Jak tworzyć wyglądy

Chcesz, aby Twoje filmy były bardziej dynamiczne, zmieniając pozę, strój lub otoczenie swojego awatara, nawet jeśli nie masz zdjęć we wszystkich wymarzonych sceneriach? Dzięki funkcji Looks w HeyGen możesz zacząć od zaledwie kilku zdjęć i użyć podpowiedzi AI, aby wygenerować idealną wariację. To prosty sposób, by dopasować swoje awatary do tonu, kontekstu lub stylu każdego tworzonego projektu.

Czym są Looki

Wyglądy to alternatywne style Twojego Photo Avatar. Możesz myśleć o nich jak o zmianach garderoby lub zmianach sceny dla Twojego cyfrowego sobowtóra.

Każdy awatar może mieć do 500 wyglądów, które możesz w dowolnym momencie zastąpić lub usunąć, zyskując pełną elastyczność wraz z rozwojem swoich treści.

Dzięki Generate Looks możesz wziąć jednego Photo Avatara i stworzyć wiele wariantów, korzystając z prostych poleceń tekstowych. Te Looks pozwalają zmieniać pozy, stroje i tła, zachowując tę samą cyfrową tożsamość.

Generuj nowe stylizacje

Otwórz kartę Avatars z lewego menu. Wybierz swój Photo Avatar, a następnie kliknij Edit Look, aby rozpocząć.

Stąd wybierz model generowania, którego chcesz użyć.

Użyj Flux LoRa, aby tworzyć nowe wyglądy

Flux LoRa najlepiej sprawdza się przy tworzeniu zupełnie nowych Looków od podstaw.

Korzystając z Flux LoRa, możesz ustawić format i wymiary obrazu, generować pakiety Look Packs oraz dodawać konkretne obiekty do swojego awatara. Wybierz styl, wpisz swój prompt i kliknij Generate.

HeyGen utworzy cztery warianty Look i doda je do Twojego awatara, gdzie po zakończeniu generowania będziesz mógł je przejrzeć i wybrać swoje ulubione.

Użyj Nano Banana, aby zmodyfikować istniejące Looki

Aby dopracować lub zmodyfikować istniejący Look, przełącz się na model Nano Banana.

Wybierz bazowy Look, a następnie wpisz swój prompt. Możesz też przesłać maksymalnie trzy obrazy referencyjne, aby ukierunkować generowanie.

Kliknij „Generate”, a HeyGen wygeneruje zaktualizowany Look na podstawie Twoich instrukcji.