Dolsten & Co. to agencja kreatywna typu AI-first założona przez Simona Dolstena, doświadczonego dyrektora kreatywnego z bogatym dorobkiem w tworzeniu wyrafinowanych opowieści brandingowych. Po kierowaniu pracami kreatywnymi dla globalnych marek, takich jak Michelob Ultra i Volkswagen, oraz realizacji kampanii nagradzanych Emmy i emitowanych podczas Super Bowl, Simon postanowił zbudować agencję zaprojektowaną na nową erę kreatywności – taką, w której technologia przyspiesza wyobraźnię, zamiast ją ograniczać.

Dolsten & Co. współpracuje z szerokim gronem klientów – od marek opartych na osobowości po duże organizacje korporacyjne – pomagając im opowiadać historie, które poruszają emocjonalnie i jednocześnie nadążają za tempem współczesnego świata. Choć fundamentem pracy Simona wciąż pozostawało opowiadanie historii, tradycyjne modele produkcyjne utrudniały eksperymentowanie, prototypowanie i szybkie urzeczywistnianie ambitnych pomysłów.

HeyGen dał firmie Dolsten & Co. możliwość tworzenia, iterowania i dostarczania dopracowanych, wysokiej jakości projektów kreatywnych w ciągu kilku dni zamiast miesięcy, odblokowując pomysły, które wcześniej wydawały się niemożliwe do zrealizowania.

Wielkie pomysły spowalniane przez tradycyjną produkcję

Zanim zaczęli korzystać z HeyGen, Dolsten & Co. mierzyli się z tym samym wyzwaniem co większość agencji kreatywnych: potrzebą szybkości. Przekucie pomysłu w coś, co klienci faktycznie mogą zobaczyć i ocenić, wymagało wcześniej ogromu pracy przygotowawczej.

„Nie dało się tak po prostu szybko stworzyć prototypu ani proof of concept” – wyjaśnił Simon. „Trzeba było przynieść klientom długi scenariusz albo prezentację na 100 slajdów.”

W tradycyjnych realiach reklamowych wyprodukowanie nawet 30‑sekundowego spotu mogło zająć miesiące i kosztować miliony dolarów. Po zakończeniu zdjęć zespoły kreatywne były często związane tym, co udało się zarejestrować na planie, z bardzo ograniczonymi możliwościami wprowadzania zmian lub dalszego rozwijania koncepcji.

„Dla kreatywnych to jest ograniczające” – powiedział Simon. „Chcesz ciągle tworzyć, testować i ulepszać, ale proces na to nie pozwala.”

To spowolniło współpracę, zwiększyło ryzyko i utrudniło eksplorowanie odważnych pomysłów, zwłaszcza tych związanych z nowymi formatami, takimi jak interaktywne awatary czy narracje oparte na sztucznej inteligencji.

Korzystanie z HeyGen do szybkiego prototypowania, iteracji i tworzenia treści

HeyGen zasadniczo zmienił sposób, w jaki Dolsten & Co. pracuje z pomysłami. Zamiast przedstawiać koncepcje za pomocą scenariuszy lub statycznych prezentacji, zespół mógł teraz w ciągu kilku dni dostarczać klientom coś funkcjonalnego i w pełni dopracowanego.

„Dzięki HeyGen możesz przedstawić coś, co już ma wysoką jakość i pełne możliwości” – powiedział Simon. „Wspólne tworzenie czegoś naprawdę efektownego staje się wtedy dużo szybsze i łatwiejsze.”

Platforma pozwala zespołowi natychmiast prototypować pomysły, iterować na podstawie opinii i rozwijać koncepcje w czasie. W przeciwieństwie do tradycyjnej produkcji, w której materiał filmowy jest niezmienny, HeyGen umożliwia ciągłe udoskonalanie.

„Możesz stworzyć pierwszą wersję, pokazać ją klientowi, a potem dalej ją rozwijać” – powiedział Simon. „Ta możliwość ewolucji jest niesamowicie potężna dla twórców.”

HeyGen umożliwił także łączenie opowiadania historii z technologią w zupełnie nowy sposób. Dolsten & Co. zaczęła eksperymentować z cyfrowymi sobowtórami i awatarami, które mogły edukować, bawić lub przekazywać komunikaty korporacyjne z realizmem i emocjonalnymi niuansami.

„Najbardziej zaskoczyła mnie ich funkcjonalność” – powiedział Simon. „Można w nie wbudować wiedzę, sprawić, że będą edukacyjne, rozrywkowe albo zgodne z marką. Mogą pełnić tak wiele ról.”

Odkrywanie pomysłów, które kiedyś wydawały się niemożliwe

W miarę jak zespół rozwijał platformę, HeyGen umożliwiał realizację projektów wykraczających daleko poza szybsze tworzenie reklam czy prototypów.

Dolsten & Co. stworzyło godzinny, wygenerowany przez AI film fabularny z realistycznymi dialogami i ruchami ust — coś, co Simon określa jako wcześniej niewyobrażalne. To, co kiedyś wydawało się odległą koncepcją, zostało wyprodukowane i wprowadzone na rynek w zaledwie kilka tygodni.

„HeyGen umożliwił nam robienie rzeczy, które dalece wykraczały poza nasze marzenia” – powiedział Simon.

Zespół badał także immersyjne, indywidualne doświadczenia interaktywne z wykorzystaniem realistycznych awatarów. Takie doświadczenia pomagały budować zaufanie wśród konsumentów, klientów, a nawet mediów, łącząc zaawansowaną technologię z ludzką twarzą i głosem.

„Celem nie jest zastąpienie ludzkiej interakcji” – wyjaśnił Simon. „Chodzi o jej wzmocnienie.”

HeyGen również znacząco ułatwił lokalizację i skalowanie. Jedną historię można było ożywić w wielu językach, pozwalając markom docierać do globalnych odbiorców bez konieczności tworzenia treści od zera.

Szybsza realizacja, większa dynamika i wymierne rezultaty

Wpływ na szybkość i efektywność był natychmiastowy. Praca, której wykonanie wcześniej zajmowało sześć miesięcy, mogła teraz zostać ukończona w zaledwie sześć dni.

„Ta szybkość zmienia wszystko” – powiedział Simon. „Możemy sprzedawać więcej projektów, klienci szybciej otrzymują rezultaty, a jakość pozostaje na wysokim poziomie.”

Poza samymi wskaźnikami, HeyGen nadał wszystkiemu rozpędu. Szybkie ożywanie pomysłów dodawało energii zarówno wewnętrznym zespołom, jak i klientom.

„Kiedy obejrzałem pierwszy film, który stworzyliśmy z HeyGen, to było jak magia” – powiedział Simon. „W końcu można było tworzyć w takim tempie, w jakim się chce.”

To tempo sprawiło, że współpraca stała się łatwiejsza, opinie bardziej użyteczne, a kreatywność bardziej iteracyjna. Zamiast czekać miesiącami na rezultaty, klienci mogli reagować na gotowe materiały niemal natychmiast.

Dla Simona prawdziwa wartość HeyGen polega na połączeniu ludzkiego opowiadania historii z zaawansowaną technologią.

„Wciąż musisz powiedzieć coś znaczącego” – powiedział. „Wciąż musisz stworzyć narrację. HeyGen jedynie przyspiesza proces ożywiania jej.”

Usuwając tarcia z procesu produkcji, HeyGen pozwala firmie Dolsten & Co. skupić się na tym, co najważniejsze: emocjach, dialogu, interakcji i wpływie.

„HeyGen otworzył przed nami to, co wcześniej wydawało się niemożliwe” – powiedział Simon. „Sprawił, że pomysły, o których wcześniej tylko marzyliśmy, stały się rzeczywistością.”