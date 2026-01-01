To narzędzie skraca długie pauzy, przerwy na oddech i martwe fragmenty w całym nagraniu, nie sprawiając przy tym, że Twój głos brzmi pospiesznie lub sztucznie. Dodatkowo poprawia jakość mowy w zachowanych fragmentach, dzięki czemu gotowy podcast lub wideo brzmi naturalnie i ludzko, a nie jak zmontowane przez maszynę.