Jak stworzyć swój pierwszy projekt

W tej lekcji nauczysz się, jak stworzyć swój pierwszy projekt w HeyGen i zapoznać się z kluczowymi narzędziami, których będziesz używać w całej platformie.

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy masz już doświadczenie w tworzeniu wideo, ten przewodnik pomoże Ci z pewnością siebie znaleźć wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć.

Zacznij z poziomu panelu

Po zalogowaniu się do HeyGen trafisz na pulpit nawigacyjny. To tutaj znajdują się wszystkie Twoje dotychczasowe projekty. Po lewej stronie ekranu znajdziesz główny panel nawigacyjny z dostępem do wszystkich narzędzi HeyGen.

Aby rozpocząć nowy film, kliknij Utwórz wideo.

Zobaczysz kilka opcji. Aby stworzyć niestandardowe wideo z awatarem, wybierz Start from Scratch. Zauważysz też opcję Interactivity, która otwiera szablony Learning & Development; zostanie to omówione w osobnej lekcji.

Następnie wybierz orientację wideo: pionową lub poziomą. W razie potrzeby możesz to później zmienić.

Po wybraniu zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do AI Studio.

Poznaj interfejs AI Studio

W AI Studio możesz zacząć od nadania nazwy swojemu projektowi. Poniżej znajdziesz edytor scenariusza, w którym piszesz, edytujesz i zarządzasz scenami. To tutaj dodajesz swój skrypt i nadajesz strukturę wideo.

Poniżej edytora scenariusza znajdziesz opcje dodawania nowych scen, nagrywania lub przesyłania dźwięku oraz wstawiania pauz między kwestiami. Możesz też skorzystać z Voice Director (ikona megafonu), aby kontrolować ton, tempo i emocjonalny wydźwięk narracji.

Kliknięcie trzech kropek obok sceny wyświetla dodatkowe akcje, takie jak ponowne generowanie dźwięku, renderowanie sceny w celu zsynchronizowania ruchu ust, konwersja na voice mirroring, tłumaczenie sceny lub jej usunięcie. W edytorze scenariusza możesz także podmieniać awatary, zmieniać głosy lub przełączać się między silnikami Avatar Unlimited i Avatar IV Motion.

Praca z osią czasu

Edytor osi czasu pozwala przejrzeć wideo od początku do końca. Możesz przeciągnąć znacznik odtwarzania, aby podejrzeć konkretne momenty, zobaczyć całkowitą długość filmu oraz zmieniać kolejność scen, przeciągając je w lewo lub w prawo.

Możesz także dodawać sceny z szablonów, wstawiać sceny wideo lub premium slajdy oraz tworzyć płynne przejścia między scenami, korzystając z ikony strzałki między klipami.

Wybierz i spersonalizuj swojego awatara

Nad obszarem podglądu wideo kliknij Avatars, aby wybrać awatara, którego chcesz użyć. Możesz wybrać jednego ze swoich awatarów lub skorzystać z publicznej biblioteki HeyGen.

Kliknięcie awatara na kanwie otwiera opcje personalizacji. Stąd możesz zmieniać wygląd, dostosowywać kadrowanie, usuwać tło, zaokrąglać rogi lub dodawać animacje.

Udoskonal oprawę wizualną i projekt

Obok zakładki Avatars znajdziesz kreatywne narzędzia do ulepszania swojego wideo. Pozwalają one dodawać tekst, przesyłać multimedia, wstawiać elementy, generować obrazy AI, zarządzać napisami oraz dostosowywać kolory tła.

Nad edytorem skryptu otwórz menu hamburgerowe, aby uzyskać dostęp do dodatkowych narzędzi. Stąd możesz zapisać swój film jako szablon, przesyłać lub pobierać skrypty, przeglądać historię wersji, skontaktować się z pomocą techniczną, otwierać samouczki lub zmienić motyw.

W opcjach obok menu hamburgerowego możesz dostosować orientację wideo, wybrać zestaw marki lub wysłać opinię bezpośrednio do zespołu HeyGen.

Współpraca i zarządzanie projektami

Twoja praca jest zapisywana automatycznie, ale w każdej chwili możesz też kliknąć Zapisz, aby zrobić to ręcznie.

Aby współpracować, wybierz „Invite Members”, aby dodać członków zespołu do projektu. Powiadomienia i komentarze pojawiają się w górnym panelu, co ułatwia przeglądanie opinii.

Jeśli Twój projekt zawiera wiele warstw, otwórz panel Warstwy, aby zmienić ich kolejność, przeciągając elementy powyżej lub poniżej innych.

Podgląd i wygenerowanie Twojego wideo

Gdy Twój skrypt i materiały wizualne są gotowe, kliknij Podgląd, aby obejrzeć swój projekt. Jeśli awatar wydaje się nieruchomy lub rozmazany, oznacza to, że wideo nie zostało jeszcze wyrenderowane — synchronizacja ruchu ust jest stosowana podczas renderowania.

Gdy będziesz zadowolony, kliknij „Generuj”. Możesz zmienić nazwę swojego wideo, wybrać folder docelowy i ustawić rozdzielczość wyjściową do 4K. Jeśli korzystasz z Avatar IV, HeyGen automatycznie obliczy wykorzystanie.

HeyGen przetworzy Twój film, a po zakończeniu pojawi się on w zakładce Projekty, gotowy do obejrzenia, udostępnienia lub pobrania.