Favoured wykorzystuje teraz generowanie awatarów AI od HeyGen jako fundament swojej rygorystycznej strategii testów kreatywnych. „To, co HeyGen nam umożliwił, to bardzo szybkie tworzenie awatarów do reklam UGC, co ostatecznie pozwala nam testować znacznie więcej wariantów scenariuszy” – wyjaśnia Andy. Dzięki HeyGen agencja znacząco rozbudowała swoje możliwości testowania, zwiększając skalę z 10–15 różnych wariantów UGC miesięcznie do 50–100, co pozwala im szybciej znaleźć zwycięczną kreację i w efekcie poprawiać wyniki kampanii poprzez intensywniejsze testowanie i optymalizację.

„Osiem miesięcy temu mogłem zrobić około 20 filmów dziennie” – powiedział George. „Dziś rano zrobiłem 100.”

Andy dodał: „Teraz możemy sprawić, że awatar AI realistycznie przeczyta 20 scenariuszy naraz i od razu przekaże je montażyście. Możemy tworzyć o wiele więcej wariantów, znacznie szybciej.”

Zespół bardzo ceni realistyczne awatary HeyGen. „Dzięki HeyGen nagraliśmy tę samą osobę w wielu różnych kontekstach. Możliwość zmiany ujęcia lub perspektywy dla urozmaicenia pomaga stworzyć większe poczucie realizmu dla odbiorcy” – dodaje Andy. Aby zmaksymalizować efekt, Favoured integruje HeyGen z innymi narzędziami AI — ulepszając lektora za pomocą ElevenLabs, tworząc zdjęcia produktów w Ideogram oraz przygotowując ujęcia b-roll z wykorzystaniem Kling.

Liczby mówią same za siebie

HeyGen umożliwia Favoured podwojenie wysiłków w tym, co robi najlepiej: realizowaniu kampanii marketingowych nastawionych na wyniki.

„HeyGen zasadniczo odblokowuje efektywność na jej najbardziej podstawowym poziomie” – wyjaśnia Andy. „Im więcej możemy testować, tym lepiej widzimy, co rezonuje z odbiorcami, co generuje wyższy współczynnik klikalności, co obniża koszt kliknięcia – a wszystko to ma efekt domina na pozostałe, dalsze wskaźniki każdej kampanii.”

Zyski efektywności nie mogłyby być bardziej oczywiste. Wcześniej przeczytanie dziesięciu różnych hooków zajmowało komuś 20 minut. Teraz Favoured może stworzyć 50 różnych hooków niemal natychmiast. Dla Favoured wydajność jest fundamentem ich modelu biznesowego. Satysfakcja klientów zależy od kluczowych wskaźników efektywności, takich jak zwrot z wydatków na reklamę (ROAS) i koszt pozyskania klienta. Dzięki awatarom AI od HeyGen mogą szybciej osiągać KPI, skuteczniej skalować budżety kampanii i zwiększać zadowolenie klientów w porównaniu z tradycyjnymi metodami. W cyfrowym świecie, w którym wyróżnienie się wymaga robienia więcej, HeyGen stał się niezbędnym narzędziem w podejściu marketingowym Favoured.

Andy ujął to krótko: „HeyGen zmienił zasady gry. Możemy przygotować gotowy do produkcji materiał kreatywny w ciągu kilku godzin, a wcześniej zajmowało to tygodnie.”

„Szczerze mówiąc, to mniej stresujące niż nagrywanie prawdziwego wideo. Możesz wykorzystać 50 różnych twórców i wyprodukować 100 materiałów w tydzień, nie zatrudniając nikogo” – powiedział George.