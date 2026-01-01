Jak dodać produkty do swojego awatara

W tej lekcji dowiesz się, jak stworzyć wideo z lokowaniem produktu, korzystając z Avatar IV lub VEO 3.1. Łącząc zdjęcie produktu, awatara i skrypt, możesz w zaledwie kilka kliknięć wygenerować wysokiej jakości, realistyczne filmy.

Otwórz aplikację Product Placement

Na swoim pulpicie HeyGen przejdź do zakładki Aplikacje. W sekcji Polecane aplikacje wybierz Product Placement.

Możesz przesłać własne zdjęcie produktu i awatara lub wybrać coś z przykładowej biblioteki produktów i awatarów HeyGen. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj małego produktu lub takiego, który można trzymać w dłoni, na przykład telefonu lub butelki. Większe przedmioty, takie jak biurka czy stoły, mogą zostać pomniejszone, aby naturalnie mieściły się w dłoni awatara.

Gdy wybierzesz już swój produkt i awatara, kliknij „Generate Combined Images”. Ten proces może potrwać do 60 sekund i w tym czasie możesz bezpiecznie zamknąć okno. Po powrocie Twoje wyniki będą dostępne.

Wybierz wygenerowany obraz

Gdy wyniki będą gotowe, przejrzyj cztery wygenerowane obrazy i wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twojej wizji. Następnie kliknij Dalej, aby kontynuować.

Utwórz wideo z Avatar IV

Jeśli wybierzesz Avatar IV, zacznij od dodania swojego skryptu. Możesz napisać własny albo kliknąć „Zaskocz mnie”, aby wygenerować go automatycznie.

Twój film może trwać do 180 sekund, nawet jeśli Twój skrypt nieznacznie przekracza limit znaków.

Następnie wybierz głos, który najlepiej pasuje do Twojej wiadomości. Możesz użyć własnych, niestandardowych głosów, skorzystać z biblioteki głosów HeyGen lub zintegrować narzędzia innych firm, takie jak 11 Labs czy LMNT, aby uzyskać dodatkowe opcje.

Możesz także dodać własne ruchy, aby zdefiniować gesty lub mimikę twarzy. Opisz działania, takie jak uśmiechanie się, machanie czy wyrażanie zaskoczenia, a następnie wybierz jedną z wygenerowanych propozycji. W razie potrzeby użyj ikony odświeżania, aby zobaczyć nowe opcje ruchu.

Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz rozdzielczość, 720p lub 1080p, i kliknij Generuj wideo.

Utwórz wideo za pomocą VEO 3.1

Jeśli wybierzesz VEO 3.1, możesz tworzyć wieloscenowe filmy z maksymalnie ośmioma scenami, z których każda może trwać do ośmiu sekund.

Każda scena może mieć własny dialog, gesty i opis, co daje Ci szczegółową kontrolę nad kreacją. Dodaj swoje skrypty, opisz pożądane działania i wybierz głos.

Możesz włączyć funkcję Generate Voice to Match Video, aby automatycznie synchronizować głos z wideo, albo ręcznie wybrać głos spośród swoich głosów niestandardowych, biblioteki głosów HeyGen lub obsługiwanych integracji zewnętrznych, takich jak 11 Labs czy LMNT.

Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij „Generate Video”. Każda scena zużywa kredyty, a na dole zobaczysz licznik pokazujący, ile scen możesz wygenerować w ramach swojego planu.

Właśnie stworzyłeś w pełni zaaranżowane, profesjonalnie wyreżyserowane wideo z lokowaniem produktu, z naturalnymi dialogami, ekspresyjną gestykulacją i płynną animacją awatara.