMcCoy