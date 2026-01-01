Integracja z Adobe

Dowiedz się, jak zintegrować Adobe Express z HeyGen, aby płynnie przechodzić od kreatywnego projektu do dynamicznego, wspieranego przez AI wideo. Niezależnie od tego, czy jesteś marketerem dopracowującym kampanię, projektantem tworzącym treści, czy twórcą chcącym się skalować, ta integracja pomaga utrzymać wszystko w jednym, spójnym procesie.

Skonfiguruj integrację

Na swoim pulpicie HeyGen przejdź do sekcji Apps i otwórz Integrations, a następnie wybierz wtyczkę Adobe Express. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się na swoje konto Adobe lub utworzenie nowego, jeśli jeszcze go nie masz.

Po zalogowaniu się do Adobe Express, jeśli nie zostaniesz automatycznie przeniesiony do wtyczki HeyGen, kliknij Dodatki w lewym menu nawigacyjnym. Wyszukaj HeyGen i kliknij Dodaj, aby zainstalować wtyczkę. Po instalacji HeyGen będzie dostępny bezpośrednio w Adobe Express.

Dodaj awatara i stwórz swój film

Zacznij od wybrania awatara, którego chcesz użyć. Następnie dodaj swój skrypt. Kliknij Tekst w sekcji Dodaj swój skrypt, a potem wklej wcześniej przygotowany tekst lub wpisz go bezpośrednio w edytorze.

Po dodaniu skryptu wybierz głos. Najpierw wybierz język i płeć pasujące do Twojego awatara. Następnie zobaczysz różne opcje głosów o odmiennych tonach, poziomach energii i stylach. Wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twojej wiadomości.

Jeśli wolisz użyć własnego nagrania audio, kliknij Audio i prześlij plik ze swojego urządzenia. Obsługiwane formaty to MP3, M4A i WAV.

Wygeneruj wideo i dodaj je do swojego projektu

Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij Generate your video i pozwól HeyGen zająć się resztą. Po zakończeniu tworzenia wideo kliknij Add to design.

Możesz teraz przeciągnąć wideo i umieścić je w dowolnym miejscu na swoim kanwie Adobe Express.

Dostosuj i sfinalizuj swój projekt

Po dodaniu wideo możesz w pełni dostosować swój projekt za pomocą narzędzi Adobe Express. Dodaj muzykę z biblioteki, tekst, grafiki i inne elementy, aby wzbogacić swój układ.

Jeśli chcesz dodać wiele filmów z awatarem, po prostu powtórz te same kroki, aby wygenerować i dodać kolejne klipy HeyGen.

Gdy projekt będzie gotowy, możesz go pobrać lub udostępnić bezpośrednio. Jeśli zdecydujesz się udostępnić link, możesz kontrolować dostęp lub udostępnić go każdemu, kto posiada ten link.