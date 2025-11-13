Jak agencje marketingowe nadążają za nowym tempem reklamy cyfrowej? Dla Favoured, pełnoobsługowej agencji performance marketingu z siedzibą w Wielkiej Brytanii, odpowiedź tkwi w odważnej strategii i wykorzystywaniu nowych narzędzi, aby odblokować wyniki. Dzięki portfolio klientów obejmującemu zarówno start‑upy, jak i marki z długą historią, takie jak teapigs, Avon i Kodak, Favoured dostarcza eksperckie usługi z zakresu marketingu cyfrowego dzięki wysoko wyspecjalizowanemu, w pełni zintegrowanemu zespołowi.
Zwrócili się do HeyGen, aby zwiększyć skalę działań związanych z tworzeniem treści, co przełożyło się na bardziej rygorystyczne testowanie kreacji i mniejsze zmęczenie odbiorców powtarzającymi się materiałami. Dzięki HeyGen agencja Favoured znalazła sposób na skalowanie produkcji, który zachowuje właściwą równowagę między technologią AI a ludzką kreatywnością, dostarczając klientom kampanie marketingowe na najwyższym poziomie.
Przeciwdziałanie zmęczeniu kreacją i ograniczonym zasobom
Przed HeyGen agencja Favoured mierzyła się z dwoma głównymi wąskimi gardłami: zasobożerną produkcją treści oraz narastającym zmęczeniem odbiorców kreacjami. Ich wysoko angażujący, dopasowany do każdego klienta z osobna workflow przynosił efekty, ale wymagał ogromnych nakładów pracy ludzkiej. Tradycyjny proces produkcji UGC, obejmujący przygotowania przedprodukcyjne i wysyłkę produktów, był czasochłonny, a do tego ograniczał liczbę aktorów, których mogli zaangażować do nagrań.
Aby utrzymać przewagę konkurencyjną, Favoured rozumie strategiczną wartość produkcji treści na dużą skalę, ponieważ nawet najlepiej działające kreacje z czasem nużą odbiorców. Andy Willers, współzałożyciel Favoured, wyjaśnia: "Jeśli zwiększamy wydatki na danej platformie, są takie platformy, jak TikTok, na których kreacje po prostu szybciej się wypalają. To oznacza, że im częściej użytkownik widzi daną kreację, tym gorzej kampania działa." Odświeżanie treści UGC stało się kluczowe dla utrzymania wyników kampanii, generując niekończące się potrzeby, którym ręczny proces nie był w stanie efektywnie sprostać.
"Zanim pojawił się HeyGen, ten proces był znacznie bardziej manualny i wymagał większych zasobów ludzkich, aby osiągnąć ten sam efekt" – powiedział Andy. „Trzeba było napisać scenariusz, wysłać go do twórcy, wysłać produkt i czekać od 5 do 10 dni na jedno wideo UGC.”
Zwrócili się do Runway ze względu na generowanie wideo, ale kiedy George Gossland, dyrektor UGC w Favoured, usłyszał o HeyGen, wiedział, że będzie to przełom dla ich procesów. Andy dodaje: „Korzystaliśmy z innych narzędzi, żeby próbować robić podobne rzeczy przy tworzeniu awatarów, ale HeyGen wydawał się robić to najlepiej”.
Im więcej, tym lepiej dzięki rozwiązaniu avatarów HeyGen
Favoured wykorzystuje teraz generowanie awatarów AI od HeyGen jako fundament swojej rygorystycznej strategii testów kreatywnych. „To, co HeyGen nam umożliwił, to bardzo szybkie tworzenie awatarów do reklam UGC, co ostatecznie pozwala nam testować znacznie więcej wariantów scenariuszy” – wyjaśnia Andy. Dzięki HeyGen agencja znacząco rozbudowała swoje możliwości testowania, zwiększając skalę z 10–15 różnych wariantów UGC miesięcznie do 50–100, co pozwala im szybciej znaleźć zwycięczną kreację i w efekcie poprawiać wyniki kampanii poprzez intensywniejsze testowanie i optymalizację.
„Osiem miesięcy temu mogłem zrobić około 20 filmów dziennie” – powiedział George. „Dziś rano zrobiłem 100.”
Andy dodał: „Teraz możemy sprawić, że awatar AI realistycznie przeczyta 20 scenariuszy naraz i od razu przekaże je montażyście. Możemy tworzyć o wiele więcej wariantów, znacznie szybciej.”
Zespół bardzo ceni realistyczne awatary HeyGen. „Dzięki HeyGen nagraliśmy tę samą osobę w wielu różnych kontekstach. Możliwość zmiany ujęcia lub perspektywy dla urozmaicenia pomaga stworzyć większe poczucie realizmu dla odbiorcy” – dodaje Andy. Aby zmaksymalizować efekt, Favoured integruje HeyGen z innymi narzędziami AI — ulepszając lektora za pomocą ElevenLabs, tworząc zdjęcia produktów w Ideogram oraz przygotowując ujęcia b-roll z wykorzystaniem Kling.
Liczby mówią same za siebie
HeyGen umożliwia Favoured podwojenie wysiłków w tym, co robi najlepiej: realizowaniu kampanii marketingowych nastawionych na wyniki.
„HeyGen zasadniczo odblokowuje efektywność na jej najbardziej podstawowym poziomie” – wyjaśnia Andy. „Im więcej możemy testować, tym lepiej widzimy, co rezonuje z odbiorcami, co generuje wyższy współczynnik klikalności, co obniża koszt kliknięcia – a wszystko to ma efekt domina na pozostałe, dalsze wskaźniki każdej kampanii.”
Zyski efektywności nie mogłyby być bardziej oczywiste. Wcześniej przeczytanie dziesięciu różnych hooków zajmowało komuś 20 minut. Teraz Favoured może stworzyć 50 różnych hooków niemal natychmiast. Dla Favoured wydajność jest fundamentem ich modelu biznesowego. Satysfakcja klientów zależy od kluczowych wskaźników efektywności, takich jak zwrot z wydatków na reklamę (ROAS) i koszt pozyskania klienta. Dzięki awatarom AI od HeyGen mogą szybciej osiągać KPI, skuteczniej skalować budżety kampanii i zwiększać zadowolenie klientów w porównaniu z tradycyjnymi metodami. W cyfrowym świecie, w którym wyróżnienie się wymaga robienia więcej, HeyGen stał się niezbędnym narzędziem w podejściu marketingowym Favoured.
Andy ujął to krótko: „HeyGen zmienił zasady gry. Możemy przygotować gotowy do produkcji materiał kreatywny w ciągu kilku godzin, a wcześniej zajmowało to tygodnie.”
„Szczerze mówiąc, to mniej stresujące niż nagrywanie prawdziwego wideo. Możesz wykorzystać 50 różnych twórców i wyprodukować 100 materiałów w tydzień, nie zatrudniając nikogo” – powiedział George.