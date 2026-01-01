Jak korzystać z Faceswap

Krok 1: Otwórz Face Swap

Otwórz aplikację Apps, przewiń w dół do All Apps i wybierz Face Swap.

Krok 2: Wybierz obraz źródłowy

Wybierz obraz źródłowy, który chcesz zmodyfikować.

Krok 3: Prześlij docelową twarz

Prześlij wyraźne, frontalne zdjęcie twarzy, którą chcesz zastosować. Upewnij się, że zdjęcie jest:

dobrze oświetlone

niezasłonięty

Krok 4: Przetwórz zamianę

Kliknij przycisk Process. Zobaczysz podgląd transformacji.

Krok 5: Sprawdź wynik

Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu, zapisz go do swojego awatara. Jeśli nie, wróć i zmień jedno z obrazów przed ponownym przetworzeniem.

Krok 6: Nazwij i zapisz swojego awatara

Nadaj swojemu awatarowi nazwę, a następnie kliknij Zapisz awatara, aby sfinalizować jego personalizację.

Krok 7: Użyj swojego awatara

Możesz teraz używać tego awatara w swoich projektach w AI Studio lub innych aplikacjach HeyGen.