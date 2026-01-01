Jak stworzyć awatara z wykorzystaniem zdjęć

W tej lekcji nauczysz się, jak stworzyć własnego awatara, korzystając ze swoich zdjęć. To szybki i prosty sposób, aby ożywić swojego cyfrowego sobowtóra, bez potrzeby nagrywania wideo ani przygotowywania sprzętu.

Rozpocznij na stronie Avatars

Na swoim pulpicie HeyGen kliknij Avatars w lewym menu nawigacyjnym. Wybierz Create New Avatar, a następnie Start with Photo.

Prześlij swoje zdjęcia

Prześlij aktualne, wysokiej jakości zdjęcia, na których wyraźnie widać tylko Ciebie. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, dołącz mieszankę zbliżeń i zdjęć całej sylwetki, wykonanych z różnych kątów i z różnymi wyrazami twarzy, takimi jak uśmiech, neutralny czy poważny. Używaj zdjęć, które wiernie oddają Twój obecny wygląd.

Awatary zdjęciowe muszą być tworzone z twarzy o ludzkim wyglądzie, z realistycznymi rysami i proporcjami. Jeśli Twoje zdjęcie jest kreskówką lub ilustracją, lepszym wyborem będzie Avatar IV.

Utwórz lub dodaj do awatara

Po przesłaniu zdjęć wybierz, czy chcesz dodać je do istniejącego Looka, czy utworzyć zupełnie nowego awatara. Jeśli tworzysz nowego awatara, wpisz nazwę, wybierz wiek, płeć i pochodzenie etniczne, zapoznaj się z warunkami i kliknij Kontynuuj.

Wybierz głos

Następnie wybierz głos dla swojego awatara. Możesz skorzystać z HeyGen Voice Library, użyć jednego z własnych głosów niestandardowych lub zaprojektować nowy głos.

Po dokonaniu wyboru HeyGen rozpocznie generowanie Twojego awatara.

Zarządzaj swoim avatarem

Gdy generowanie zostanie zakończone, Twój Photo Avatar pojawi się na liście Awatarów. Stamtąd możesz dodawać nowe wyglądy, edytować istniejące lub w dowolnym momencie zmienić nazwę awatara.

Jeśli kiedykolwiek będziesz musiał go usunąć, kliknij menu z trzema kropkami na awatarze i wybierz Usuń.