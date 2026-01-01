Strona główna Akademia Integracje Integracja z HubSpotem

Integracja z HubSpotem

Dzisiejsi klienci oczekują czegoś więcej niż ogólnikowych komunikatów. Prosta personalizacja, taka jak wstawienie imienia do e‑maila, już się nie wyróżnia. Wideo to zmienia. Jeśli jest dobrze przygotowane, przyciąga uwagę, buduje zaufanie i skłania do działania. Problem w tym, że tradycyjna produkcja wideo nie jest skalowalna w przypadku spersonalizowanych kampanii. Właśnie tutaj z pomocą przychodzi integracja HeyGen i HubSpot.

Łącząc HeyGen z HubSpot, możesz automatycznie tworzyć spersonalizowane filmy wideo w kilka minut, bez nagrywania, montażu ani udziału ekipy produkcyjnej. Te filmy można wykorzystywać na każdym etapie lejka – od działań sprzedażowych i pielęgnowania leadów, po onboarding, follow‑up oraz adopcję produktu.

Zainstaluj aplikację HeyGen w HubSpot

Zacznij od zainstalowania aplikacji HeyGen z HubSpot Marketplace. Podczas instalacji HubSpot poprosi o uprawnienia do przeglądania i zarządzania danymi CRM. Dzięki temu HeyGen może generować filmy z wykorzystaniem informacji kontaktowych przechowywanych w HubSpot.

W ramach konfiguracji dodawane są dwie niestandardowe właściwości kontaktu. Jedna przechowuje adres URL strony udostępniania wideo HeyGen, a druga adres URL podglądu w formacie GIF. Te właściwości są używane do osadzania spersonalizowanych filmów bezpośrednio w wiadomościach e-mail.

Tworzona jest także aktywna lista kontaktów. Domyślnie obejmuje ona wszystkich kontakty marketingowe. Każdy kontakt dodany do tej listy kwalifikuje się do generowania spersonalizowanych filmów wideo.

Zobaczysz również szablon wiadomości marketingowej utworzony dla Ciebie. Ten e‑mail zawiera wymagany moduł HTML, który odwołuje się do właściwości wideo i GIF HeyGen. Wiadomość nie jest domyślnie opublikowana, więc przed wysłaniem musisz ją przejrzeć i uzupełnić wszystkie wymagane pola.

Zrozumieć przepływ pracy w HubSpot

Podczas instalacji tworzony jest workflow o nazwie „Generate HeyGen Video for a Contact”. Ten workflow odpowiada za tworzenie i dostarczanie wideo i początkowo jest ustawiony jako nieaktywny.

Pierwszym krokiem w przepływie pracy jest zapisanie do niego. Każdy kontakt dodany do aktywnej listy zostaje automatycznie zapisany.

Drugim krokiem jest generowanie wideo. To tutaj HeyGen tworzy spersonalizowane wideo dla każdego kontaktu i aktualizuje niestandardowe właściwości linkiem do wideo oraz podglądem GIF. Ten krok wymaga konfiguracji, zanim będzie mógł zostać uruchomiony.

Trzeci krok obsługuje błędy. Jeśli generowanie wideo się nie powiedzie, przepływ pracy kończy się w kontrolowany sposób. Jeśli się powiedzie, przepływ pracy jest kontynuowany i wysyła e‑mail marketingowy zawierający spersonalizowane wideo.

Skonfiguruj generowanie wideo

Aby dokończyć konfigurację, otwórz akcję generowania wideo w ramach workflow. W panelu akcji wklej swój token API HeyGen. Znajdziesz go w ustawieniach konta HeyGen w zakładce API.

Po dodaniu tokena HubSpot załaduje dostępne szablony HeyGen. Wybierz szablon, którego chcesz użyć. Jeśli Twój szablon zawiera zmienne, przypisz każdą z nich do odpowiedniej właściwości kontaktu w HubSpot.

Typowe zmienne obejmują imię, firmę lub lokalizację. Mapowanie tych pól pozwala wideo dynamicznie uzupełniać się danymi z każdego rekordu kontaktu. Jeśli Twój szablon wykorzystuje mniej zmiennych, niż jest dostępnych, możesz pozostawić niewykorzystane pola puste.

Jeśli nie masz jeszcze szablonu, utwórz go w HeyGen, zanim wrócisz do HubSpot.

Opublikuj i uruchom

Gdy wszystko będzie skonfigurowane, opublikuj workflow oraz wiadomość e‑mail marketingową. Od tego momentu każdy nowy kontakt dodany do aktywnej listy automatycznie uruchomi spersonalizowane wideo i otrzyma je w wiadomości e‑mail.