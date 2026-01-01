Integracja z Canva

HeyGen integruje się z Canva, aby tworzenie wideo było szybsze i bardziej dostępne. Dzięki tej integracji możesz przenosić awatary i filmy HeyGen bezpośrednio do swoich projektów w Canva, łącząc realistyczne wideo AI z prostymi, współdzielonymi narzędziami projektowymi Canva.

Połącz HeyGen z Canva

Zacznij od otwarcia swojego panelu HeyGen i kliknięcia Integrations. Znajdź integrację z Canva i kliknij, aby połączyć. Dzięki temu Twoje konto HeyGen zostanie powiązane z Canva, co pozwoli Ci korzystać z funkcji HeyGen bezpośrednio w Twoim przepływie pracy projektowej w Canva.

Dodaj treści HeyGen do swojego projektu w Canva

Po połączeniu otwórz swój projekt w Canva. Stamtąd możesz dodać HeyGen do swojego projektu, dodając awatara, wklejając swój skrypt i wybierając głos, który najlepiej pasuje do Twojej wiadomości. Gdy wideo z awatarem nabiera kształtu, możesz dalej dopracowywać układ, elementy wizualne i ogólny styl, korzystając z narzędzi projektowych Canva.

Eksportuj i udostępnij swój film

Gdy będziesz zadowolony z ostatecznego efektu, kliknij Udostępnij w prawym górnym rogu Canvy i wybierz Pobierz. Twój film z awatarem jest teraz gotowy do udostępnienia, gdzie tylko chcesz.