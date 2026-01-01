Lekarz głosu

Możesz uzyskać dostęp do Voice Doctor z dwóch miejsc: z poziomu AI Studio podczas pracy nad projektem lub ze strony Avatars podczas zarządzania ustawieniami głosu avatara. W obu tych miejscach Voice Doctor pozwala udoskonalić istniejący głos bez konieczności tworzenia go od nowa.

W tym przewodniku zaczniemy od AI Studio.

Otwórz Voice Doctor w AI Studio

Otwórz istniejący projekt lub utwórz nowy w AI Studio. Wybierz swojego awatara, a następnie otwórz zakładkę Voice. Z listy dostępnych głosów wybierz ten, który chcesz ulepszyć. Głosy obsługujące Voice Doctor są oznaczone ikoną Enhance Voice.

Voice Doctor działa zarówno z przesłanymi, jak i wygenerowanymi przez AI głosami.

Udoskonal i dopracuj swój głos

Po wybraniu opcji Enhance Voice otworzy się interfejs Voice Doctor. W lewym panelu możesz dostosować ustawienia techniczne, takie jak akcent, lub przełączać się między silnikami głosu, aby odkrywać różne cechy wokalne.

W panelu po prawej stronie opisz, jak chcesz zmienić głos. Na przykład możesz poprosić o wyraźniejszą wymowę, łagodniejszy ton lub bardziej naturalne tempo mówienia. Ten opis pomoże ukierunkować sposób dopracowania głosu.

Na podstawie Twoich danych wejściowych HeyGen generuje wiele ulepszonych opcji głosu. Możesz odsłuchać każdą wersję i porównać wyniki.

Możesz uzyskać dostęp do Voice Doctor z dwóch miejsc: z poziomu AI Studio podczas pracy nad projektem lub ze strony Avatars podczas zarządzania ustawieniami głosu awatara. W obu tych miejscach Voice Doctor pozwala udoskonalić istniejący głos bez konieczności tworzenia go od nowa.

W tym przewodniku zaczniemy od AI Studio.

Otwórz Voice Doctor w AI Studio

Otwórz istniejący projekt lub utwórz nowy w AI Studio. Wybierz swojego awatara, a następnie otwórz zakładkę Voice. Z listy dostępnych głosów wybierz ten, który chcesz ulepszyć. Głosy obsługujące Voice Doctor są oznaczone ikoną Ulepsz głos.

Voice Doctor współpracuje zarówno z przesłanymi, jak i generowanymi przez AI głosami.

Udoskonal i dopracuj swój głos

Po wybraniu opcji Enhance Voice, otworzy się interfejs Voice Doctor. W lewym panelu możesz dostosować ustawienia techniczne, takie jak akcent, lub przełączać się między silnikami głosu, aby odkrywać różne cechy wokalne.

W panelu po prawej stronie opisz, jak chcesz zmienić głos. Na przykład możesz poprosić o wyraźniejszą wymowę, łagodniejszy ton lub bardziej naturalne tempo mówienia. Ten opis pomoże ukierunkować sposób dopracowania głosu.

Na podstawie Twoich danych wejściowych HeyGen generuje wiele ulepszonych opcji głosu. Możesz odsłuchać każdą wersję i porównać wyniki.

Przejrzyj i zapisz swoje zmiany

Jeśli znajdziesz opcję, która działa, możesz zapisać ją jako nowy głos lub zastosować, aby zastąpić istniejący. Jeśli wyniki nie są całkiem satysfakcjonujące, wybierz „Spróbuj naprawić w inny sposób”, aby wygenerować dodatkowe warianty i dalej je dopracowywać.

Voice Doctor został zaprojektowany z myślą o szybkich, precyzyjnych poprawkach. Dzięki zaledwie kilku ustawieniom możesz sprawić, że głos zabrzmi bardziej naturalnie, profesjonalnie i zgodnie z zamierzonym stylem, zanim przejdziesz do tworzenia swojego wideo.