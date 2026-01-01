Copient.ai to zaawansowana platforma szkoleniowa AI, która symuluje realistyczne, nieskryptowane interakcje z klientami w bezpiecznym środowisku do zwinnego treningu sprzedaży. Liderzy sprzedaży wiedzą, jak kluczowe jest, aby ich zespoły rozumiały materiały i znały je na tyle dobrze, by swobodnie prowadzić rozmowy, call’e discovery i z pełną pewnością prezentować produkty. Niestety, same filmy wideo i quizy nie zawsze wystarczają. Zespoły sprzedaży potrzebują sposobu na prowadzenie nieskryptowanych odgrywek ról na dużą skalę, z uwzględnieniem wszystkich specyficznych niuansów, z jakimi zespół zetknie się w realnych scenariuszach.

Aby stworzyć to zwycięskie połączenie, Copient.ai potrzebował partnera, który mógłby zapewnić bardziej interaktywne, angażujące i skalowalne szkolenia sprzedażowe, dostarczające wymiernych efektów biznesowych w rekordowym czasie. Właśnie wtedy Copient.ai połączył swoją konwersacyjną technologię AI z interaktywnymi awatarami HeyGen — wyprzedzając konkurencję i zmieniając sposób, w jaki zespoły sprzedaży uczą się i dostosowują do dzisiejszego, niezwykle dynamicznego otoczenia.

„Aktywnie konkurujemy z rosnącą liczbą firm, które próbują rozwiązać problem odgrywania ról na dużą skalę, ale dzięki naszej współpracy z HeyGen jesteśmy o krok przed innymi.”



Przekazywanie najnowszych i najważniejszych informacji w złożonym otoczeniu

Copient.ai rozpoczął działalność jako wewnętrne rozwiązanie szkoleniowe dla Copient Health, firmy z branży ochrony zdrowia wykorzystującej uczenie maszynowe do zwiększania efektywności i usprawniania operacji w szpitalach oraz ośrodkach chirurgicznych w całym kraju. Założyciele na własne oczy zobaczyli, jak przedstawiciele handlowi zmagają się z opanowaniem złożonego krajobrazu sprzedaży technologii medycznych. W odpowiedzi na to wyzwanie zespół stworzył oparte na czacie narzędzie szkoleniowe, które przyspiesza proces wdrożenia, a z czasem przekształciło się ono w Copient.ai. Dziś rewolucjonizuje ono szkolenia sprzedażowe w branżach daleko wykraczających poza ochronę zdrowia.

To, co wyróżnia Copient.ai na tle tradycyjnych platform szkoleniowych dla działów sprzedaży, to zdolność do symulowania hiperrealistycznych scenariuszy sprzedażowych z wykorzystaniem konwersacyjnej sztucznej inteligencji. Dzięki temu zespoły sprzedaży mogą prowadzić nieskryptowane odgrywanie ról, precyzyjnie dopasowane do unikalnych potrzeb firmy, z uwzględnieniem szczegółowych person kupujących, dogłębnej wiedzy o produkcie oraz konfigurowalnych metodyk sprzedaży, aby lepiej przygotować się na realne sytuacje. Gdy nadszedł moment, by zespół przekształcił tekstowe doświadczenie w w pełni immersyjne, w którym handlowcy mogliby widzieć i wchodzić w interakcję z awatarem AI, żadne dostępne rozwiązanie nie spełniało ich wysokich oczekiwań i wymagań wobec awatara Copient.ai — aż do momentu, gdy trafili na HeyGen.

Szkolenie wirtualnego trenera z wykorzystaniem technologii AI HeyGen

Obecnie Copient.ai wykorzystuje interaktywne awatary HeyGen na swojej platformie szkoleniowej dla działów sprzedaży, umożliwiając zespołom sprzedażowym prowadzenie dynamicznych rozmów typu role-play, dopracowywanie pitchy oraz ćwiczenie radzenia sobie z zastrzeżeniami. Platforma wykorzystuje emocjonalnie inteligentne awatary HeyGen do tworzenia hiperrealistycznych symulacji, w których przedstawiciele handlowi otrzymują spójną, opartą na kryteriach ocenę oraz coaching dotyczący ich wyników. Z Copient.ai korzystają jednak nie tylko zespoły sprzedażowe. Coraz większa liczba czołowych programów biznesowych na uniwersytetach używa Copient.ai do skalowania ćwiczeń role-play, aby szkolić studentów kierunków biznesowych do realnych karier w sprzedaży. Zautomatyzowane scenariusze role-play z oceną i coachingiem w czasie rzeczywistym okazały się nieocenione, zwłaszcza w dużych grupach zajęciowych liczących ponad 200 studentów, gdzie indywidualny coaching jest mniej praktyczny.

„Kiedy dostarczamy Copient.ai naszym klientom, zwłaszcza uniwersytetom, korzystają oni z bardzo szczegółowego arkusza oceniania każdej interakcji, aby mieć pewność, że studenci otrzymują spójne, bezstronne informacje zwrotne i coaching” – powiedział Josh Byrd, Chief Growth Officer w Copient.ai. „Przed erą AI profesorowie, asystenci dydaktyczni i rówieśnicy musieli przeprowadzać odgrywanie ról i oceny osobiście lub w środowisku wirtualnych spotkań, co wprowadzało wiele komplikacji pogarszających doświadczenie studentów. Opracowaliśmy sposób na zapewnienie lepszego doświadczenia edukacyjnego, maksymalizację spójności i wyeliminowanie uprzedzeń.”

HeyGen’s interaktywne awatary oraz emocjonalne możliwości tworzą bardziej realistyczne doświadczenie użytkownika, pomagając zespołom sprzedaży i studentom skuteczniej angażować się w sesje szkoleniowe.

Osiąganie doskonałych wyników w różnych branżach

Sukces platformy jest widoczny w jej szybkim przyjęciu: od oficjalnego uruchomienia Copient.ai 1 września 2024 r. zrealizowano ponad 14 000 scenek treningowych dla 37 unikalnych klientów, a z platformy korzysta ponad 500 aktywnych użytkowników dziennie. Keyton podkreśla, że użytkownicy nieustannie określają Copient.ai jako „najlepszą platformę szkoleniową w czasie rzeczywistym opartą na awatarach” na rynku.

W wysoce konkurencyjnym środowisku uniwersyteckich konkursów sprzedażowych, zespoły zajmujące miejsca w pierwszej piątce na International Collegiate Sales Competition (ICSC), Selling with the Bulls, oraz na National Collegiate Sales Competition (NCSC) wszystkie korzystały z Copient.ai jako integralnej części swojego szkolenia. Czołowi akademiccy badacze sprzedaży współpracują również z firmą, aby analizować wpływ konwersacyjnej sztucznej inteligencji na szkolenia sprzedażowe.

Od czasu nawiązania współpracy z HeyGen, dane Copient.ai pokazują, że użytkownicy znacząco poprawiają swoje umiejętności sprzedażowe już po zaledwie pięciu sesjach odgrywania ról. W miarę jak Copient.ai kontynuuje swój rozwój w różnych branżach – od opieki zdrowotnej, przez edukację, po sprzedaż B2B – kluczowe jest posiadanie awatarów, które potrafią dostosować się do unikalnych potrzeb klientów. Dzięki HeyGen, Copient.ai jest gotowe wspierać zespoły sprzedażowe i uczelnie na całym świecie poprzez konwersacyjne odgrywanie ról z udziałem AI, ewaluację oraz coaching, aby zapewnić zespołom sprzedażowym maksymalną gotowość sprzedażową.