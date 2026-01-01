Jak stworzyć nowy głos

Możesz znaleźć i zarządzać głosami w trzech miejscach: w AI Studio podczas pracy nad projektem, na stronie Avatars podczas przypisywania lub ustawiania głównego głosu oraz w sekcji Proofread. W każdym z tych miejsc możesz utworzyć nowy głos.

W tym przewodniku zaczniemy od AI Studio.

Rozpocznij tworzenie nowego głosu w AI Studio

Otwórz istniejący projekt lub utwórz nowy w AI Studio. W panelu skryptu kliknij bieżący głos, aby otworzyć menu głosów. Następnie wybierz opcję Dodaj nowy głos.

Zobaczysz dwie opcje: zintegrowanie zewnętrznego dostawcy głosu lub utworzenie nowego głosu bezpośrednio w HeyGen. Na potrzeby tego samouczka wybierz Create New Voice.

Prześlij nagranie głosowe

Zostaniesz poproszony o przesłanie nagrania głosu. To nagranie posłuży do stworzenia klonu Twojego głosu, dlatego jego jakość jest bardzo ważna.

Użyj wysokiej jakości zewnętrznego mikrofonu, mikrofonu Bluetooth lub nowoczesnego smartfona. Unikaj korzystania z wbudowanego mikrofonu w laptopie. Jeśli używasz zewnętrznego mikrofonu, trzymaj go w odległości około 15–20 cm od ust, upewnij się, że nic go nie zasłania i unikaj kontaktu z ubraniem lub tkaniną.

Nagrywaj w cichym, pozbawionym hałasu otoczeniu. Dźwięki w tle mogą obniżyć klarowność i spójność nagrania. Mów naturalnie i wyraźnie, z pewną dozą emocji. Rozmowa na znane tematy, takie jak Twój codzienny plan dnia, hobby czy osobiste historie, pomaga uchwycić Twoją naturalną barwę głosu i energię.

Jeśli czytasz z przygotowanego tekstu, staraj się nie brzmieć monotonnie. Rób pauzy, zmieniaj tempo mówienia i utrzymuj równy, rozmowny poziom głośności.

Wygeneruj i udoskonal swój głos

Gdy tylko nagranie zostanie przesłane, HeyGen wygeneruje klon Twojego głosu. Jeśli efekt nie będzie w pełni zadowalający, możesz go dopracować za pomocą Voice Doctor.

Kliknij „Enhance Voice”, aby dostosować ustawienia, takie jak akcent lub silnik głosu, albo opisz, co brzmi nie tak — na przykład, jeśli głos jest zbyt płaski lub nie do końca pasuje do Twojego naturalnego tonu. Voice Doctor wygeneruje ulepszone opcje, które możesz odsłuchać w podglądzie.

Gdy znajdziesz wersję, która ci odpowiada, możesz zapisać ją jako nowy głos lub zastąpić nią istniejący. Jeśli żadna z opcji nie wydaje się odpowiednia, możesz dalej ją dopracowywać lub spróbować innego podejścia.

Stwórz głos za pomocą Voice Design

Jeśli wolisz się nie nagrywać, możesz zamiast tego skorzystać z Voice Design. Kliknij Voice Design, wpisz opis głosu, który chcesz uzyskać, a HeyGen wygeneruje kilka propozycji.

Możesz wybrać jedną z opcji, wygenerować kolejne lub dopracować prompt, aż głos będzie odpowiadał Twoim potrzebom.