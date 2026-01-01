Jak korzystać z Avatar IV

W tej lekcji nauczysz się, jak ożywić swojego awatara za pomocą Avatar IV, najbardziej zaawansowanego ekspresyjnego modelu awatara HeyGen.

Avatar IV pozwala generować realistyczne, mówiące występy z jednego zdjęcia lub nagrania wideo, bez użycia kamer, nagrań czy studyjnej scenografii.

Utwórz wideo za pomocą funkcji Photo to Video

Na stronie głównej HeyGen otwórz Aplikacje i wybierz Photo to Video.

Prześlij zdjęcie lub wybierz przykładowy obraz. Następnie dodaj swoją treść, pisząc skrypt lub przesyłając plik audio. Jeśli potrzebujesz inspiracji, kliknij Surprise Me, aby automatycznie wygenerować skrypt.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, utrzymuj długość wideo poniżej 180 sekund.

Jeśli korzystasz z gotowego skryptu, wybierz głos. Możesz użyć jednego z istniejących głosów, wybrać głos z HeyGen Library lub wygenerować nowy głos za pomocą Voice Design, wpisując własną podpowiedź.

Skonfiguruj ruch i ekspresję

Następnie wybierz tryb generowania ruchu. Wybierz Faster, aby uzyskać szybsze rezultaty, lub Quality, aby otrzymać wyższą jakość. Pamiętaj, że tryb Quality zużywa dwa razy więcej kredytów.

Ustaw poziom ekspresji na Niski, Normalny lub Wysoki, w zależności od tego, jak bardzo animowany ma być avatar.

W polu Custom Motion możesz wpisać wskazówki ruchu lub wybrać jedną z gotowych opcji, aby pokierować ruchem awatara.

Możesz także zmienić rozdzielczość z 720p na 1080p.

Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij Generuj. Twój film pojawi się w sekcji Projekty po zakończeniu przetwarzania.

Korzystaj z Avatara IV w AI Studio

Możesz także zastosować Avatar IV bezpośrednio w AI Studio.

Wybierz swojego awatara, a następnie otwórz menu silnika awatara w edytorze skryptu obok selektora głosu. Stąd możesz przełączać się między Avatar Unlimited a Avatar IV.

Wybierz Avatar IV, następnie wybierz tryb generowania, dostosuj ekspresję i dodaj własne podpowiedzi ruchu lub gotowe presety. Możesz odświeżać presety, aby odkrywać nowe warianty.

Gdy zakończysz konfigurację ustawień, kliknij Generate, aby wygenerować wideo.

Sfinalizuj i prześlij

Filmy Avatar IV wykorzystują Generative Credits, które HeyGen nalicza automatycznie.

Potwierdź swoje ustawienia i kliknij „Prześlij”, aby utworzyć finalne wideo.

Nauczyłeś się już, jak tworzyć realistyczne, ekspresyjne mówiące awatary za pomocą Avatar IV. Ta funkcja idealnie nadaje się do osobistych wiadomości, kreatywnego opowiadania historii oraz wysokiej jakości treści generowanych przez AI, dostarczanych szybko i bez wysiłku.